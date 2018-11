von SK

Sie sind seit Sommer bei der HSG: War das Spiel bei den Löwen die beste Saisonleistung?

Ja. In Heilbronn und in Kornwestheim haben wir schon sehr gut gespielt, doch bei den Rhein-Neckar Löwen konnten wir mit einer sehr geringen Fehlerzahl überzeugen und sehr zufrieden sein. Wir freuen uns über das super Spiel.

Was hat diesen hohen Sieg ermöglicht?

Grundstein war wie immer die Abwehr- und Torwartleistung im Verbund. Im Angriff haben wir sehr konsequent gespielt, ohne technische Fehler und mit einer guten Wurfausbeute.

Nach dem Spiel gegen Pfullingen und 4:4 Punkten: Hättest Du diese Serie mit acht Erfolgen hintereinander zu diesem Zeitpunkt für möglich gehalten?

Auf jeden Fall. Ich habe weiter daran geglaubt, weil ich auch dort von unserem Kader überzeugt war. Wir haben es mit harter Arbeit selbst geschafft. Das ist toll und nicht selbstverständlich. Aber ich habe es auch damals für realistisch gehalten.

Worin liegt der Schlüssel für diese beeindruckende Serie?

Der Sieg in Kornwestheim war für mich ein Knackpunkt. Wir haben an Sicherheit, Selbstbewusstsein und Lockerheit gewonnen. Das kommt nicht von heute auf morgen, sondern nur durch Erfolge. Wir haben viele Siege durch gute Leistungen erreicht, es aber auch wieder geschafft, an einem schlechten Tag Spiele für uns zu entscheiden. Das ist eine Mentalitätssache. Der Glaube, die Partie dennoch für sich zu entscheiden, muss auch da sein, wenn du merkst, dass es mal nicht so läuft. Ein Spiel wie gegen Baden-Baden hätten wir zu Saisonbeginn vielleicht noch verloren.

Acht Tore gingen zuletzt auf Ihr Konto, mit inzwischen 46 Treffern sind Sie erfolgreichster Kreisläufer der Liga. Woher kommt das?

Ich bin sehr zufrieden, wie es läuft. Von meinen Mannschaftskameraden werde ich toll in Szene gesetzt. Mit guten Anspielen ist es dann leicht für mich. Das Vertrauen des Rückraums an den Kreis ist da. Ich hoffe, es geht so weiter.

Freuen Sie sich überhaupt über das spielfreie Wochenende? Es könnte ja momentan nicht besser laufen.

Ich habe mich schon darüber gefreut, denn die vergangenen Wochen waren sehr anstrengend. Ein paar Tage Ruhe und Regeneration tut uns allen gut. Ich bin daher ganz froh über eine kurze Erholungspause.

Was zeichnet die HSG Konstanz im Moment aus?

Wir verstehen uns im Team sehr gut, die Stimmung ist super – und sie wird natürlich von Sieg zu Sieg noch besser. Jeder bringt seine Stärken ein, jeder hat hohe individuelle Qualität und trägt seinen Teil bei. Wir haben viel analysiert und gesprochen – und vor allem den Glauben nicht verloren. Das Spiel gegen Pfullingen war unglücklich, da kam viel zusammen. Trotzdem ist danach nicht die große Krise ausgebrochen, sondern wir haben Ruhe bewahrt. In der Vorbereitung ist schon deutlich geworden, dass unser Konzept gut ist. Ein paar Dinge mussten verändert werden und von Sieg zu Sieg sind wir besser geworden.

Zur Person Fabian Wiederstein (23), Kreisläufer mit Gardemaß (1,94 Meter, 106 Kilogramm), kam im Sommer vom HBW Balingen-Weilstetten, wo er auch einige Male in der ersten Bundesliga eingesetzt wurde. 46 Tore erzielte er bereits in dieser Saison. (joa)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein