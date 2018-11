von SK

Fußball, Verbandsliga: SC Pfullendorf – FV Lörrach-Brombach (Samstag,14.30 Uhr, Geberit-Arena). – Nach zuletzt nur vier Punkten aus den vergangenen sechs Begegnungen geht es für die Elf von Trainer Marco Konrad darum, wieder in die Spur zu finden. Im Falle einer Niederlage könnten die Linzgauer auf einen Abstiegsplatz rutschen. Um gegen die Gäste vom Hochrhein zu bestehen, bedarf es einer kämpferisch und spielerisch konstanteren Darbietung.

Die Pfullendorfer hätten vergangenen Samstag eine entspannte Heimfahrt haben können. Jedoch hatten sie zunächst Großchancen zur Vorentscheidung vergeben, ehe sie vom SV Endingen in letzter Minute noch mit dem 2:2-Ausgleich bestraft wurden. Für die fahrlässige Chancenverwertung gab es die Quittung. „Das Auftreten meiner Mannschaft war positiv. Es war ein guter Kampf, und wir hatten gute Kombinationen. Allerdings hätten wir unsere Chancen effektiver nützen müssen“, sagte Marco Konrad, der seine Elf stark formverbessert sah.

Lörrach-Brombach hat drei Punkte mehr als der SCP und rangiert auf Platz sechs. Doch die Gäste haben gerade mal einen Abstand von sechs Punkten auf den Vorletzten Rot-Weiß Stegen. Die Mannschaft von Trainer Enzo Minardi, der zu Saisonbeginn vom FC Auggen kam, ist seit vier Spielen ungeschlagen, allerdings teilte sich das Team mit den Kellerkindern Mörsch und Oppenau die Punkte. „Lörrach-Brombach ist eine fußballerisch gute Mannschaft. So ein Gegner liegt uns, da sehen wir oftmals gut aus“, prognostiziert Konrad.

Die Konrad-Elf schaffte es zuletzt nur selten, ihr Potenzial abzurufen. „Wir befinden uns in einer gefährlichen Situation. Die Abstände in der Tabelle sind eng. Gegen Lörrach-Brombach müssen wir couragiert spielen.“ Personell sieht die Lage gut aus. Außer dem langzeitverletzten Marco Aicher stehen alle Spieler zur Verfügung. (stl/sh)

Radolfzell Favorit gegen Endingen

FC 03 Radolfzell – SV Endingen (Samstag, 14.30 Uhr, Mettnau-Stadion). – Nach der starken Leistung vergangene Woche beim SC Lahr, gilt es für Radolfzell, diese zu bestätigen. In Lahr zeigte der FCR, dass er eine der besten Auswärtsmannschaften in der Liga ist.

Mit Endingen kommt nicht gerade eine Lieblingsmannschaft des FC 03 Radolfzell ins Mettnau-Stadion. Aus Radolfzeller Sicht ist die Bilanz negativ: Nur zwei Siege konnte der FCR gegen Endingen einfahren, die Gäste haben jedoch zwei Unentschieden und vier Siege zu Buche stehen. In Anbetracht der Formkurve muss sich die Kautzmann-Elf dennoch keine Sorgen machen. Die Blau-Weißen sind das formstärkste Team, von den letzten sechs Duellen wurden fünf gewonnen. Nur im Derby gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen zog das Team den Kürzeren.

Die Gäste wurden vor der Saison eher im oberen Drittel der Tabelle eingestuft, auch der neue Trainer Benny Pfahler erhoffte sich mit seinem Wechsel von Waldkirch nach Endingen eine entspanntere Runde, was momentan jedoch nicht der Fall ist. Endingen steht aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz, allerdings hat der SVE auf Lahr (Platz acht) nur drei Punkte Rückstand.

Die junge Mannschaft des FC 03 Radolfzell sammelte in der laufenden Runde bereits 24 Punkte und steht auf einem hervorragendem vierten Tabellenplatz. Das Trainerteam um Cheftrainer Steffen Kautzmann und Co-Trainer Markus Schoch bewies jüngst bei der Wahl der Aufstellung immer ein gutes Händchen. Jetzt gilt es nochmal den Blick nach vorne zu richten und bis zur Winterpause noch ein paar Punkte zu holen, die Möglichkeiten dafür sind sicher vorhanden. (km)

Rielasingen mit viel Selbstvertrauen

FC Denzlingen – 1. FC Rielasingen-Arlen (Sonntag, 14.30 Uhr, Einbollenstadion). – Nach dem Pokalhöhepunkt gegen den Bahlinger SC und dem Einzug ins Halbfinale beginnt für die Mannschaft von der Talwiese wieder der Ligaalltag. Das Auswärtsspiel beim FC Denzlingen wird keine einfache Ausgabe, die Breisgauer sind unberechenbar und sind so etwas wie die Wundertüte der Verbandsliga. Von der individuellen Stärke her müsste der FC Denzlingen eigentlich besser als seine aktuelle Tabellenposition (elf) dastehen. Doch auch im vergangenen Jahr musste der FC Denzlingen bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen. 18 Punkte aus den letzten sechs Spielen spülte die Mannschaft von den Abstiegsplätzen noch auf Platz elf. Der letztjährige Retter Horst Bühler blieb dem Verein erhalten.

Die Saison der Gäste verlief durchwachsen. Nach dem fulminanten Start (6:0-Erfolg gegen den SV Endingen) folgten vier Spiele ohne Sieg, dann drei Siege in Folge. Nach zuletzt fünf Niederlagen hintereinander sicherte sich die Bühler-Elf in Auggen einen Punkt.

Bisher taten sich die Hegauer traditionell schwer in Denzlingen, in den drei bisherigen Spielen am „Einbollen“ trat Rielasingen-Arlen jeweils ohne Punkt die Heimreise an. Dennoch will das Team die Euphorie nach dem Pokalsieg gegen den Bahlinger SC mitnehmen. Das Trainerteam hofft, dass die Mannschaft trotz der Blessuren und dem Kräfteverschleiss aus dem Pokalspiel mit einer guten Leistung etwas Zählbares mitnehmen kann. Zuletzt unterlagen die Hegauer nach sechs Siegen in sechs Spielen unter Schilling zuhause gegen den Kehler FV. (te)

