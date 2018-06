von SK

Leichtathletik: Am ersten Tag gingen die Bezirksathleten noch leer aus. Am zweiten Tag konnte zunächst Luzia Herzig im Stabhochsprung ihr Ziel erreichen. Sie sicherte sich hinter Carolin Hingst und Stefanie Dauber, die bei den Frauen an Platz drei und vier der Deutschen Bestenliste stehen, die Bronzemedaille. Mit der Höhe von 3,80m war die Engenerin dennoch nicht zufrieden, da sie ihre Fähigkeiten nicht so wie in den letzten Wochen umsetzen konnte. Nun gilt es für sie, sich auf die U23-DM in Heilbronn am nächsten Wochenende zu fokussieren.

U-18-Athletin Lisa Kramer vom LC Überlingen siegte überlegen im Dreisprung mit 11,90m, aber auch bei ihr lief es nicht ganz glatt. Sie hatte vier Fehlversuche, und auf den letzten Versuch verzichtete sie ganz. Sehr gut dagegen lief es bei David Kattermann (U18, LG Radolfzell), der auf seiner Lieblingsstrecke, den 400m, in 50,66s Bronze holte. Damit lag er nur knapp (zwei Zehntel) hinter dem Sieger. Den vierten Platz belegte Tom Bichsel (U18, LG Radolfzell) im Speerwurf mit 55,48m. Er blieb damit etwas unter seinen Möglichkeiten, für ihn wäre Bronze sicher drin gewesen. Eine tolle Vorstellung zeigte Ella Buchner (U18, LC Überlingen) im Stabhochsprung. Sie verbesserte ihre Bestleistung um 20cm auf sehr gute 3,60m und belegte Rang vier. U18-Athletin Sabrina Strötzel vom TV Engen startete in drei Disziplinen und konnte hier wertvolle Erfahrungen bei großen Wettkämpfen sammeln. Dabei konnte sie jeweils gute Leistungen abrufen und platzierte sich im Mittelfeld der starken Startfelder. Zunächst startete sie über 100m Hürden und kam nach 15,36s in einem soliden Lauf sicher ins Ziel. Im Hochsprung schaffte sie die 1,60m im ersten Versuch und erreichte hier einen sehr guten zehnten Platz. Am zweiten Tag stand der Weitsprung auf dem Programm. Ihr bester Versuch lag bei 5,25m. Damit verfehlte sie den Endkampf knapp und wurde Elfte.

Auch in Erding starteten ehemalige Bezirksathleten mit zum Teil sehr guten Ergebnissen. Am ersten Tag verwies Sabrina Lindenmayer (Ludwigshafen) alle Konkurrentinnen des 100m Hürdenlaufs auf die Plätze und lief ihre Saisonbestzeit mit 13,76s. Sie möchte bei den Deutschen Meisterschaften möglichst ins Finale kommen. Im gleichen Endlauf strahlte Miriam Glassner (Konstanz) über ihre Zeit von 14,71s. David Ossola (Stockach) wurde Fünfter beim Weitsprung der Männer mit 6,28m. (her)

