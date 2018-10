von SK

Tischtennis: Sieben Stufen hat das Jugend-Ranglistensystem des Deutschen Tischtennisbundes, das bei der U 15 und U 18 gespielt wird. Es beginnt bei Bezirksranglisten und endet mit dem Deutschen Top-12-Ranglistenturnier. Die dritthöchste Stufe ist die Deutsche Top-48-Rangliste. In den vergangenen zehn Jahren hatte es Kay Stumper aus Singen als einziger Jugendlicher vom Bezirk Bodensee geschafft, an diesem Turnier teilzunehmen. Und jetzt Melanie Merk vom TTC Beuren. Sie hatte sich im Juli als Zweite der U15 in Baden-Württemberg für die Deutsche Rangliste qualifiziert. Das war schon ein großer Erfolg für die Elfjährige, da sie noch zwei Jahre unter der U-15-Altersgrenze liegt und im August auf Platz 41 der deutschen Rangliste U 15 stand.

Bei dem zweitägigen Turnier in Norderstedt (Schleswig-Holstein) hat sich Melanie Merk nochmals gesteigert. Sie erspielte sich in ihrer Sechsergruppe eine Bilanz von 3:2 Siegen und erreichte so die Endrunde um die Plätze 17 bis 32. Mit zwei hart umkämpften 3:2-Erfolgen und der Mitnahme eines 3:2 aus der Vorrunde wurde sie Gruppensiegerin der Zwischenrunde und hatte Platz 20 sicher erreicht. Der zählt als Qualifikation für die nächste Stufe, das DTTB-Top-24-Turnier, welches am 24./25. November in Dillingen an der Donau stattfindet. In den zwei restlichen Spielen gab es dann noch ein 0:3 und ein 1:3. Damit beendete sie das Turnier auf Platz 20.

Erwähnenswert ist, dass die Spielerinnen, gegen die Melanie Merk während des Turniers verloren hatte, durchweg zwei Jahre älter als sie waren, und dass sie bei ihren beiden Vorrunden-Niederlagen gegen die spätere Viert- und Zwölftplatzierte jeweils einen, beziehungsweise zwei Sätze gewinnen konnte. (bin)

