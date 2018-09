von Julian Widmann

Fußball-Bezirksliga: Des einen Freud ist des anderen Leid! Was war denn da bitte am Sonntagnachmittag beim Spiel zwischen dem FC Uhldingen und dem BSV Nordstern Radolfzell los? Vor heimischem Publikum kassierte der FC Uhldingen eine deftige 0:10-Klatsche. Daniel Fiore Tapia sorgte mit seinem Treffer in der 81. Minute für das zweistellige Ergebnis und dem damit verbundenen Debakel für den FC Uhldingen. Nach dem zweiten Spieltag hat die Mannschaft um Trainer Marco Gamper mit zwei Niederlagen und einer Tordifferenz von 0:13-Toren nun die Rote Laterne inne.

Sonja Stengele, 1. Vorstand des FC Uhldingen, sucht in dieser für den Verein prekären Lage die passenden Worte: „Es ist schwierig, nach so einem Spiel Lösungen zu finden. Bei solch einem Ergebnis kann nicht viel gestimmt haben. Wir haben am selben Abend innerhalb der Vorstandschaft noch lange gesprochen und versucht, die Situation zu analysieren.“ FCU-Coach Marco Gamper wird in der Analyse des Spiels deutlich. „Wir haben überhaupt nicht als Mannschaft agiert. Ich bin überzeugt von der Qualität unserer Einzelspieler, aber am Sonntag habe ich kein Team gesehen. Ich bin wirklich sprachlos, und es fällt mir schwer, diese Leistung zu erklären. Von unserer Seite kam zu keinem Zeitpunkt der Partie Gegenwehr. Mit den Wechseln im Spiel wollte ich die Abwehr verstärken, aber auch das hat gar nicht funktioniert. So ein Ergebnis darf einfach nicht passieren, da gibt es nichts zu beschönigen.“

Trotz der schwierigen Umstände blicken sowohl Trainer als auch Vorstand nach vorn. „Wir werden definitiv weitere Gespräche führen und das Ganze aufarbeiten“, deutet Stengele an und fügt hinzu: „Die Mannschaft muss wieder aufgebaut werden und dafür holen wir uns die Meinung von erfahrenen Leuten ein, die den Verein kennen und wissen, wie man mit solch schwierigen Situationen umgehen muss. Das Ziel wird sein, schnell einen sportlichen Plan zu entwickeln und den Teamgeist wieder zu wecken. Uns ist allen klar geworden, dass wir dringend Aufarbeitung leisten müssen. Und das ist nur möglich, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Es ist noch nichts verloren, da ich von der Qualität der einzelnen Spieler nach wie vor überzeugt bin. Die Mannschaft muss aber zusammen finden.“

Ähnliche Ansatzpunkte verfolgt auch Trainer Marco Gamper. „Ich werde die nächsten Tage mit jedem Spieler das Gespräch suchen und werde ihnen klarstellen, dass wir uns nur miteinander aus dieser Situation befreien können. Wir wissen alle, dass wir besser Fußball spielen können und auch müssen, um Punkte mitnehmen zu können. Momentan bekommen wir das leider einfach nicht auf den Platz. Das Hauptaugenmerk die nächsten Wochen muss jetzt erst einmal darauf liegen, dass wir uns als Einheit präsentieren.“ Bleibt abzuwarten, ob sich der FC Uhldingen aus dieser Schockstarre wieder befreien kann.

