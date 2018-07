von Michael Schulz

Reiten: Wie erwartet war es ein quirliges Turnier auf dem Reute-Hof in Überlingen. Die Nervosität der Teilnehmer war deutlich zu spüren, die gezeigten Leistungen fielen aber dennoch gut bis sehr gut aus. Auch bei einer eher seltenen Prüfung, dem Vierkampf: Hier gingen 17 Teilnehmer an den Start. Am Samstag standen Spring- und Dressurprüfungen auf dem Programm, am Sonntag gleich um acht Uhr ging es in die Überlinger Therme zum Schwimmen. Anschließend standen dann noch Läufe zwischen 800 Meter und 3000 Meter quer durchs Gelände auf dem Programm. Am besten meisterten dies in der Einsteigerprüfung Emma Puffre, in der mittleren Oskar Raucher und in der A-Prüfung Anika Befingern.

Beim „normalen“ Turnier wurden in der L-Dressur mit Marlene Binder (Plenzdorf) und Carina Gerhard (Bug) gleich zwei Sieger gekürt. Wie gut die gezeigten Leistungen hier waren, zeigen die Wertnoten: Unter 7.0 gab es keine Platzierung.

Am Sonntag standen hauptsächlich Springprüfungen an, fast ausschließlich Steilprüfungen, was durchaus Sinn macht, um sauberes Reiten zu fördern. Mit sauberen Ritten überzeugten vor allem Elisabeth Giesinger (Ebersbach) mit der Wertnote 7,6 auf dem ersten und Silva Keller (Engen-Schoren) mit 7,4 auf dem zweiten Platz. Mit einem Sieg in einem A-Springen konnte Alina Günter vom gastgebenden Verein die gute Bilanz der Überlinger noch verbessern.

Eine gute Bilanz lässt sich auch für die beiden Turnierwochenenden in Überlingen auf den Reute-Hof ziehen. Es hat sich bewährt, dass die beiden Turniere getrennt ausgetragen werden. Gerade die Nachwuchsreiter verdienen es, nicht nur Beiwerk zu sein, sondern ein eigenes Turnier zu haben. Motivation, Können, und Engagement stimmen schließlich. kein Grund also für den RV Überlingen, etwas an dieser Turnierform zu ändern.

Ergebnisse

Pony Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Marlena Mild (RC Altenheim) auf Henriette, 2. Michelle Eggensperger (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) auf Leyb.Sultan, 3. Helena Erkens (RC Opfingen-Wippertskirch) auf Dida Donna

Pony Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Clara Vetter (Ebersbach-Musbach) auf Jalka, 2. Elisabeth Kelly (Kaiserhof) auf Mirakel, 3. Sophia Duchet (RFV Gottmadingen) auf Crisby

Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Leni Rapp (RG Baindt) auf Delia, 2. Franziska Mack (RG Baindt) auf Ascalon, 3. Lena Geiss (RV Überlingen) auf Paul

Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp: 1. Magdalena Rose (RV Schlüchttal) auf Quite Quitte, 2. Julia Romer (RC Konstanz) auf Desert Prince, 3. Emma Pufke (RSZ Hohenzollern) auf Shivago, 3. Jonas Heilig (RG Baindt) auf Don Rio

Pony-Dressur-WB: 1. Laura Baisch (RFV Neckartailfingen) auf Conroy, 2. Pia-Marie Feucht (RC Schoren-Engen) auf Billy, 3. Marlena Mild (RC Altenheim) auf Henriette

Dressur-WB: 1. Saskia Priemke (RFV Aach-Linz) auf Janosch, 2. Aliena Gutjahr (FFFR Trossingen) auf Monty, 2. Kaya Wehrle (RFV Ziegelhof) auf Quinto

Dressur-WB: 1. Laura Leising (RV Überlingen) auf Elbon, 2. Kristina Waser (RV Überlingen) auf Showtime, 3. Pia-Marie Feucht (RC Schoren-Engen) auf Billy

Pony-Dressurprüfung Kl.A*: 1. Marlene Maria Binder (LPSV Donzdorf Alb/Fils) auf Now or Never, 2. Jasmin Emmanuelle Fetzer (RFV Rottweil u.U.) auf Daimond Star, 3. Liv Emma Sauter (VSFP Gestüt Lerchenhof) auf Mr. Bubble

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Susanne Erkens-Reck (RC Opfingen-Wippertskirch) auf Denva, 2. Annekathrin Hoffmann (RFV Ziegelhof) auf Spookayn, 3. Kim Kluge (RV Überlingen) auf Richella Frieschwijk

Dressurprüfung Kl.A**: 1. Isabell Stett (RV Überlingen) auf Caspar’s Pilot, 2. Tanja Wintermeyer (RV Überlingen) auf Elbon, 3. Lou Indra (TRAB Therapeutisches Reiten am Bodensee) auf Rosalie

Pony-Dressurreiterprfg.Kl.L*: 1. Marlene Maria Binder (LPSV Donzdorf Alb/Fils) auf Don Miguel, 1. Cosima Gerhardt (RC Caballus) auf She’s a Beautiful Rose, 2. Pauline Kelly (TG Kaiserhof) auf Consolida, 3. Hannah Ebert (RFV Crailsheim u. U.) auf Nautic Edelmann

Pony Springreiter-WB: 1. Julika Sauter (RFV Fronhofen) auf Miss Marple, 2. Helena Bendel (RG Baindt) auf Joy Jumping, 3. Vincent Wagner (Reitclub Sigmaringen) auf Dacapo

Springreiter-WB: 1. Marie Leuthold (RFV Markdorf) auf Santa Luzia, 2. Klara Wirtz (RV Herdwangen-Oberndorf) auf Axel, 3. Shakira Weber (RC Schoren-Engen) auf Coconut Kiss

Pony-Stilspring-WB – ohne Erlaubte Zeit: 1. Cecilia Huttrop-Hage (RC Hofgut Albführen) auf Overfly, 2. Melina-Shary Mild (RC Altenheim) auf Camelot de Blonde, 3. Vincent Wagner (Reitclub Sigmaringen) auf Dacapo, 3. Frederica Clara Fezer (RV Oberes Schlichemtal) auf Schlitzohr

Stilspring-WB – ohne Erlaubte Zeit: 1. Marie Leuthold (RFV Markdorf) auf Santa Luzia, 2. Maren Ritter (RFV Gottmadingen) auf L’arrabbiata, 3. Magdalena Rose (RV Schlüchttal) auf Quite Quitte

Ponyspringprüfung Kl.A**: 1. Elisabeth Maria Geisinger (RG Bucheckernhof) auf Lorrell, 2. Ella Neff (RFV Wolfegg) auf Discolo, 3. Leonie Bez (RFV Walddorfhäslach) auf Der kleine Donner

Pony-Dressur-WB: 1. Laura Baisch (RFV Neckartailfingen) auf Conroy, 2. Frederica Clara Fezer (RV Oberes Schlichemtal) auf Schlitzohr, 3. Michelle Eggensperger (RV Herdwangen-Oberndorf) auf Leyb.Sultan

Pony-Stilspring-WB – ohne Erlaubte Zeit: 1. Cecilia Huttrop-Hage (RC Hofgut Albführen) auf Overfly, 2. Helena Bendel (RG Baindt) auf Joy Jumping, 3. Allegra Elisabeth Hüttig (VSFP Gestüt Lerchenhof) auf Sietlands Gustav

Stilspring-WB – ohne Erlaubte Zeit: 1. Luca Marie Sorg (RC Schoren-Engen) auf Schou-Schou, 2. Tanja Wintermeyer (RV Überlingen) auf Elbon, 3. Klara Wirtz (RV Herdwangen-Oberndorf) auf Axel

Ponystilspringprfg.Kl.A* mit Standardanforderungen: 1. Elisabeth Maria Geisinger (RG Bucheckernhof) auf Lorrell, 2. Silva Kelly (RC Schoren-Engen) auf Mac Flurry, 3. Ella Neff (RFV Wolfegg) auf Discolo

Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen: 1. Aileen Mark (RV Herdwangen-Oberndorf) auf Gin Tonic, 2. Alina Günther (RV Überlingen) auf Leo over the cloud, 3. Annika Böttinger (Reit.-u.Fahrverein Gechingen) auf Quercy Queen

Springprüfung m.Idealzeit Kl.A*: 1. Dalia Elena Bechera (Sulz) auf Cookie, 2. Tanja Dorsch (RC Schoren-Engen) auf Chiara, 3. Sabine Mössner (Sportpferdezentrum Aach) auf Mont Ta Me

Springprüfung Kl. A**: 1. Alina Günther (RV Überlingen) auf Leo over the cloud, 2. Stella Wenk (RFV Pfullendorf) auf Toni, 3. Alissa Schneider (RFV Bad Saulgau) auf Cassidy

Vierkampf A*: 1. Annika Böttinger, 2. Anja Habisreutinger, 3. Susanne Erkens-Reck

Vierkampf E: 1. Oskar Rauscher, 2. Annika Kiefer

Vierkampf Bambini: 1. Emma Pufke, 2. Charlotta Geiss, 3, Jonas Heilig

Pony-Dressurprüfung Kl.A**: 1. Jasmin Emmanuelle Fetzer (RFV Rottweil u.U.) auf Daimond Star, 2. Marlene Maria Binder (LPSV Donzdorf Alb/Fils) auf Now or Never, 3. Liv Emma Sauter (VSFP Gestüt Lerchenhof) auf Mr. Bubble.

