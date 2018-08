von SK

Bechvolleyball: Was macht man, wenn man als Top-Ten-Team der Weltrangliste überraschend vorzeitig aus einem Turnier ausscheidet? Trainieren. Denn warum nicht die hervorragende Infrastruktur eines Fünf-Sterne-Turniers länger nutzen, vor allem, weil es genügend Sparringspartner gibt, nachdem die drei besten Teams der Weltrangliste beim Major-Turnier in Wien die erste Runde nicht überstanden haben – inklusive das Nationalteam Laboureur/Sude, das durch die knappe 1:2-Niederlage gegen die Tschechinnen Barbora Hermannova/Marketa Slukova aus dem Wettbewerb gekegelt wurde. Großes Favoritensterben also auf dem Gelände mitten in der Donau, wo die letztjährigen Weltmeisterschaften für die Beachvolleyball-Szene neue Maßstäbe gesetzt hatten.

Sowas kommt von sowas: Wenn man aus der Gruppenphase nicht als Poolsieger herauskommt und dadurch nicht sofort für das Achtelfinale gesetzt ist, beginnt die K.o.-Phase eben früher. Und im Single Elimination-Modus bedeutet eine Niederlage eben das Turnier-Aus. „Das versuchen wir, das nächste Mal zu vermeiden“, sagte Julia Sude (Friedrichshafen). „Das Risiko ist eben groß, wenn man die Gruppe nicht gewinnt.“

Ursache für das Nichterreichen des Gruppensieges im Pool E war die 0:2-Auftaktniederlage (13:21, 14:21) gegen die Qualifikantinnen Lauren Fendrick/Sarah Sponcil aus den USA, die per Wildcard überhaupt erst die Möglichkeit bekamen, am mit 300 000 Dollar pro Geschlecht dotierten Turnier der Major-Series teilzunehmen – und sich später frech den Gruppensieg schnappten.

Anschließend gab es ein innerdeutsches Duell gegen das Nationalteam Karla Borger/Margareta Kozuch. „Da haben wir viel besser gespielt, als im ersten Match“, sagte Julia Sude, und Chantal Laboureur (Immenstaad) meinte: „So macht es einfach auch mehr Spaß. Wir kannten ja das Gefühl schon aus Gstaad, wo wir ebenfalls das Auftaktmatch gegen ein amerikanisches Team verloren hatten.“ Mit 21:13 und 21:14 setzten sich die Weltranglistendritten durch, ehe sie als Gruppendritte auf die Tschechinnen trafen, knapp verloren, und dann gemeinsam mit zig tausend Zuschauern evakuiert wurden, weil Gewitterstürme über die Wiener Weltstadt fegten. „Es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau und ausschlaggebend waren nur Nuancen“, sagte Chantal Laboureur. „Schade, weil es sich ganz gut angefühlt hat. Das ärgert einen schon ein bisschen.“

Mit 480 Punkten für die Weltrangliste und 6000 Dollar für die Reisekasse haben Chantal Laboureur und Julia Sude die Wiener Donauinsel am Samstag verlassen. Die Qualifikation für das World-Tour-Final in Hamburg ab dem 15. August haben die Weltranglistendritten damit sicher, zum beeindruckenden vierten Mal in Folge. Über Stuttgart geht es dann weiter zum nächsten Turnierstopp nach Moskau. (tob)

