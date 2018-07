von SK

Fußball, Ü-35-Bezirkspokalfinale: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Radolfzell 5:6 n.E (1:1/2:2) – Das Spiel begann optimal für Gastgeber SG Dettingen-Dingelsdorf. Nach einem Angriff über die rechte Seite traf Stegmann volley zur frühen Führung (5.). In der 8. Minute verhinderte der Radolfzeller Torwart mit einer klasse Parade einen höheren Rückstand. Mit Ihrer ersten Chance glichen die Gäste nach einer Ecke durch Rogosic (19.) aus. Nur eine Minute später wurde ein Schuss von SG-Spieler Siegfried auf der Linie geklärt. In der 23. Minute scheiterte Siegfried im Eins-gegen-eins an FC-Torwart Kunz. Bei der darauffolgenden Ecke, streifte der Kopfball von Geckeler lediglich das Lattenkreuz. Wieder nur kurz darauf ein weiterer klasse Reflex des Gästetorwarts. In der 32. Minute klärte er nochmals einen Schuss von Siegfried mit einer tollen Parade.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Gäste die erste Chance (42.). In der 49. Minute fiel das 2:1. Nachdem es im ersten Anlauf nicht geklappt hatte, kam es zu einem indirekten Freistoß für die SG am Fünfmeterraum. Diesen verwandelte Odersky. In der Folgezeit verlor die SG etwas den Faden, was den Radolfzellern Möglichkeiten bot. In der 68. Minute war es erneut Rogosic, der aus einer vermeintlichen Abseitsposition heraus das 2:2 erzielte. Im Elfmeterschießen hatten die Gäste das glücklichere Ende für sich. (sb)

Tore: 1:0 (5.) Stegmann, 1:1 (19.) Rogosic, 2:1 (59.) Odersky, 2:2 (68.) Rogosic. – SR: Margraf (Gottmadingen). – Z: 120.

