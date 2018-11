Fußball, Landesliga: Der einzige Landesligist, der aus der Englischen Woche das Optimum von neun Punkten herausholen konnte, ist der FC Hilzingen, bei dem man noch vor wenigen Wochen befürchten musste, dass der Klassenerhalt in weite Ferne entrückt sei. Denn gemeinsam mit dem SC Markdorf stand die Elf von Trainer Jochen Sigg abgeschlagen am Tabellenende.

Dann aber kam die Kirchweih in Hilzingen, das Derby gegen den „großen Nachbarn“, den FC Singen 04 vor guter Kulisse. „Ja, ich denke schon, dass uns das Spiel an Kirchweih Auftrieb gegeben hat!“, sieht der SCM-Coach eine hohe Wertigkeit im 1:1-Remis gegen Singen. „Danach kam die Pflichtaufgabe gegen Markdorf, wo wir uns lange sehr schwer getan haben. Doch mit dem Sieg kam auch wieder das Selbstvertrauen zurück.“

Ein Selbstvertrauen, mit dem es am Wochenende als krasser Außenseiter zum FC Schonach ging. „Am Sonntag haben wir ein ganz gutes Spiel gemacht und letztlich auch verdient gewonnen“, fasst Sigg das Match im Hochschwarzwald zusammen. Und er geht ein wenig ins Detail: „Schon in der ersten Hälfte waren wir spielbestimmend, haben daraus aber zu wenig gemacht, während der FC Schonach mit Standards für Gefahr sorgte. Im zweiten Abschnitt haben wir es dann besser gemacht und wenn man das Spiel über die gesamten 90 Minuten betrachtet, dann war unser Sieg verdient.“

Und durch den Sieg können die Hilzinger auch wieder etwas entspannter auf die Tabelle blicken. Mit dem Dreier beim Überraschungsteam aus Schonach gelang den Hegauern ein Sprung von Rang 16 auf Position 14. Und was noch viel wichtiger ist: Es fehlt jetzt nur noch ein Punkt zu einem Nichtabstiegsplatz und zum Tabellenzehnten, der SG Dettingen-Dingelsdorf, sind es nur noch drei Zähler.

„Wir sind jetzt dran, es ist wieder alles drin. Wir sind einfach total happy, wie die Woche für uns gelaufen ist“, fasst Sigg die Gemütslage im Kader der Hilzinger zusammen.

Und wenn man jetzt diesen Schwung mitnehmen kann, dann winkt schon bald ein weiterer Sprung in der Tabelle. Denn der nächste Gegner, den der FC Hilzingen am kommenden Wochenende empfängt, ist der FC Neustadt, der nur einen Zähler mehr auf dem Konto hat. „Die Tabelle zeigt, dass es gegen einen direkten Rivalen geht. Der Name des Gegners deutet aber in eine andere Richtung und es scheint auch so, als ob der FC Neustadt so langsam in Schwung kommt“, wagt Sigg einen Blick auf das bevorstehende Heimspiel. Doch mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen gibt er die Marschroute vor: „Die Heimspiele wollen wir natürlich gewinnen!

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein