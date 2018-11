von SK

Fußball-Verbandsliga: Freiburger FC – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:0. – In einem spannenden und chancenreichen Gipfeltreffen trennten sich der Tabellenführer Freiburger FC uns sein engster Verfolger, der 1.FC Rielasingen-Arlen torlos mit 0:0. Damit konnte der Traditionsclub aus dem Breisgau zunächst einmal den Angriff der Hegauer, die den zwischenzeitlich deutlichen Rückstand auf den Spitzenreiter zuletzt auf zwei Punkte reduzierten, abwehrten. Allerdings hätte das Spitzenspiel einen anderen Untergrund als den tiefen, rutschigen Rasen des Freiburger Contempo-Stadions verdient. Mehrfach bremsten Ausruscher den Spielfluss und drei Verletzungen ohne Gegnereinfluss in einem fairen Spiel mit nur einer gelben Karte sprechen hier eine klare Sprache.

In der ersten Hälfte hatten die Gäste mehr Spielanteile, doch zwingende Chancen waren eher Mangelware, der finale Pass in den FFC-Strafraum wollte einfach nicht glücken. Anders hingegen die Gastgeber, die durch ihre Konter zwar zu den deutlicheren Chancen kamen, doch daraus nicht Zählbares machten. So traf Kevin Bernauer aus spitzem Winkel lediglich das Außennetz (10. Spielminute), ein Kopfball von Marco Senftleben strich über das Tor (15.) und bei einem Enderle-Freistoß war Dennis Klose zur Stelle (20.).

Beide Teams mussten in der ersten Hälfte früh wechseln, was sich jedoch nicht negativ auf das hohe Niveau der Begegnung auswirkte. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff war Unruhe im FFC-Strafraum und gleicht mehrfach lag ein Gästetreffer in der Luft, doch auch beim Abschluss von Silvio Battaglia aus kurzer Distanz war noch ein Abwehrbein im Wege.

Nach dem Seitenwechsel verstärkte der Tabellenzweite den Druck und Nedzad Plavci, Dreh- und Angelpunkt im Rielasinger Spiel, prüfte schon in der 46. Minuten FFC-Keeper Niklas Schindler. Weiter ging das flotte Spiel auf und ab. Senftleben konnte aus kurzer Distanz Klose nicht bezwingen (58.), der Querpass von Sebastian Stark im Freiburger Strafraum ging ins Leere (60.), in der 68. Minute prüfte Enderle erneut Klose.

So ging es hin und her, jede der beiden Mannschaften drängte bis in die Schlussphase auf den Siegtreffer, der aber weder Matt gelang, der zu unplatziert abschloss, noch Enderle, der wieder einmal an Klose scheiterte.

Und so blieb es dann beim alles in allem gerechten Remis, das für den Rest der Saison alles offen lässt.

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose, Bertsch, Almeida, Kunze (22. Stark), Plavci, Mauersberger, Berger (55. Winterhalder), Matt, Kunz (78. Rasmus), Körner, Battaglia. – SR: Döring (Brigachtal). – Z: 500

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein