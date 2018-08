von SK

Fußball, Bezirksliga

FC Rot-Weiß Salem

SG Reichenau/R.-Walds.

2:1 (1:0)

Nur wenige Minuten nach Anpfiff übernahmen die Gäste von der Reichenau das Spielgeschehen in Salem. Einen echten Warnschuss setzte Mika Eiermann in der 18. Minute knapp über die Latte, und vier Minuten später musste Salems Schlussmann Schraivogel nach einem Solo von Koch erstmals eingreifen. Insgesamt zeigten die Gäste in der ersten Halbzeit die besser strukturierten Angriffe, während die Rot-Weißen Defizite in puncto Abstimmung und Präzision offenbarten. So fiel das 1:0 in der 40. Minute überraschend, als Pasquale ein feines Zuspiel von Müller an dem chancenlosen SG-Keeper Wolkow vorbeispitzelte. Wiederum vier Minuten scheiterte Gütt an Wolkow, und Pasquale zog den Abpraller überhastet am langen Eck vorbei. Nach der schmeichelhaften Pausenführung beherrschte zu Beginn der zweiten 45 Minuten der Landesliga-Absteiger Ball und Gegner, und nach zwei vergebenen Kopfbällen von Beck und Bröski erhöhte eben dieser in der 62. Minute nach einem Romeo-Flankenlauf per Direktabnahme auf 2:0. Unerklärlicherweise stellte Salem daraufhin das Fußballspielen ein und überließ Ball und Platz den Gästen. Diese kamen aber nur durch einen Kopfball von Koch (77.) zum Anschlusstreffer, während die Linzgauer die siebenminütige Nachspielzeit überstanden und einen sehr glücklichen Auftaktsieg einfuhren. (ja)

Tore: 1:0 (40.) Pasquale, 2:0 (62.) Brös-ki, 2:1 (77.) Koch. – SR: Baiz (Wangen i.A.). – Z: 180.

SV Mühlhausen

FC Anadolu Radolfzell

1:1 (1:0)

Der SV Mühlhausen und der FC Anadolu Radolfzell zeigten ein temporeiches Bezirksligaspiel. Zu Beginn versuchten beide Teams, Kontrolle in das Spiel zu bringen. In der neunten Minute wurde Neziri herrlich freigespielt und zog nach innen, sein harter Schuss knallte an den Pfosten. Die Abwehr des Gastgebers stand über 90 Minuten gut und ließ nur drei Schüsse zu, die kein Problem waren für Torwart Heizmann. In der 16. Minute flog eine Ecke von Tim Labusch durch den Strafraum und schlug am langen Pfosten zur Führung ein. Nach 34 Minuten schickte Schiedsrichter de Vito etwas überzogen Kleiser mit Gelb-Rot vom Platz. Mühlhausen musste sich neu sortieren. In der zweiten Halbzeit wurde der Druck der Gäste größer, doch die Hegauer standen sicher und versuchten durch Konter zum Erfolg zu kommen. In der 62. Minute verwandelte Cenk Cesur einen fragwürdigen Strafstoß zum Ausgleich. Mit zunehmender Spieldauer war der SV Mühlhausen ebenbürtig, konnte aber durch den hohen Laufaufwand keine sauberen Konter zu Ende fahren. Yannik Schädler scheiterte knapp an Torwart Wenzel. So blieb es bis zum Schluss beim Unentschieden.

Tore: 1:0 (16.) Labusch, 1:1 (62./FE) C. Cesur. – SR: De Vito (Stetten a.k.M). –

Z: 150. – Bes. Vork.: Gelb Rot (34.) für Kleiser (SV Mühlhausen).

Hattinger SV

SC Gottmadingen-Bietingen

2:2 (0:2)

Der Hattinger SV und der SC Gottmadingen-Bietingen waren hoch motiviert, was jedoch in der Anfangsphase dem Spiel nicht guttat. Etliche Abspielfehler prägten die Partie. Kurze Aufregung dann in der 25. Minute. Nach einem Foul am Hattinger Torwart wurde den Gästen der Führungstreffer aberkannt. In der 36. Minute durften die Gäste dann jubeln, als Heuel das 1:0 erzielte. In der 39. Minute rettete Füderer mit einer Glanzparade auf der Linie. Nach einem verlorenen Zweikampf der Hattinger am Strafraum gelang Roth das 2:0. Nach der Pause wachte der HSV auf und erhöhte den Druck. In der 54. Minute stand Kaynar nach einem Eckball richtig und hatte keine Mühe, den Ball über die Linie zu köpfen. Jetzt nahm das Spiel an Fahrt auf, und in der 65. Minute durfte Hattingen erneut jubeln. Nach einem Foul an Schilling verwandelte Suker den Strafstoß sicher zum 2:2. Jetzt war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften auf Sieg spielten. Letztendlich blieb es beim verdienten Unentschieden. (ow)

Tore: 0:1 (36.) Heuel, 0:2 (45.) Roth, 1:2 (54.) Kaynar, 2:2 (65./FE) Suker. – SR: Renner (Meßkirch). – Z: 140.

BSV Nordstern Radolfzell

FC Öhningen-Gaienhofen

3:2 (0:2)

In einer unterhaltsamen Partie gingen die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung, nachdem Marc Honsell einen Freistoß an den Pfosten schlenzte und Julian Wiedenbach zum 0:1 abstaubte. Nur eine Minute später wehrte FC-Torhüter Dirk Weiermann mit einer Glanzparade einen Volleyschuss von Daniel Fiore Tapia zur Ecke ab. In der 15. Minute hatte die Höri-Elf eine Doppelchance durch Marc Honsell und Nicolas Gutzentat, aber Schlussmann Joel Reichel verhinderte mit einem Reflex das 0:2. Von nun an nahmen die Gäste das Heft in die Hand und erspielten sich viele, teils hochkarätige Chancen gegen eine fahrig wirkende Hintermannschaft. Eine Möglichkeit nutzte Loosmann kurz vor der Halbzeit zum verdienten 2:0. Von nun an agierten die Radolfzeller bissiger und kamen besser ins Spiel, während Öhningen-Gaienhofen die Führung zu verwalten versuchte. In der 65. Minute fasste sich Fabian Bader ein Herz und erzielte aus über 20 Metern den Anschlusstreffer. Der BSV drängte vehement auf den Ausgleich. Dieser fiel in der 73. Minute, als Bader auf Sven Dieterle passte und dieser aus kurzer Distanz für das 2:2 sorgte. Die Gäste konnten kaum noch wirksame Konter setzen und machten viele Fehler im Spielaufbau. Die Folge war das 3:2 in der 88. Minute, als Daniel Fiore Tapia nach schöner Vorarbeit des in der zweiten Hälfte überragenden Bader den Siegtreffer erzielte. (ms)

Tore: 0:1 (3.) Wiedenbach, 0:2 (44.) Loosmann, 1:2 (65.) Bader, 2:2 (73.) Dieterle, 3:2 (88.) D. Fiore Tapia. – SR: Gassner (Hattingen). – Z: 150.

Türk. SV Singen

SC Konstanz-Wollmatingen

0:4 (0:3)

Der SC Konstanz-Wollmatingen hatte bereits in der zweiten Minute die Chance zur Führung, jedoch stand Yaghoobi nach Zuspiel von Gamp knapp im Abseits. Dann prüfte Tatar Gästetorhüter Weidenmann mit einem satten Distanzschuss (7.). In der achten Minute tauchte Yaghoobi erneut im Strafraum der Heimmannschaft auf und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den Strafstoß verwandelte Heimpel sicher zum 1:0 (9.). Die Gäste erhöhten mit der Führung im Rücken das Tempo und erzielten durch Gamp das 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Yaghoobi mit einem Lupfer für das 3:0 (43.). Auch nach der Pause zeigten die Gäste die reifere Spielanlage und hatten durch Kapitän Grimm (55.) die nächste Großchance. Sein Flachschuss verfehlte jedoch knapp das Tor. Im Anschluss verflachte das Spiel. Der Türk. SV Singen stand nun defensiv stabiler. Beide Mannschaften kamen zu keinen nennenswerten Torchancen mehr. Erst in der Schlussphase sorgte Slef nach einem Eckball mit einem wuchtigen Kopfball für die Entscheidung (79.). (jw)

Tore: 0:1 (9./FE) Heimpel, 0:2 (17.) Gamp, 0:3 (43.) Yaghoobi, 0:4 (79.) Slef. – SR: Würzer (Salem). – Z: 130.

TSV Aach-Linz

CFE Indep. Singen

4:2 (2:1)

Der TSV Aach-Linz übernahm früh das Kommando und kam zu zwei guten Torchancen durch Schnetzler und Dukart, der zum 1:0 traf. Nach einem Standard von Staykov wurde der Ball zu kurz geklärt. Aach-Linz spielte zurück in den Strafraum, wo sich Dukart mit dem Rücken zum Tor durchsetzte. Der Aufsteiger aus Singen hatte eine taktische Variante: Lange Bälle auf Simsek im Zentrum. Wenn er den Ball bekam, wurde es gefährlich, wie in der 34. Minute, als er vom Strafraumeck den Ausgleich erzielte. Kurz vor der Pause spielten die Gastgeber einen Konter über Staykov zu Schnetzler, der in der Abwehr hängenblieb, doch der Nachschuss von Waldschütz wurde von einem Singener unhaltbar abgefälscht – 2:1. Nach etwas mehr als einer Stunde glichen die Gäste aus, wieder setzte sich Simsek gut gegen zwei TSV-Defensivspieler durch. Zwei Minuten später sah Gästespieler Kresovic Gelb-Rot. Danach war das Spiel recht offen, wobei Singen ein bisschen das Verteidigen vergaßen. Nach einem weiteren Freistoß von Staykov köpfte Schnetzer zum 3:2 ein (78.). Drei Minuten später hatte Aach-Linz sehr viel Platz bei einem Konter. Schnetzer spielte auf Dukart, der sich im Eins-gegen-eins durchsetzte und das Tor zum 4:2 erzielte. Danach war das Spiel gelaufen. Aach-Linz kam zu einem hochverdienten Sieg, der bis auf die zwei guten Aktionen von Simsek nie in Gefahr war. (ad)

Tore: 1:0 (4.) Dukart, 1:1 (34.) Simsek, 2:1 (43.) Eigentor, 2:2 (63.) Simsek, 3:2 (78.) Schnetzler, 4:2 (81.) Dukart. – SR: Tietze (Böhringen). – Z: 200. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (65.) für Kresovic (Singen).

FC Bodman-Ludwigshafen

FC Uhldingen

3:0 (2:0)

Beide Teams suchten von Beginn an die Offensive. Die erste echte Torchance hatte der FC Bodman-Ludwigshafen. Keller wurde gerade noch gestoppt, und den Abpraller setzte Demir knapp neben den Pfosten. Nachdem Stolp gegen den Torhüter einen Schritt zu spät gekommen war, köpfte für die Gäste im Gegenzug Su eine Ecke knapp vorbei. Dann stand zweimal Gästetorhüter Baum im Mittelpunkt. Gegen Blessing und Demir konnte er nur mit Mühe parieren. Nachdem ein Schlenzer von Gästestürmer Matur von Hoffmann pariert worden war (23.), gewann die Heimelf die Oberhand, während Uhldingen sich auf lange Bälle verlegte. Nach einer halben Stunde kam Hofmann gegen Stolp zu spät und musste mit Gelb-Rot vom Feld. In der 38. Minute fiel das 1:0, als Stolp eine Flanke von Schaal ins Netz verlängerte. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff legte Bodman-Ludwigshafen nach, als Demir den Ball unter die Latte donnerte. Die Vorentscheidung fiel in Minute 53: Die Gastgeber konterten blitzschnell über Demir und Künstner. Dessen präzise Hereingabe verwandelte Stolp. Die Gäste gaben zwar nicht auf, aber die einzig hochkarätige Torchance der zweiten Hälfte hatte Dimitrov, der freistehend vorbeiköpfte (78.). Ansonsten hatte der FC Bodman-Ludwigshafen das Geschehen im Griff und hätte das Spiel noch höher gewinnen können als mit 3:0. (se)

Tore: 1:0 (38.) Stolp, 2:0 (45.) Demir, 3:0 (57.) Stolp. – SR: Speh (Walbertsweiler). – Z: 150. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (30.) für Hofmann (Uhldingen).

SV Bermatingen

Hegauer FV

1:5 (0:2)

Der Hegauer FV dominierte von Beginn an das Spiel beim Aufsteiger SV Bermatingen. Man merkte, dass der Neuling sich in der Bezirksliga noch zurechtfinden muss und außerdem mit personellen Engpässen unter anderem durch Krankheiten zu kämpfen hatte. In der achten Minute ergab sich die erste große Chance für den SV Bermatingen, die die Hausherren aber nicht verwandeln konnten. Besser machten es die Gäste, die durch zwei Treffer von Antonio Greco vor der Pause auf 2:0 davonzogen. Direkt nach der Halbzeitpause erhöhte Markus Müller für die Hegauer auf 3:0. Nach dem Treffer durch Michael Fink zum 1:3 bekamen die Bermatinger nochmals deutlich Auftrieb, letztendlich behielt der Gegner jedoch die Oberhand in einem sehr fairen Spiel, welches gut von Schiedsrichterin Ute-Anna Waibel geleitet wurde. So erzielten David Barke und Jan Petschko in der 77. und der 90. Minute noch zwei weitere HFV-Treffer zum 1:5-Endstand. Für den Aufsteiger SV Bermatingen war es trotz der hohen Niederlage ein guter Start in die neue Saison.

Tore: 0:1 (10.) Greco, 0:2 (34.) Greco, 0:3 (47.) Müller, 1:3 (62.) Fink, 1:4 (77.) Barke, 1:5 (90.) Petschko. – SR: Waibel (Mühlhausen). – Z: 120.

