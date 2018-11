von SK

Handball-Oberliga: Neckarsulmer Sport Union – HSG Konstanz II (Samstag, 20 Uhr). – Einfach mal wieder den Kopf frei bekommen, dafür sei das spielfreie Wochenende zuletzt sehr gut gewesen, erklärt HSG-Trainer Matthias Stocker. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge hatten er und sein Co-Trainer Benjamin Schweda vor allem damit zu kämpfen, die Lockerheit vom furiosen Start in die Köpfe der Spieler zurückzubringen. Denn nach wie vor machten die jungen HSG-Talente einen etwas verkrampften Eindruck. „Weil die eigene Erwartungshaltung an sich selbst sehr hoch ist“, so der 30-Jährige. „Das ist natürlich unserem Start geschuldet. Dieser Druck muss weg, die Lockerheit und der Spaß zurück.“

Nach etwas mehr als einem Drittel der Saison glückten der HSG II acht Siege in Folge, aktuell bedeuten 16:6-Punkte Platz zwei. „Das sind mehr als die Hälfte der Punkte, die wir brauchen“, sagt Stocker und betont damit das nicht veränderte Saisonziel Klassenerhalt. Dafür befindet sich die Konstanzer U 23 auf einem hervorragenden Weg. Nur mit den letzten drei Partien war er „sehr unzufrieden“.

Mit der Vergangenheit will man sich bei der Drittliga-Reserve aber nicht aufhalten. Der Fokus liegt auf Neckarsulm, „ein Gegner auf Augenhöhe, bei dem wir“, so der HSG-Coach, „gerne punkten möchten, auch wenn der Gegner dies genauso sehen wird.“ Nach einem guten Saisonstart rutschte Neckarsulm durch sechs Niederlagen in Folge auf die Abstiegsränge ab. Auf die Niederlage beim bis dahin punktlosen Schlusslicht Remshalden musste Trainer Peter Baumann gehen. Es übernahm der bisherige Co-Trainer Clemens Borchardt.

Der Wunsch des Konstanzer Übungsleiters ist eine deutliche Steigerung in der Abwehrarbeit, „das, was ich seit Wochen hoffe“, sagt er und nimmt seine Spieler in die Pflicht. „An diesen Maschinen müssen wir früher dran sein, sonst wird es schwierig.“ Bei der HSG Konstanz II hoffen sie auf einen Befreiungsschlag in Neckarsulm. „Am besten hilft natürlich ein Erfolgserlebnis.“ (joa)

TSV Zizishausen – TuS Steißlingen (Sonntag, 17 Uhr). – Nach zwei Niederlagen in Folge gegen die Spitzenteams aus Pforzheim und Herrenberg will der TuS zurück in die Erfolgsspur, um Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Das Duell gegen Aufsteiger TSV Zizishausen, der ebenfalls um den Ligaverbleib kämpft, ist ein richtungsweisendes Spiel für den TuS.

Mit Cornelius Maas und Maximilian Schmid-Ungerer verpflichtete der Aufsteiger vor der Saison zwei Topspieler. Dementsprechend gut gerüstet ging der TSV Zizishausen in die neue Spielzeit. Der Start verlief aber etwas holprig, der TSV holte nur einen Punkt aus den ersten fünf Spielen und fand sich schnell im Tabellenkeller wieder. Nach und nach kam Zizishausen besser in Tritt. Aus den vergangenen sechs Spielen sicherten sich die Gastgeber ganze neun Punkte und setzten sich damit im Mittelfeld der Oberliga fest. Gerade einmal einen Punkt trennen die beiden Konkurrenten vor der Begegnung: beide Teams haben also die Chance, sich mit einem Sieg etwas Luft von den Abstiegsrängen zu verschaffen .

Die Zuschauer dürfen sich auf eine packenden Partie freuen, bei der vermutlich Kleinigkeiten entscheiden werden. Der TuS muss endlich wieder auf beiden Seiten des Spielfelds überzeugen. Stellte das Team gegen Pforzheim noch eine solide Abwehr und hatte Probleme in der Offensive, war gegen Herrenberg am vergangenen Wochenende genau das Gegenteil der Fall. Das Ziel muss sein, das Positive aus den beiden Partien am Wochenende auf die Platte zu bringen. Vor allem die Chancenverwertung war in den vergangenen Wochen mangelhaft, freie Würfe wurden reihenweise vergeben. Die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich sollte von Beginn an hochkonzentriert agieren. Der Einsatz von Marvin Storz (Knie) und Kreisläufer Lennart Sieck (Rücken) ist noch fraglich. (mw)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein