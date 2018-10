von SK

Fußball, Landesliga

FC Hilzingen

FC Singen 04

1:1 (0:1)

Der favorisierte Gast aus Singen sorgte schon nach wenigen Sekunden für einen Riesenschreck bei den Gastgebern. Spahija traf aus spitzem Winkel genau ins lange Eck des Hilzinger Tores. Die Führung für die Gäste mit der ersten Aktion (1.). Diese Schrecksituation nutzten die Gäste aus und übernahmen das Kommando in der Partie. Die Hilzinger zeigten sich verunsichert und brauchten bis zur 15. Minute, um sich die erste Möglichkeit herauszuarbeiten. Jetzt entwickelte sich ein tolles Landesligaspiel, in dem beide Teams beherzt auftraten – jedoch immer noch mit leichten Vorteilen für Singen. Der Hilzinger Stürmer Zulji beschäftigte die Singener Abwehr mehrfach und versuchte auch sofort zum Abschluss zu kommen. Gästetorhüter Sauter konnte sich mehrmals auszeichnen. Trotz der Feldvorteile der Gäste stand die Hilzinger Abwehr sehr gut gegen die schnellen und spielstarken Angreifer.

Nach der Halbzeitpause ein ähnliches Bild, im Mittelfeld wurde auf beiden Seiten der Kampf angenommen. Der FC Singen 04 verpasste es trotz leichter Überlegenheit, die Führung auszubauen. Nach einer guten Stunde kam der FC Hilzingen besser ins Spiel und zu mehreren Tormöglichkeiten. Der Hilzinger Angreifer Zulji war dabei immer wieder im Rampenlicht. Seinen Freistoß aus 30 Metern konnte Sauter noch zur Ecke klären, der Abschluss aus 28 Metern senkte sich dann genau unter die Latte (75.). Sauter war chancenlos. Die letzten 15 Minuten waren an Spannung kaum zu überbieten. Beide Mannschaften wollten die Entscheidung und beide Torhüter standen im Mittelpunkt. Der Hilzinger Torhüter Müller glänzte mehrfach mit tollen Reflexen und hielt seine Farben im Spiel. Auch der FCH hätte die Begegnung noch für sich entscheiden können, doch Sauter zeigte ebenfalls seine Klasse. (de)

Tore: 0:1 (1.) Spahija, 1:1 (75.) Zulji. – SR: Baidin (St. Georgen im Schwarzw.). – Z: 665.

FV Walbertsweiler/Rengetsw.

SV Denkingen

1:1 (0:0)

Von der ersten Minute an war klar zu erkennen, dass Walbertsweiler-Rengetsweiler mit aller Macht den Derbysieg wollte. Der Ball lief gut durch die Reihen, auch die zweiten Bälle landeten meist beim Gastgeber. In der zwölften Minute startete Roth über halblinks durch, flankte auf Bach, der die Direktabnahme über das Tor drosch. Nach 15 Minuten gelang dem Gast die erste Torannäherung. Der Schuss von Widmann war aber leichte Beute für Specker. Nach einer Balleroberung erlief Bach die Kugel, traf jedoch mit dem Abspiel auf Müller die falsche Entscheidung. Die einzige Gästechance resultierte aus einem Freistoß von Widmann. Der Ball landete bei einem Mitspieler, der jedoch von der Abwehr geblockt wurde. Nach der Pause wollten die Gastgeber die Führung erzwingen. Der gut gezirkelte Schuss von Bach in der 48. Minute verfehlte das Ziel knapp. Ein Schuss von Roth ging ebenfalls über das Tor. Als Roth in der 57. Minute an der Strafraumkante von den Beinen geholt wurde, bleib zum Unmut der heimischen Zuschauer der Pfiff des Unparteiischen aus. Im Gegenzug dann die einzige Fehlleistung der gastgebenden Verteidigung. Bei einem Steilpass auf die Grundlinie unterschätzen die Verteidiger die Schnelligkeit von Gästestürmer Seitz. Dieser erlief den Ball, spielte an den Sechzehner zurück und Scheike erzielte mit einem Schlenzer ins Dreieck sein zwölftes Saisontor zur schmeichelhaften Gästeführung. Der Gastgeber zeigte sich unbeeindruckt und startete weitere Angriffe. Roth versuchte es mit einer Direktabnahme. Die Sympathien der Zuschauer verspielte sich der Schiedsrichter endgültig bei der nächsten Aktion. Müller kam im Strafraum zu Fall und auch hier gab es keinen Pfiff. Dieser ertönte dann in der 79. Minute. Klasan wurde gefoult und Bach erzielte den längst fälligen Ausgleich. Jetzt suchten beide Teams die Entscheidung. Specker konnte sich in der 89. Minute bei einem Schuss der Gäste auszeichnen. In der neunminütigen Nachspielzeit startete Florian Fürst tief aus der eigenen Hälfte einen Alleingang, umspielte gleich mehrere Gegner, doch den Schuss von Herbst entschärfte Schwägler im Gästetor. „Mit diesem Punkt kann ich gut leben, mit der Leistung meiner Mannschaft weniger“, resümierte Gästetrainer Wunderlich. (fk)

Tore: 0:1 (59.) Scheike, 1:1 (79./FE) Bach. – SR: Matosevic. – Z: 340.

FC Überlingen

SC Markdorf

4:0 (3:0)

In der Anfangsphase fand der FC nicht zu seinem Spiel, während die Gäste mit ihrer überraschend offensiv ausgelegten Spielweise deutlich machten, dass sie beim Tabellenführer etwas mitnehmen wollten. Die erste Möglichkeit war auch für Markdorf zu verzeichnen, als Mauch in der dritten Minute alleine vor Torhüter Negrassus auftauchte, an diesem jedoch scheiterte. Nach einer Ecke gelang Förtsch in der sechsten Minute mit einem platzierten Kopfball die Führung für die Gastgeber. Nach diesem Treffer kam Überlingen besser ins Spiel. Mit einem Distanzschuss erzielte Kuczkowski in der 17. Minute das 2:0. Markdorf versuchte weiterhin mitzuhalten und hatte in der 20. Minute Pech, als ein Schuss von Mauch nur am Pfosten des Überlinger Tores landete. Eine schöne Kombination mit Steurer schloss Kuczkowski in der 25. Minute erneut mit einem Distanzschuss zum 3:0-Halbzeitstand ab. In der zweiten Spielhälfte verflachte die bislang temporeiche Partie. Überlingen war zwar feldüberlegen, zunächst aber zu unkonzentriert, um die Gäste ernsthaft in Gefahr zu bringen. Diese verstärkten ihre Defensive. So war erst in der 69. Minuten die nächste klare Tormöglichkeit zu verzeichnen, als ein Markdorfer Abwehrspieler nach einer schönen Einzelleistung von Buzguzlazvilli auf der Linie für seinen schon geschlagenen Torhüter rettete. In der 72. Minute ließ sich der kurz zuvor eingewechselte Jonas Bröski die Chance zum vierten Überlinger Treffer nicht nehmen. Den längst verdienten Ehrentreffer der Gäste verhinderte Negrassus, als er in der 74. Minute mit einer Glanzparade einen Kopfball von Sanli aus kurzer Distanz parierte. In den Schlussminuten hatte Überlingen durch Kuczkowski und Bock noch klare Möglichkeiten. Es blieb aber beim 4:0 gegen das Tabellenschlusslicht, das sich deutlich besser präsentierte, als dies der Tabellenstand vermuten ließ. (gh)

Tore: 1:0 Förtsch (6.) 2:0 Kuczkowski (17.) 3:0 Kuczkowski (25.) 4:0 Bröski (72.). – SR: Wintermantel (Seitingen-Oberflacht). – Z: 170

FC Bad Dürrheim

SG Dettingen-Dingelsdorf

4:1 (2:1)

Bad Dürrheim startete druckvoller, ohne jedoch für Gefahr zu sorgen. Nach gerade einmal zehn Minuten ging es dann schnell nach vorne. Alexander German spielte einen langen Pass auf Julian Kaiser, der Dennis Petersohn im Tor der Gäste mit einem Flachschuss keine Chance ließ. Wenige Sekunden später war dann der Gast am Zug. Daniel Berg nahm ein Zuspiel von Simon Büttner mit, jedoch konnte der mitgelaufene Julian Kaiser den Schussversuch an der Strafraumkante abblocken. Wenig später brachte Altinsoy beim Abwehrversuch Aaron Degen im Strafraum zu Fall, und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Andrian Birsner verwandelte den Strafstoß zum Ausgleich. Mitte der ersten Hälfte überwand Alexander German mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel ins lange Eck Torhüter Petersohn. Auch die nächste Möglichkeit hatten die Hausherren. Frederik Hoch zwang den Gästekeeper mit einem Direktschuss zu einer Glanzparade. Nach der Pause hatte Sebastian Scheideck den neuerlichen Ausgleich auf dem Fuß. Angespielt von Aaron Degen setzte sich dieser gegen seinen Gegenspieler durch und schoss aus kurzer Distanz aufs Tor. Kaiser war in höchster Not zur Stelle und blockte den Ball. Die nächsten Minuten gehörten den Gästen.

Die letzte halbe Stunde dominierte dann wieder der FC Bad Dürrheim, wobei einige Chancen vergeben wurden. Zwölf Minuten vor dem Ende dann die Vorentscheidung. Felix Schaplewski fing einen Angriffsversuch der Gäste ab und legte für German auf. Sein Flachschuss landete unhaltbar im linken Eck. Wenig später setzte sich der eingewechselte Thibaud Natschke auf der linken Seite durch und legte den Ball für German auf. sein Schuss wehrte Petersohn jedoch ab.

Beim letzten Angriff wurde Selim Altinsoy im Strafraum zu Fall gebracht. Den Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst. (lh)

Tore: 1:0 (10.) Kaiser, 1:1 (FE, 17.) Birsner, 2:1 (28.) German, 3:1 (78.) German, 4:1 (90.) Altinsoy. – SR: Brombacher (Kandern). – Z: 90.

Spvgg. F.A.L.

DJK Donaueschingen

0:2 (0:1)

In der 4. Minute kamen die Gäste nach einem Fehler auf der linken Seite an den Ball und brachten diesen vor das Tor, wo Ohnmacht keine Mühe hatte, das 0:1 zu erzielen. Die SpVgg F.A.L. kam in der 8. Minute zu ihrer ersten Chance. Mark Burgenmeister passte in den Strafraum, Senn konnte die Vorlage aber nicht im Tor unterbringen.

Drei Minuten später eroberte Mark Burgenmeister den Ball im Mittelfeld und stürmte alleine auf den Donaueschinger Torwart zu. Aber auch er konnte den Ausgleich nicht erzielen. In der Folge waren dann weitere Chancen für beide Teams Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel hatte zunächst die DJK die erste Chance, Reich traf aber nur den Pfosten. In der Folge hätte Höfler für den Ausgleich sorgen können. Nach einer Flanke und einem Eckball köpfte er jedoch jeweils nur an die Latte. In der 75. Minute sorgten die Donaueschinger für die Entscheidung. Nach einem Pass von der Mittellinie in die Tiefe lief Köpfler alleine auf den Frickinger Torwart zu und nutzte die Chance zum 0:2-Endstand. (mm)

Tore: 0:1 (4.) Ohnmacht, 0:2 (75.) Köpfler. – SR: Schillinger. – Z: 215

FC Neustadt

FC Schonach

0:1 (0:1)

Tor: 0:1 (40.) Gildas Asongwe. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z: 150

SV Geisingen

FC 08 Villingen

0:0

SR: Gehring.

FC 07 Furtwangen

FC Löffingen

2:2 (1:2)

Tore: 1:0 (20.) Schmitz, 1:1 (28.) Isele, 1:2 (35.) Gaudig, 2:2 (94.) Ringwald. – SR: Klopfer.

