von Rainer Hennies

Frauenfußball: Eitel Sonnenschein herrscht im Mannschaftsquartier im noblen französischen Badeort Dinard bei Janina Minge aus Lindau und Giulia Gwinn aus Ailingen bei Friedrichshafen. Das 1:0 über Nigeria, 2010 und 2014 deutscher WM-Finalgegner, war ein gelungener Auftakt der deutschen U-20-Fußballerinnen. Gwinn kann besonders zufrieden sein. Sie wurde zur „Spielerin des Spiels“ gekürt. Eine Urkunde hinter Glas vergibt die Fifa dafür. Das kennt Gwinn bereits von der U-17-WM in Jordanien. Da gewann sie diese Auszeichnung gleich zweimal.

Den Teamauftritt vor frühnachmittäglicher Minikulisse in St. Malo bewertet Gwinn, die in der 13. Minute mit einem Freistoß einen Nadelstich gegen Nigerias Torfrau setzen konnte, positiv: „Das Wichtigste ist, dass wir drei Punkte geholt haben und mit einem Sieg in die WM gestartet sind“, sagt sie über den kämpferischen Vergleich. „Wir haben aber auch ein gutes Spiel gemacht. Ich denke, man konnte sehen, dass wir alle Lust auf das Spiel hatten.“ Ihre Teamkollegin Janina Minge lobt den Kampfgeist des Teams: „Wir wussten, dass wir alles geben müssen. Da muss man alles reinhauen. Und das haben wir getan.“

Und nun geht Gwinns Blick auf das zweite Spiel am Donnerstag, 13.30 Uhr, in St. Malo gegen China, 2:1-Auftaktsieger über Haiti: „Wir werden versuchen, von Beginn an konzentriert zu spielen.“ Was auch dringend geboten ist, denn China gilt als geordneter und spielstarker Gegner. DFB-Trainerin Maren Meinert verspricht: „Nach guter Regeneration werden wir nochmal Vollgas geben.“

Das kollektive Durchschnaufen wird den Spielerinnen leichtgemacht. Auf der großen Terasse des feinen Hotels mit Meerblick weht eine angenehme Brise, das Meeresrauschen sorgt für Entspannung. Süßwasserpool, Meerwasserpool, Fitnessraum, attraktive Joggingstrecke vor der Tür entlang der Küste – Wohlfühloase als Ambiente zur Vorbereitung auf das China-Match. Am 13. August wartet dann WM-Neuling Haiti, das mit drei 14-Jährigen im Aufgebot kein Stolperstein werden sollte, um als Gruppenerster oder -Zweiter ins Viertelfinale einziehen zu können. Im Juni gab es jedenfalls ein klares 4:1 im Testspiel.

