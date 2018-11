von SK

Fußball, Landesliga

FC Bad Dürrheim

SpVgg F.A.L.

1:2 (1:2)

Vor einer spärlichen Zuschauerkulisse fing sich Bad Dürrheim in der letzten Heimbegegnung des Jahres eine unnötige Niederlage ein. Mit dem ersten Angriff setzte sich Timo Senn durch. Seine flache Hereingabe verwertete Qendrim Krasniqi zum 1:0 für F.A.L. Dürrheim hatte wenig später die passende Antwort. Sime Fantov stand goldrichtig und versenkte den Ball in die Maschen. Die nächsten Minuten waren geprägt vom kämpferischen Einsatz auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde scheiterte Alex German mit seinem Schuss am Aluminium. Im Gegenzug konnte Mark Burgenmeister vor dem Strafraum gestoppt werden. Den Freistoß nagelte Timo Senn in die Mauer. Fünf Minuten vor der Pause große Aufregung am gegnerischen Strafraum. Sime Fantov wurde von Tobias Schumacher als letztem Mann an der Strafraumkante gelegt. Statt den Roten Karton zog Schiedsrichter Gehring Gelb und gab Freistoß. Der von German geschossene Ball knallte gegen den Querbalken, der Nachschuss verfehlte das Ziel. Wenig später setzte Romeo mit einem feinen Hackentrick Schaplewski ein. Der stürmte auf des Gegners Tor zu. Sein Abschluss ging knapp über den Querbalken. Mit der letzten Szene vor der Pause zeigten die Männer von Trainer Joachim Ruddies, was Effizienz bedeutet. Aus den wenigen Chancen machte F.A.L. das 2:1: Balleroberung im Mittelfeld, Qendrim Krasniqi steckte auf Timo Senn durch und dieser schoss die Kugel flach ins rechte Eck.

Nach der Pause stand der Gast noch tiefer. Dann jubelten die Gastgeber. Ein Freistoß wurde durch Fantov ins Netz verlängert. Der Schiedsrichter sah, dass der Linienrichter die Fahne gehoben hatte und gab das Tor trotz heftiger und berechtigter Proteste nicht. Eine weitere gute Möglichkeit zum Ausgleich vergab German, als er aus kurzer Distanz Markus Laicher direkt in die Hände köpfte. Dürrheim drängte, aber die vielbeinige F.A.L.-Abwehr machte ihre Arbeit konsequent. Was durchkam, wurde vom guten Keeper Markus Laicher abgefangen. Eine Viertelstunde vor dem Ende ein schneller Konter über Timo Senn, den Fischerkeller kurz vor dem Strafraum noch vom Ball trennen konnte. In den letzten Minuten hatten beide Teams eine Chance, die aber ohne Folgen blieb.

Tore: 0:1 (6.) Krasniqi, 1:1 (8.) Fantov, 1:2 (45.) Senn. – SR: Gehring (Biberach). – Z: 80.

FC Überlingen

FC Hilzingen

5:0 (2:0)

In einer nur in der Anfangsphase ausgeglichenen Begegnung bot sich den Gastgebern die erste Möglichkeit, als Jannik Gerlach nach einem Freistoß aus aussichtsreicher Position das Tor knapp verfehlte (13.). Durch vorbildlichen Einsatz erkämpfte sich Marc Kuczkowski (17.) im Mittelfeld den Ball und hämmerte diesen zum Führungstreffer für Überlingen in die Maschen. Nun kam der Gastgeber besser ins Spiel und erarbeitete sich eine deutliche Feldüberlegenheit. In der 24. Minute setzte Gerlach nach einem schönen Spielzug den Ball erneut knapp neben das Tor, elf Minuten später hatte erneut Gerlach eine Großchance. Er hatte den Hilzinger Torhüter Andre Müller bereits ausgespielt, verpasste jedoch aus spitzem Winkel die Möglichkeit zum 2:0. Ein Distanzschuss von Leo Endres, der vom Überlinger Torhüter Florian Reimann bravourös gemeistert wurde, war in der 37. Minute die einzige nennenswerte Hilzinger Torchance. In der 38. Minute düpierte Marcel Auer im Gästestrafraum drei Hilzinger Abwehrspieler und brachte Gerlach in Szene, der zum 2:0-Halbzeitstand vollendete.

In der 49. Minute landete der Ball nach einem Kopfball von Auer an der Latte des Hilzinger Tores und Gerlach hatte keine Mühe, den Abpraller zum 3:0 zu verwandeln. Überlingen dominierte jetzt die Partie nach Belieben. Bis zum nächsten Treffer dauerte es aber bis zur 68. Minute, Kuczkowski schloss ein Zuspiel von Gerlach erfolgreich ab. Eine schöne Kombination der kurz zuvor eingewechselten Jonas Broeski und Simon Bock führte in der 82. zum 5:0-Endstand. So kam der FC Überlingen nach einer Negativserie zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg. (gh)

Tore: 1:0 (17.) Kuczkowski, 2:0 (38.) Gerlach, 3:0 (49.) Gerlach, 4:0 (68.) Kuczkowski, 5:0 (82.) Bock. – SR: Schätzle (Schonach). – Z: 130.

SG Dettingen-Dingelsdorf

FC Walbertsweiler-Reng.

2:1 (1:0)

Bereits nach fünf Minuten gingen die Hausherren in Führung. Nach einem Doppelpass mit Simon Büttner lief Aaron Degen alleine auf Torhüter Nico Specker zu und traf zum 1:0 ins lange Eck. Nur zwei Minuten später beinahe der Ausgleich, doch Dennis Petersohn fischte den Freistoß aus dem Winkel. Wieder zwei Zeigerumdrehungen später ein perfektes Zuspiel von Markus Huber auf Büttner, der wurde, alleine auf Specker zulaufend, vom Schiedsrichter wegen Abseits zurückgepfiffen. In der 24. Minute hätte Büttner erhöhen müssen, doch erneut von Huber in Szene gesetzt, zögerte er zu lange mit dem Abschluss. Specker pflückte ihm den Ball von den Füßen. Die Gäste zeigten teilweise ein ansehnliches Kurzpassspiel, vermochten aber nicht wirklich gefährlich zu werden. Die SG versuchte es durch schnelles Umschaltspiel, hatte Riesenglück in der 40. Minute. Petersohn konnte einen scharfen Schuss nur nach vorn abwehren, Fabian Roth traf den Pfosten, von da aus lief der Ball die Linie entlang an den anderen Pfosten, den Nachschuss blockte Justin Krieg, Sebastian Scheideck klärte endgültig.

Zu Beginn der zweiten Hälfte klärte Petersohn per Fußabwehr. Kurz darauf erneut Glück für die SG, als Petersohn im Strafraum angegangen wurde, der Schiedsrichter weiterlaufen ließ, der Schuss aber geblockt werden konnte. Den ersten offensiven Akzent in der zweiten Hälfte aufseiten der SG setzte Büttner (53.), als Specker seinen Distanzschuss zur Ecke klärte. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß flankte der eingewechselte Maurice Oberle scharf ins Zentrum, wo Büttner aus kurzer Distanz zum 2:0 erfolgreich war. In der Folgezeit gab es zwar einige Standards auf beiden Seiten, sie brachten nicht wirklich Gefahr. In der 83. Minute scheiterte Renner aus kurzer Distanz an Specker. Deswegen wurde es kurz nochmals spannend, als in der Nachspielzeit Florian Fürst zum 1:2 verkürzte. Da aber kein weiterer Treffer mehr fiel, bleib es beim letztlich verdienten Sieg der SG.

Tore: 1:0 (5.) Degen, 2:0 (59.) S. Büttner, 2:1 (92.) Fürst. – SR: Schmidt (Oberkirch). – Z: 250.

FC Singen 04

SV Denkingen

1:2 (0:1)

Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften ab, es passierte wenig Erwähnenswertes. Nach 14 Minuten hatten die Gastgeber Glück, der Schuss aus 16 Metern von Manuel Oberdorfer ging knapp am Tor vorbei. Kurz darauf bekam die Singener Hintermannschaft den Ball nicht geklärt. Alexander Seitz bediente Jonathan Scheike, der sehr abseitsverdächtig zum 1:0 einschob (17.). Die Hausherren waren nun komplett verunsichert und hatten in der 20. Minute Glück, dass Daniel Bezikofer eine Großchance nicht nutzen konnte. Die Hohentwieler taten sich sichtlich schwer, viele Bälle wurden dem Gegner direkt in den Fuß gespielt. Scheike verpasste erneut eine weitere gute Einschussmöglichkeit für Denkingen (26.). Den ersten Torabschluss für die 04er verbuchte Kapitän Christian Jeske, der allerdings aus 18 Metern weit über das Tor schoss. Alles in allem waren die Blau-Gelben mit dem knappen Rückstand gut bedient, und so bestand weiterhin die Hoffnung, etwas Zählbares zu erreichen. Im zweiten Abschnitt hatten sie die erste Möglichkeit. Die Direktabnahme von Kukic verfehlte das Gehäuse (47.). In der Folge traf der Singener Francesco Pierro mit seinem Schuss aus spitzem Winkel nur das Außennetz (55.). Dann wurde das Spiel der Heimelf wieder fahriger und ungenauer. Als in der 72. Minute Oberdorfer mit einem Kopfball auf 2:0 erhöht hatte, schien die Partie gelaufen. Kurz darauf überwand aber Borislav Kukic nach schöner Vorarbeit des eingewechselten Giacinto Martinelli den Gästekeeper zum 1:2 (76.). Mehr als diese Ergebniskorrektur war aber an diesem Nachmittag nicht drin für die Gastgeber. Unter dem Strich eine verdiente Niederlage gegen einen guten Gegner.

Tore: 0:1 (17.) Scheike, 0:2 (72.) Oberdorfer, 1:2 (76.) Kukic. – SR: Renner (Meßkirch). – Z: 160.

FC Neustadt

VfR Stockach

3:0 (1:0)

Beide Teams standen zu Beginn recht tief, jeder wollte den Gegner aus der Abwehr locken. Dies gelang recht selten, die wenigen Angriffe waren eine sichere Beute der Abwehr. Die erste kleinere Möglichkeit hatte der FC, die vielbeinige VfR-Abwehr entfernte den Ball aus der Gefahrenzone. Kurz darauf verfehlte Sam Samma mit seinem Freistoß knapp das Gehäuse. Die Gäste versuchten, mit schnellem und direktem Spiel zum Erfolg zu kommen, liefen sich jedoch immer wieder an der guten Neustädter Abwehr fest. Neustadt versuchte es nicht nur über die Mitte, über die Außen taten sich besonders Markus Tritschler und Tobias Gutscher hervor. Doch ein Tor wollte nicht fallen. Nach einem schönen Angriff prüfte Samma den Gästetorhüter mit einem satten Schuss. Matthias Wind lenkte mit einer tollen Parade den Ball ins Toraus. Der Eckball kam genau auf Niclas Eckert und gegen dessen wuchtigen Kopfball hatte er keine Abwehrmöglichkeit. Nach dem 1:0 wurden die Neustädter stärker, setzten Stock gehörig unter Druck. Es gab zum Teil recht verbissene Zweikämpfe im Mittelfeld. Die Gäste versuchten weiterhin ihr Heil über die Außenbahnen. Aber an der Strafraumgrenze war meist Endstation. Ein Tor in der ersten Hälfte gelang keinem mehr.

Die erste Möglichkeit in der zweiten Hälfte hatte Markus Tritschler, dessen Schuss verfehlte knapp das Tor. In der 49. Spielminute erkämpfte sich Dominic D´Antino den Ball, passte auf Samma, und gegen dessen Schuss aus kürzester Entfernung gab es für Wind nichts zu halten – 2:0. Nun lief das Angriffsspiel des FC Neustadt recht gut und er hätte noch den einen oder anderen Treffer erzielen können. In der 58. Spielminute hatten die Gäste ihre erste Möglichkeit in der zweiten Hälfte. Rick Kiefer im Neustädter Tor verhinderte mit einer schönen Parade den Anschlusstreffer. Das Spiel ging nun meist Richtung Stockacher Tor, und die Gäste wussten sich in vielen Fällen nur mit einem Foulspiel zu helfen. Nach einem der vielen Freistöße erzielte Thomas Fischer (62.) per Kopf das 3:0. Die Partie war gelaufen und die Stockacher hatten nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Tore: 1:0 (28.) Eckert, 2:0 (49.) Samma, 3:0 (62.) Fischer. – SR: Kefer (Teningen). – Z: 120.

SC Markdorf

FC Furtwangen

2:2 (0:0)

Zu Zehnt und mit Glück hat sich der SC Markdorfer einen Punkt im letzten Heimspiel des Jahres erkämpft. Die Partie begann durchwachsen, mit leichten Vorteilen für den Gastgeber. Weil aber die letzten Pässe die Stürmer nicht erreichten, blieben aufregende Szenen im jeweiligen Strafraum aus. Konsequenterweise wurden die Seiten mit einem torlosen Zwischenresultat gewechselt. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Kaum 180 Sekunden waren nach dem Wiederanpfiff vergangen, da schlug Furtwangen überraschend zu. Und Florian Kaltenbach machte noch in der gleichen Minute sein zweites Tor, nachdem Furtwangen einen Markdorfer Fehlpass abgefangen hatte. Kurze Schockstarre beim SC Markdorf, der im offenen Schlagabtausch versuchte, etwas Zählbares unterm Gehrenberg zu behalten. Fabian Mauch sorgte schnell für den Anschluss. Aber der SCM sah seine Felle davonschwimmen, als Carlo Malzacher mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen musste, zeigte aber danach Moral, hielt dagegen und wurde mit einem Foulstrafstoß, der zum 2:2 führte, belohnt. Dennoch hätte er sich nicht über eine Niederlage beschweren können. Furtwangen wurde in der letzten Aktion der Partie ein Strafstoß verwehrt. (heh)

Tore: 0:1 (47.) Kaltenbach, 0:2 (47.) Kaltenbach, 1:2 (54.) Mauch, 2:2 (88. FE) Sanli. – SR: Dürnberger (Bad Krozingen). – Bes. Vork.: Gelb-Rot (80.) Malzacher (wiederholtes Foulspiel, SCM).

Stenogramme

FC Schonach

SV Geisingen

2:1 (0:1)

Tore: 0:1 (43.) Tucakovic, 1:1 (60.) Amann (Eigentor), 2:1 (78.) Burger. – SR: Matosevic (Villingen-Schwenningen). – Z: 200.

DJK Donaueschingen

FC Villingen II

2:2 (0:0)

Tore: 0:1 (57.) Crudo, 1:1 (65.) Schorpp, 2:1 (77.) Wild, 2:2 (86.) Passarella. – SR: Fante (Neuenburg). – Z: 300.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein