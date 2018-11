von Rainer Hennies

Frauenfußball: „Mutig sein, ausprobieren, machen. Sie können ja nichts verlieren, nur gewinnen“, sagte der scheidende Bundestrainer Horst Hrubesch über seine jungen Spielerinnen aus der Frauen-Nationalmannschaft. Wie Giulia Gwinn, die auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen Italien am Samstag andächtig auf dem Podium neben dem Kopfballungeheuer früherer Tage saß. Bei ihrem Startelf-Debüt Anfang Oktober, dem 3:1 über Österreich in Essen, hatte die 19-jährige Ailingerin das schon so erstklassig umgesetzt, dass Hrubesch die Offensivspielerin kräftig in den Arm genommen und gedrückt hatte. „Das hat richtig gut getan. Wir wollten uns gar nicht wieder los lassen“, strahlte Gwinn. „Jetzt fehlt mir noch ein Tor.“

Am Samstag war's nun soweit, in Osnabrück hat die Fußballerin vom Bodensee gegen Italien zur 3:2-Führung getroffen. Ein tolles Tor beim verdienten 5:2 (2:2)-Sieg vor 5904 jubelnden Fans. „Da geht einem plötzlich unheimlich viel durch den Kopf, vor allem aber riesige Freude“, strahlt die Torschützin.

Keine Frage, auch in ihrem dritten A-Länderspiel hat Gwinn überzeugt. Obwohl sie lieber bis zum Schluss mitgespielt hätte, durfte sie bereits in der 71. Minute unter die Dusche gehen. „Natürlich will man so lange wie möglich spielen, aber der Trainer entscheidet.“ Geärgert habe sie sich deshalb aber nicht: „Ich habe ja geliefert.“

Am Dienstag um 16 Uhr in Erfurt geht es nun gegen Spanien. Das letzte Spiel des Jahres ist auch das Abschiedsspiel für Horst Hrubesch, der dann an Martina Voss-Tecklenburg übergibt. Und dann geht es für die Spielerinnen um den WM-Feinschliff unter neuer Führung. „Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich weiter dabei bin“, sagt Giulia Gwinn. Dabei vertraut sie nicht nur auf ihr hinter Glas gepresstes vierblättriges Kleeblatt als Glücksbringer. Für Gwinn ist klar: „Die Chance auf eine Weltmeisterschaft muss man nutzen. Ich mache deswegen Extra-Training für mich persönlich, um mich weiterzuentwickeln. Man muss es professionell angehen, wenn man zur WM will“, sagte sie. Und der neben ihr sitzende Hrubesch war einmal mehr zufrieden: „Ich bin richtig stolz auf diese Mädels.“

