von Michael Schulz

Reiten: 17 Prüfungen hatte das Turnier auf dem Spießhof in Herdwangen-Oberndorf zu bieten. Der Schwerpunkt lag an diesem Wochenende auf Einsteiger- und Nachwuchsprüfungen, was jedoch nicht heißt, dass die erfahrenen Reiter zu kurz kamen.

Eine L-Prüfung war für die Dressurreiter der höchstklassige Wettbewerb. In einer Abteilung konnte Louisa Reisch (Bad Schussenried) mit einer gut gerittenen Vorstellung und der Wertnote 7,0 vor Julia Ostertag (Fronhofen, 6,7) und Claudia Keller (Spießhof, 6,5) gewinnen. In der anderen Abteilung gab es einen „Heimsieg“. Die für den RV Spießhof reitende Anna-Maria Sauter präsentierte mit der Wertnote 6,9 eine überzeugende Dressur.

Die Springreiter gingen zwei Mal bis zur Klasse M. Wobei es den Anschein hatte, dass die am Samstag gerittene M-Prüfung die etwas schwerere war. Sie hatte es auf jeden Fall in sich. Nur zwei der 20 Teilnehmer schafften es, in dieser auf Zeit gerittenen Prüfung fehlerfrei zu bleiben. Vielleicht haben einige den weitgebauten Parcours unterschätzt. Herausragend ritt Janine Maier (Mahlspüren), die Null ritt und mit klarem Vorsprung von über acht Sekunden vor Eva Glatz (Winterlingen) gewann.

Den Abschluss des Turniers bildete ein M-Springen mit Siegerrunde. Hier waren nur noch elf Paare am Start. Mag sein, dass das parallel laufende Finale der Fußball-Weltmeisterschaft hier eine Rolle spielte. Vier Reiter schafften den ersten Umlauf fehlerfrei und durften zum zweiten Umlauf nochmals an den Start. Hier behielt Christopher Herz (Mahlspüren) den besten Überblick, fand die kürzesten Wege, erreichte die beste Grundgeschwindigkeit und gewann mit über zwei Sekunden vor Mircea-Costia Mitoi (Gnadental).

Erneut gelang es dem Veranstalter auf dem Spießhof, ein gutes Turnier zu präsentieren, das von den Zuschauern auch sehr gut angenommen wurde. Und nun neigt sich die Turniersaison in der Region nun schon langsam wieder dem Ende entgegen. Das nächste größere Turnier wird ab 17. August in Pfullendorf stattfinden. Hier wird es dann bis zur Klasse S gehen.

Ergebnisse

Springprüfung Kl. A*: 1. Anna-Lena Ruopp (RFV Ziegelhof) Courly Sue, 2. Claudia Keller (RV Herdwangen-Oberndorf) Abraxxas, 3. Lara Fischer (RFV Schwenningen) Athina.

Dressur-Wettbewerb: 1. Melina Gassner (RV Herdwangen-Oberndorf) Richy Rich, 2. Ciara Buck (RFV Fronhofen) Dustin, 3. Michelle Eggensperger (RV Herdwangen-Oberndorf) Leyb. Sultan.

Stilspringprüfung Kl. L: 1. Bernd Winter (PSV Wolfsgrube Klettgau-Erzingen) Heartbreak Sapphire, 2. Adrijana Bruncic (PSV Aulendorf) Cantara, 3. Adrijana Bruncic (PSV Aulendorf) Sharm El Sheikh.

Reiter-Wettbewerb, 1. Abt.: Hannah Potzkai (RV Herdwangen-Oberndorf) Axel, 2. Nika Schmohl (RC Bodenseereiter Radolfzell) Blanca, 3. Alicia Eckerlin (RV Sauldorf) Darido; 2. Abt.: 1. Michelle Eggensperger (RV Herdwangen-Oberndorf) Leyb. Sultan, 2. Amelie Kramer (RC Konstanz) Sunny, 3. Julia Romer (RC Konstanz) Desert Prince; 3. Abt.: 1. Morena Ritter (RFV Gottmadingen) L’arrabbiata, 2. Leonie Manz (RV Herdwangen-Oberndorf) Merle, 3. Yasmin Steinwaller (RFV Ziegelhof) New Edition; 4. Abt.: 1. Sophia Duchet (RFV Gottmadingen) Crisby, 2. Katharina Sturm (RSZ Boll) Olympic Flame, 3. Lynn Joos (RV Herdwangen-Oberndorf) Calimero, 3. Ella Stehle (RV Herdwangen-Oberndorf) Clay’s Code.

Springpferdeprüfung Kl. A*: 1. Christian Wieber (RV Singen) Kalinka, 2. Jochen Pfefferle (RFV Hohentengen) Charly Brown, 3. Maren Holz (RFV Oberschwaben) Nabucco, 3. Meike Rösch (RFV Oberschwaben) Captain Buze Lightyear.

Dressurprüfung Kl. A*, 1. Abt.: Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) Celine, 2. Antonia Alber (PSV Onstmettingen) Cologna, 3. Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) Diego; 2. Abt.: 1. Tamara Güntert (RC Schoren-Engen) Luna, 2. Alexandra Bühler-Ertl (RV Herdwangen-Oberndorf) Con Calea, 3. Anne Hanten (RV Reutlingen) Darjell af Coco.

Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A**: 1. Mara Berndt (RFV Tettnang) Candlelight, 2. Christopher Herz (RV Hofgut Mahlspüren) Sheames, 3. Tanja Dorsch (RC Schoren-Engen) Chiara.

Führzügel-Wettbewerb, 1. Abt.: 1. Jana Marek (RV Herdwangen-Oberndorf) Lena, 2. Leonie Müller (RFV Rottweil) Flecki, 3. Leni Gasteiger (PSV Konstanz-Wollmatingen) Franzi, 3. Finja Kübler (RV Herdwangen-Oberndorf) Smarty; 2. Abt.: 1. Zinah Lernhart (RV Herdwangen-Oberndorf) Lena, 2. Leonie Stricker (RFV Rottweil) Flecki, 3. Sahira Helbig (RV Herdwangen-Oberndorf) Smarty, 3. Soraja Tema (PSV Konstanz-Wollmatingen) Franzi; 3. Abt.: 1. Carla Stehle (RV Herdwangen-Oberndorf) Smarty, 2. Linda Assfalk (RFV Allisreute) La Fee, 2. Zarah Steinwaller (RFV Ziegelhof) New Edition.

Springprüfung Kl. L: 1. Christopher Herz (RV Hofgut Mahlsüren) Calimero, 2. Adrijana Bruncic (PSV Aulendorf) Sharm El Sheikh, 3. Lea-Sophie Boos (RV Singen) Leaonardo da Vinci.Dressurp

rüfung Kl. L – Tr.: 1. Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) Diego, 2. Julia Ostertag (RFV Fronhofen) Bella Mia, 3. Alexandra Bühler-Ertl (RV Herdwangen-Oberndorf) Con Calea, 3. Corina Kalweit (RC Schoren-Engen) Eywa-Casiopaja, 3. Claudia Keller (RV Herdwangen-Oberndorf) Shiron.

Springprüfung Kl. M*: 1. Janine Maier (RV Hofgut Mahlspüren) Cayenne Blue, 2. Eva Glatz (RC Winterlingen) Con Pigalle, 3. Alexander Ziegler (RFV Hochwald) Carentos.

Stilspringprüfung Kl. A* mit Standard, 1. Abt.: 1. Anna Steinwaller (RFV Ziegelhof) Cembra, 2. Marie Leuthold (RFV Markdorf) Santa Luzia, 3. Eva-Maria Popp (RC Schoren-Engen) Chac; 2. Abt.: 1. Annika März (RV Tiengen) Ernesto, 2. Lisa Maria Haiber (TRAB) Donna Rosa, 3. Paula Aichelmann (RC Schoren-Engen) Malou.

Punktespringprüfung Kl. A** mit Joker: 1. Heike Böhmer (RFV Oberschwaben) Call me Charlie, 2. Kerstin Gindele (RK Schmalegg) Nesquick, 3. Annika März (RV Tiengen) Quibell.

Stilspring-Wettbewerb: 1. Vincent Wagner (RC Sigmaringen) Dacapo, 2. Hannah Rogg (RFV Allisreute) La Maya, 3. Melina Gassner (RV Herdwangen-Oberndorf) Salito, 3. Klara Wirtz (RV Herdwangen-Oberndorf) Axel.

Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. L: 1. Mircea-Costin Mitroi (RSG Gnadental) Elliot, 2. Chayenne Peters (PSV Konstanz-Wollmatingen) Daily’s Starlight, 3. Jan Maier (RFV Klettgau Bühl) Canturino.

Springreiter-Wettbewerb: 1. Hannah Rogg (RFV Allisreute) La Maya, 2. Mariella Seminara (PSV Spitalmühle) Krambambuli, 3. Verena Markhart (RV Herdwangen-Oberndorf) Clay’s Code.

Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde: 1. Christopher Herz (RV Hofgut Mahlspüren) Parabelle, 2. Mircea-Costin Mitroi (RSG Gnadental) Fourfallo, 3. Mircea-Costin Mitroi (Gnadental) Elliot.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein