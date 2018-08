von Vom Reiner Jäckle

Tennis: Für Peter Torebko und Christoph Negritu war gestern ein wahrer Mammuttag bei den Überlingen Open angesagt, denn beide mussten am Mittag erst noch ihre wegen Regen unterbrochenen Zweitrunden-Spiele vom Vortag zu Ende spielen. Dabei setzte sich Negritu überraschend klar gegen den favorisierten Julian Lenz mit 7:6 und 6:0 durch. Torebko besiegte Tim Heger. Das letzte Viertelfinale des Tages spielten gestern Abend beide Sieger gegeneinander.

Dabei waren die Rollen von Beginn an klar verteilt. Der an Nummer 2 gesetzte Torebko ließ Negritu keine Chance und zog mit einem 6:3 und 6:1 ins Halbfinale des ITF-Future-Turniers ein. Damit ist der Publikumsliebling bei seinem achten Auftritt noch zwei Siege von seinem ersten Triumph bei den Überlingen Open entfernt.

Im ersten Viertelfinale schaffte der Italiener Fabrizio Ornago die Überraschung des Wettbewerbs. Er besiegte den an Nummer 1 gesetzten Benjamin Hassan. Dabei spielte er wie verwandelt im Vergleich zum Tag zuvor, als er nur ganz knapp gegen den Lokalmatador René Schulte gewann und sogar einen Matchball abwehren musste.

Einen wahren Tenniskrimi lieferten sich der Österreicher Matthias Haim und der Deutsche Peter Heller. Die Partie wurde im dritten Satz im Tiebreak entschieden. Und der war nichts für schwache Nerven. Heller hatte bereits 6:3 geführt, doch Haim glich aus. Danach hatte jeder noch Matchbälle, am Ende setzte sich schließlich Heller nach 2:13 Stunden mit 12:10 durch. Der letzte Tennisspieler, der das Halbfinale am Bodensee erreichte, heißt Mena Facundo aus Argentinien. Er schaffte gegen den favorisierten und letztjährigen Finalisten Louis Wessels etwas überraschend mit 6:4, 7:6 den Einzug in die Vorschlussrunde.

Heute bestreiten Ornago und Heller um 13 Uhr das erste Halbfinale, danach spielen Mena und Torebko um 15 Uhr den zweiten Finalist aus. Das Endspiel ist am Sonntag für 15 Uhr geplant. Wenn ein Spieler sowohl im Doppel als auch im Einzel im Endspiel steht, wird um 13 Uhr das Einzel-Finale gespielt. Entscheidender Faktor wird hier Peter Heller sein, denn er steht mit Johannes Haerteis noch im Doppel-Halbfinale gegen Henri Squire und Matthias Wunner. Das andere Doppel-Finale wird heute zwischen Benjamin Hassan/Daniel Kopeinigg und Alexander Merino/Christoph Negritu ermittelt.

