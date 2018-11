von SK

Ringen, Oberliga

KSV Gottmadingen

KSV Taisersdorf

15:10

Nach der Heimniederlage im Vorkampf in Taisersdorf brannten die Linzgauer auf die Revanche. Entsprechend hart umkämpft waren die einzelnen Begegnungen zur Begeisterung der Zuschauer auf beiden Seiten. Die taktischen Umstellungen auf Seiten der Gottmadinger gingen auf, und erst im letzten Kampf mit Schlussringer Yan Ceban entschieden die Hegauer die Begegnung zu ihren Gunsten.

In 57kg stand Tom Stoll zum ersten Mal für die Oberligamannschaft aus Gottmadingen auf der Matte und konnte mit einem sehenswerten Wurf Tim Plessing in die gefährliche Lage bringen und ihn direkt schultern. Er gewann so vier ganz wichtige Punkte für die Hegauer. Daniel Weh musste seinen Kampf im Schwergewicht kurz nach der Pause verletzungsbedingt aufgeben (4:4). Georgios Scarpello hatte wie bereits im Vorkampf mit dem Taisersdorfer Darwish Mahmodi einen starken Gegner im für ihn eher ungewohnten freien Stil. Auch dieses Mal musste er sich nach Punkten geschlagen geben (4:6). Konstantin Schneider rückte eine Gewichtsklasse auf und war ständig im Vorwärtsgang. Aber er konnte seine Überlegenheit gegen den defensiven Simon Weisshaar jedoch nur selten in Punkte umsetzen und gewann knapp nach Punkten (5:6). Florin Gavrila, ebenfalls eine Gewichtsklasse höher, machte es noch spannender: Er konnte Uwe Plessing ganz knapp nach Punkten besiegen und glich zum 6:6 aus.

Direkt nach der Pause legte Gottmadingen mit Botond Lukasz nach, der gegen Uwe Weisshaar nach Punkten gewann. Damian Porwoll konnte im ungewohnten Freistil nicht punkten, hielt aber die Niederlage knapp und konnte einen erneuten Führungswechsel verhindern (8:7). Martin Hirt punktete anschließend durch einen ungefährdeten Sieg und baute den Vorsprung aus (11:7). Arthur Stang hatte mit dem Taisersdorfer Trainer Andreas Rinderle einen starken Gegner und war deutlich nach Punkten unterlegen (11:10). Vor dem letzten Kampf war Taisersdorf damit wieder auf einen Punkt herangekommen. In diesem konnte Yan Ceban gegen Parick Käppeler dann durch einen Überlegenheitssieg die Punkte sichern.

An Spannung waren die Kämpfe kaum zu überbieten. Der Gottmadinger Trainer Volker Hirt musste einiges in die Waagschale werfen und die Mannschaft in den Gewichtsklassen umstellen. Taisersdorf hielt stark dagegen, musste jedoch mit nur vier Einzelsiegen die Niederlage hinnehmen. Der KSV Gottmadingen hält damit den Abstand auf Mühlenbach und tritt nächste Woche in die Reise nach Appenweier an. (ad)

