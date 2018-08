von SK

Fußball, Landesliga

FC Hilzingen

FC Überlingen

0:1 (0:1)

Die Überlinger haben mit sehr hohem Druck die erste Partie der neuen Saison begonnen. Der Gastgeber versuchte, die Defensive zu festigen, ließ die Gäste kommen und die hatten im Mittelfeld ihre Feldvorteile. Nach vier Minuten eine gute Möglichkeit für Überlingen, der Kuckowski-Freistoß von der Strafraumgrenze ging knapp am Hilzinger Tor vorbei. Nur drei Minuten später durften die Gäste jubeln. Buzhgulashvili kommt nach einem missglückten Querpass in der Hilzinger Abwehr zum Abschluss. Der Querpass landete genau vor den Füßen des Gästespielers, der keine Probleme hatte, das 1:0 für seine Farben zu erzielen, er hat das Hilzinger Geschenk dankend angenommen. Nach 15 Minuten hatten die Platzherren noch keine nennenswerte Torchance herausspielen können. Sie sind aber recht gut gestanden, nach gut 25 Minuten kam die Mannschaft von Trainer Jochen Sigg mit Vorstößen und Tempo vors Gästetor. In der Schlussminute der ersten Hälfte hatte sich Hilzingen auf das Überlinger Spiel eingestellt. Schon wenige Minuten nach Wiederanpfiff hat sich der FCH zu allem Übel dann selbst dezimiert: Wiederholtes Fouspiel des Kapitäns Steffen Drochula, aber auch mit zehn Mann war kein Unterschied auf dem Feld zu sehen. Hilzingen hat sich vermehrt auf die Abwehr konzentriert, eine sehr starke Defensvleistung gezeigt und mit langen Bällen versucht, die Überlinger Abwehr auszuhebeln. Die hat sich darauf eingestellt, war im Angriff weiter aktiv, hatte noch zwei oder drei Chancen. Aber der Hilzinger Torspieler Dominik Renner hat beide Chancen bestens pariert. Es blieb beim unterm Strich gerechten Ergebnis. Das 1:0 war verdient, nach gut 75 Minuten war das Tempo zurückgefahren aufgrund der Temperaturen. (de)

Tor: 0:1 (7.) Buzhgulashvili. – Z: 150. – SR: Gump (Rielasingen). – Gelb-Rote Karte: Drochula (wiederholtes Foulspiel (47.).

