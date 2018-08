von SK

Fußball-Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – FSV RW Stegen (Samstag, 14.30 Uhr, Mettnau-Stadion). – Kaum ist das Pokalspiel vorbei, steht schon das nächste Spiel an. Aufsteiger Stegen kommt nach Radolfzell. Die Pokalniederlage am Mittwoch wird sicher nicht mehr in den Köpfen der Spieler sein. Sie haben eine gute Leitung gegen Rielasingen gezeigt, nur das Ergebnis hat aus FCR-Sicht nicht gestimmt.

Nun also geht es weiter in der Verbandsliga. Mit Stegen kommt eine unbekannte Mannschaft, nur einmal im Pokal traf man auf die Gäste, mit dem besseren Ende damals für Radolfzell. Auch am Samstag sollte ein Sieg gelingen, ist Radolfzell Favorit, ist noch ungeschlagen und steht auf Platz vier, mit Tuchfühlung zur Spitze. Stegen dagegen steht auf Rang 13 und wartet immer noch auf den ersten Dreier in dieser Saison. Die Mannschaft hat sich nach dem Aufstieg kaum verändert, hat wenige bekannte Spieler in den Reihen. Trotzdem sollte der FCR hellwach sein. Für Radolfzell zählt nur ein Sieg, will es doch so schnell wie möglich die 40 Punktemarke erreichen. Es werden alle Mann an Bord sein, sodass das Trainerteam eventuell auch Rochieren kann, dem einen oder anderen Spieler, der im Pokal gespielt hat, eine kleine Pause geben. Sicher wird der FCR Geduld brauchen, die Gäste werden mit einer gesicherten Defensive beginnen und erst mal den FCR kommen lassen. Und versuchen, mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. Man darf gespannt sein, wer die bessere Taktik hat. (km)

SC Pfullendorf – Kehler FV (Samstag, 17 Uhr, Geberit-Arena). – Die Rheinstädter sind alles andere als ein Lieblingsgegner der Pfullendorfer, die mit fünf Zählern auf Rang fünf der Tabelle stehen. Nichtsdestotrotz hadern die Linzgauer mit ihrer Punktausbeute, „Aufgrund unserer Dominanz in den drei Spielen ist das zuwenig“, moniert SCP-Trainer Marco Konrad. Dennoch zeigt er sich mit dem bisher Geleisteten nicht ganz unzufrieden: „Weil wir Aufsteiger sind und mit Radolfzell einen sehr starken letztjährigen Dritten größtenteils im Griff hatten, kann man zufrieden sein.“ Arbeiten muss der Landesligameister noch an seiner Konstanz. „Wir brauchen Disziplin, Ordnung und den Glauben an den Sieg über 90 und nicht nur 70 Minuten“, fordert Marco Konrad.

Ein anderer Gradmesser als zuletzt wird mit dem Kehler FV erwartet. Das Team des ehemaligen algerischen Nationspielers und SC-Freiburg-Profi Karim Matmour, der das Cheftraineramt von Heinz Braun übernahm, wird als einer der Geheimkandidaten um den Titel gehandelt. Neben langjährigen Leistungsträgern wie Kevin Sax, Stefan Laifer, den Assenmacher-Brüdern oder Felix Weingart brachte Matmour weitere Prominenz wie den mittlerweile 37-jährigen Marokkaner Yacine Abdessadki in die deutsch-französiche Grenzstadt. Auch statistisch gesehen sind die Gäste aus Pfullendorfer Sicht ein weniger gern gesehener Konkurrent. Seit dem Regionalligaabstieg standen sich beide Mannschaften sechs Mal gegenüber. Die Linzgauer verbuchten keinen einzigen Zähler auf ihrem Habenkonto.

„Statistiken aus der Vergangenheit interessieren mich herzlich wenig. Unser junges Team hat gezeigt, dass es Dinge ändern und anders machen will“, sagt Konrad. Übrigens: Der SC Pfullendorf ist in der Geberit-Arena seit 16 Monaten unbesiegt. Die letzte Niederlage datiert vom 1. April 2017 – gegen den Kehler FV. Vielmehr versucht der Pfullendorfer Übungsleiter, seine Elf mahnend auf das Duell einzustimmen. „Kehl ist den Neuverpflichtungen zufolge ein Aufstiegskandidat. Es hat eine abgeklärte, erfahrene Mannschaft mit viel Sub-stanz, die jeder Zeit das Tempo erhöhen kann. Außerdem verfügt es über eine kompakte Defensive, die nur wenig zulässt“, sagte der SCP-Coach, der dann doch mit Statistik konfrontiert wird: Aus den ersten drei Spieltagen sammelte Kehl mit einem Torverhältnis von 1:1 vier Zähler. So dürfte das Duell am Samstag eine eher knappe Angelegenheit werden. Die Elf von Marco Konrad ist der klare Underdog. Auch wenn seine Spieler immer wieder für eine Überraschung gut sind. (lst)

1. FC Rielasingen – FC Auggen (Sonntag, 15 Uhr, Talwiese). – Nach dem Derbysieg im Rothaus-Verbandspokal gegen den FC Radolfzell vergangenen Mittwoch geht der 1. FC mit einer Menge Selbstbewusstsein ins Heimspiel. Mit großer Leidenschaft gegen eine gute junge Radolfzeller Mannschaft, dabei 85 Minuten in Unterzahl: das war taktisch und kämpferisch stark. Zum ersten Mal ist die Mannschaft in dieser Saison ohne Gegentor geblieben. Entscheidend für diesen Erfolg war sicher auch die breite Ersatzbank. Nun wollen die Hegauer die Englische Woche mit dem dritten Sieg abschließen. Gegen den FC Auggen gilt es, nach dem kräftezehrenden Kampf vom Mittwoch konzentriert zu Werke gehen. Fehlen wird Dominik Almeida, der nach einer viel zu harten Roten Karte zuschauen muss. Gian-Luca Wellhäuser ist noch angeschlagen.

Die Gäste aus dem Markgräflerland mussten überraschend im Pokal die Segel streichen. Beim FV Herbolzheim, dem Ex-Verein des neuen Trainers Marco Schneider, unterlagen sie 1:3. Der FCA hatte davor erst zwei Spiele bestritten, unterlag zum Saisonstart überraschend zu Hause dem SV 08 Kuppenheim mit 2:3. Am vergangenen Wochenende gewann er beim Aufsteiger FSV Rot-Weiß Stegen sicher mit 3:1. Konstanz hat sich unter Marco Schneider also noch nicht eingestellt. Der hat die Auggener Trainerlegende Enzo Minardi beerbt, der beim FV Lörrach-Brombach eine neue Herausforderung gefunden hat. Von den Neuzugängen hat sich Nils Mayer in den Vordergrund geschoben. Der Neuzugang aus Lörrach-Brombach erzielte in den ersten beiden Punktspielen vier Tore (in der vergangenen Saison 20 Spiele und 6 Tore) und führt die Torschützenliste an.

