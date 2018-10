von SK

Handball, 3. Liga Frauen

SV Allensbach

SG Kappelwindeck/St.

34:25 (19:14)

Vor gut besetzten Zuschauerrängen gelang dem SV Allensbach nach einem sehenswerten Handballspiel der erste doppelte Punktgewinn im dritten Heimspiel.

Bis zum 6:6 in der elften Minute konnte sich keine Mannschaft absetzen. Mit dem 12:8 durch Julia Willauer (19. Minute) sicherte sich das Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz ein Vier-Tore-Vorsprung. Dieser wurde gehalten und am Ende der ersten Halbzeit sogar noch leicht ausgebaut.

Nach der Pause versuchten es die Gästetrainer Kevin Bauer und Arnold Manz mit einer sehr offensiven Deckungsvariante. Und so kam die SG bis zum 18:21 auch wieder in Reichweite (35.). Die Auszeit durch Oliver Lebherz und dessen klare Ansage zeigte Wirkung, sodass sich der SVA vorentscheidend auf 27:21 absetzen konnte. Die letzten 15 Minuten des Spiels waren von hohem Tempo und zahlreichen erfolgreichen Abschlüssen geprägt. Allensbach nutzte die nachlassenden Kräfte aufseiten der Gegner, bei denen die beiden Youngster Laetitia Quist und Stephanie Elies aber auch Spielmacherin Anina Hodapp eine gute Partie zeigten, routiniert aus. So ging der 34:25-Heimsieg, auch in dieser Höhe, vollkommen in Ordnung. Aufseiten des SVA wurden nach dem Spiel Svenja Hübner und Nadja Greinert gemeinsam zur Spielerin des Tages gewählt. Beide verstanden es, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken und Verantwortung zu übernehmen. Insgesamt bekamen alle Spielerinnen Einsatzzeiten und konnten sich entsprechend auszeichnen.

Teamchef Oliver Lebherz zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Ich freue mich sehr für meine Mannschaft. Nach den überzeugenden Auswärtsspielen, vor allem der Sieg beim Favoriten in Gröbenzell, war es an der Zeit, auch vor heimischem Publikum zu zeigen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Das ist meinen Mädels eindrucksvoll gelungen und ich hoffe, wir konnten den zahlreichen Fans Lust auf weitere Heimspiele machen.“

Am kommenden Wochenende spielt der SVA bei der Zweitligareserve in Ketsch. Man muss abwarten, in welcher Konstellation die Heimmannschaft antritt. Die eine oder andere Spielerin aus dem Zweitligakader darf altersbedingt noch in beiden Mannschaften spielen. Mit dabei in Ketsch dürfte dann auch wieder Justine Bickel sein, die gegen Kappelwindeck aufgrund einer Zahn-OP noch passen musste. (rl)

SV Allensbach: Wörner, Leenen (beide Tor); Person (3), Rothmund (3), Willlauer (3), Greinert (8), Hotz (3/3), Maier (1), von Kampen (3), Hoeppe (2), Hübner (7), Scholl (1).

