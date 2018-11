von SK

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

SG H2Ku Herrenberg

33:38 (14:18)

Die Steißlinger Handballer mussten die zweite Heimniederlage der Saison einstecken. Gegen die stark aufspielenden Herrenberger verlor der TuS verdient mit 33:38. Vor allem die Abwehr erwischte einen rabenschwarzen Tag.

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, auf beiden Seiten dominierten die Angriffsreihen. Gerade auf Steißlinger Seite stand die sonst so sichere 3:2:1-Abwehr von Beginn auf wackeligen Beinen. Dies konnte zunächst durch das Angriffsspiel kompensiert werden (7:7/ 13. Minute). Herrenberg wirkte in der Folge abgeklärter, SG-Kreisläufer Sascha Marquardt war kaum in den Griff zu bekommen. So setzte sich Herrenberg bis zur Halbzeit auf 18:14 ab.

Das Bild blieb im zweiten Durchgang zunächst das gleiche. Herrenberg hatte immer wieder passende Antworten parat. Selbst brachte es der TuS wieder nicht fertig, die Chancen zu nutzen. Die SG zog auf sieben Tore (16:23/ 37.) davon. Auch in der Folge änderte sich nichts am Spielverlauf. Zwar erzielte Steißlingen kontinuierlich Tore, doch die Abwehr war an diesem Tag einfach nicht konkurrenzfähig, sodass der Rückstand bis zum Schlusspfiff nicht mehr aufgeholt werden konnte.

„Defensiv haben wir einen ganz schwachen Tag erwischt. Dazu kamen mangelnde Cleverness beim Abschluss und einige Undiszipliniertheiten. In der Summe ein gebrauchter Tag“ so TuS-Trainer Jonathan Stich. (mw)

TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck (Tor); Biedermann (7), Euchner, Klotz (3), Lindner (1), F. Maier (1), Stefan Maier (4), Steffen Maier (2), Rothkirch, Lennart Sieck, Ströhle (2), Wangler (4), Wildöer (9/1). Z: 500

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein