Handball vor 31 Minuten

Es geht wieder los für die HSG Konstanz

Die kurze Pause für die HSG Konstanz ist fast vorbei. Nach einer langen Saison in der 2. Bundesliga steht der HSG vor dem Pflichtspielstart am 18. August im DHB-Pokal gegen Frisch Auf Göppingen und dem Auftakt in der 3. Liga eine Woche später am 25. August um 19.30 Uhr in Fürstenfeldbruck ab Donnerstag eine siebeneinhalbwöchige Vorbereitung bevor