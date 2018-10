von SK

Handball-Landesliga: TV Ehingen – TV Meßkirch (Samstag, 20 Uhr, Eugen-Schädler-Halle). – (js) Das erste Derby spielen die Ehinger gegen den Aufsteiger TV Meßkirch. Wie schon am vergangenen Wochenende gehen die Hegauer als Favorit in die Begegnung gegen einen Liganeuling. Dabei machten die Maier-Spieler die Erfahrung, dass die vermeintlich doch sicheren Spiele schwerer zu spielen sind, als gedacht. Zwar gewannen sie am Ende noch deutlich, doch mit einer katastrophal gespielten ersten Halbzeit hatten sie die Partie lange Zeit spannend gemacht.

„Wir müssen auf unser Spiel schauen und nicht auf den Gegner oder dessen Tabellenplatz.“ Gebetsmühlenartig muss Florian Maier dies immer wieder seinen Spieler eintrichtern. „Wir kennen unsere Stärken und können uns nur selber schlagen, wenn wir unkonzentriert in diese Begegnungen gehen.“ Eine weitere Brisanz am Wochenende wird der Derbycharakter in die Begegnung bringen. Da sind schon einige Ergebnisse zustande gekommen, mit denen man im Vorfeld nicht gerechnet hat. Personell hat Florian Maier sicher einige Sorgenfalten auf der Stirn. Ein Einsatz von Lukasz Stodtko ist fraglich. Mit Matthias Schädler konnte am vergangenen Wochenende erstmals wieder ein weiterer Routinier ins Geschehen eingreifen und die Mannschaft, vor allem in der Abwehr, unterstützen.

Die Meßkircher um das Trainergespann Thomas Potzinger und Sebastian Gedig gewannen ihr erstes Spiel gegen den TuS Steißlingen II, und mit dem zweiten Sieg am vergangenen Wochenende gegen die HSG Dreiland aufwarten. Somit dürften sie in der Spielstärke etwas besser auftreten als die HG Müllheim/Neuenburg am vergangenen Wochenende. Auch der Sieg in letzter Sekunde gegen die HSG Dreiland wird zusätzlichen Motivationsschub gebracht haben. Die Ehinger tun gut daran, wenn sie wieder ihre alten Tugenden wie Kampfgeist und Einsatzwillen zeigen. Dann sollten die Trauben für die Meßkircher in der Eugen-Schädler-Halle hoch hängen.

TuS Steißlingen II – TB Kenzingen (Sonntag, 16.30 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach dem erlösenden Sieg gegen die SG Schenkenzell/Schiltach greift der TuS nach einem spielfreien Wochenende wieder in das Geschehen ein. Dabei wartet mit dem Absteiger keine leichte Aufgabe, bei dem Trainer Dominik Garcia sein Debüt an der Seitenlinie gibt.

Die Gäste stiegen in der vergangenen Spielzeit ab, wobei sie sich in der Relegation dem TuS Oberhausen geschlagen geben mussten. Deshalb kam es zum Umbruch, so wurde das Team stark verjüngt und mit acht Neuzugängen viele Talente geholt. Der Saisonstart verlief etwas holprig, or allem die letzten drei Partien in Folge wurden gewonnen. Besonders Acht geben muss der TuS auf die starke Rückraumachse mit Rakez, Rasikevicius und Bührer. So ist der litauische Ex-Nationalspieler Rasikevicius schon länger Bestandteil des TB und spielte bereits in Oberligazeiten für die Kenzinger. Zudem konnte Kenzingen mit Rückraum rechts Oliver Bührer ein junges Talent verpflichten. So muss sich Steißlingen auf einen formstarken Gegner einstellen, welcher neben einigen Routiniers hauptsächlich aus jungen Spielern besteht.

Das Team konnte das spielfreie Wochenende nutzen, Neu-Trainer Garcia besser kennenzulernen und sich intensiv auf die Begegnung vorzubereiten. Schlüssel zum Sieg wird die Defensive sein, die versuchen muss, den angriffsstarken Kenzinger Rückraum in den Griff zu bekommen und die Torhüter möglichst gut zu unterstützen. Aufgebaut werden kann dabei auf die kämpferische Leistung gegen Schenkenzell. Verzichten muss Trainer Garcia auf Simon Hautmann.

„Wir haben die zwei Wochen genutzt, um uns optimal auf den Gegner einzustellen. Gegen Schenkenzell haben wir klasse gekämpft und wir wollen an dieses Erfolgserlebnis anknüpfen, um die nächsten zwei Zähler einzufahren,“ so Garcia.

SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen – SG Gutach/Wolfach (Samstag, 20 Uhr, Curt-Liebich-Sporthalle, Gutach). – 2:6 ist nicht nur der aktuelle Punktestand der SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen, nein, es war auch der Rückstand, dem die Seeadler nach zehn Minuten im letzten Heimspiel ins Auge schauen mussten. Dass dies gegen den nächsten Gegner, die SG Gutach/Wolfach, nicht noch einmal passiert, daran arbeiten die Trainer unter der Woche. Auch weil es die erste Auswärts-Busfahrt für die Seeadler diese Saison ist, sind die Männer heiß auf das Spiel. Es wird kein Leichtes sein, auch nur einen Punkt aus der Curt-Liebich-Sporthölle mitzunehmen. Aber das ist nur mehr Ansporn in diesem Spiel alles zu geben! Im Bus sind noch einige wenige Plätze frei. Anmeldung bei Christian Kopp unter: christian.kopp@feuerwehr-allensbach.de oder 0177 4823 199.

TV Pfullendorf – HU Freiburg (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Jakobsweg in Pfullendorf). – Nach der deutlichen und bitteren Niederlage in Herbolzheim geht es nun gegen den ungeschlagenen Tabellenführer HU Freiburg. Die Handball Union aus Freiburg hat sich dieses Jahr deutlich verjüngt und die Handschrift von Coach Joanas Eble ist deutlich zu sehen. Die Union hat sich auch mit Neuzugängen wie Felix Bühler deutlich verstärkt, aber es wird auch wichtig sein Spieler wie ein Moritz Schmidtberger in den Griff zu bekommen. Die HU spielt einen ähnlichen Handball wie der TVP und legt viel Wert auf eine kompakte Abwehr und eine hohe Laufbereitschaft in ihrem Spiel. Es gilt aus den Fehlern in Herbolzheim zu lernen und das Positive auszubauen. Es ist nicht unmöglich den Favoriten aus Freiburg das Leben schwer zu machen, aber es wird ein hartes Stück Arbeit. (asta)

