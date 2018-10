Fußball-Landesliga: FC Hilzingen –

FC Singen 04 (Samstag, 16 Uhr, Inpotron-Sportpark). – Der Blick auf die Tabelle zeigt eindrücklich den Ernst der Lage: Nach zehn Spielen ist der FC Hilzingen mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Rang, acht Punkte trennen ihn bereits in Sachen Klassenerhalt vom rettenden Ufer. „Wir müssen jetzt dringend punkten. Am besten natürlich in den Heimspielen!“, weiß auch der Trainer des FC Hilzingen, Jochen Sigg. Allerdings schwingt eine großes Maß Respekt mit, wenn Sigg nach vorn, auf das am Samstag anstehende Heimspiel, blickt: „Der große FC Singen kommt nach Hilzingen!“ Denn für Sigg zählt der Nachbar zu den stärksten Teams der Liga.

Die Elf von Trainer Wolfgang Stolpa zeigte zuletzt eine ansteigende Formkurve und ist auf dem Weg ins obere Tabellendrittel. „Der FC Hilzingen braucht einen Sahnetag und der FC Singen einen eher schlechten Tag, dann könnten wir punkten!“, räumt Sigg ein, dass es am kommenden Spieltag schwer wird, das Punktekonto aufzustocken. Die Rollen sind eindeutig verteilt, auch wenn in Derbys der Underdog oft über sich hinauswächst. Zudem: Bei dieser Ausgangslage haben die Gastgeber fast gar nichts zu verlieren. Eine Woche später, beim Gastspiel in Markdorf, wäre dann aber spätestens ein Sieg Pflicht für den FCH.

Doch das kommende Wochenende ist in Hilzingen ja etwas ganz spezielles, denn die Hilzinger Kirchweih ist so etwas wie der Höhepunkt des Jahres. Eine Chance, die Stimmung im ganzen Ort auch auf dem Platz in Leistung umzusetzen. „Ja, das ist für die Hilzinger ein besonderer Tag, ein besonderes Wochenende. Doch das birgt auch Gefahren, denn es fällt schon schwer, sich da auf den Fußball zu konzentrieren. Zudem fängt das Wochenende bereits heute an!“ Natürlich hofft er, dass seinen Spielern der Ernst der Lage bewusst ist, sie das Feiern auf den Sonntag nach dem Spiel verlegen, in der Hoffnung, an Kirchweih auch noch einen Derbysieg über den „großen FC Singen“ feiern zu können.

Die Stimmung im Kader ist gut, zumal Sigg auch bei der Niederlage in Donaueschingen Positives herauslesen konnte: „Die Mannschaft hat alles gegeben, aber es hat gegen Donaueschingen eben nicht gereicht.“ So bleibt aus Hilzinger Sicht, auf einen Sahnetag und trotz Feierwochenende fitte sowie hoch motivierte Akteure zu hoffen, denn: „An einem besonderen Tag sind auch besondere Dinge möglich!“, so Sigg.

Die weiteren Spiele in der Landesliga FC Bad Dürrheim – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 15.30 Uhr). – Vor der Runde wurde der Verbandsliga-absteiger als Titelanwärter Nummer 1 gehandelt. Doch so richtig rund läuft es beim FC Bad Dürrheim noch nicht. Selbst auf eigenem Platz sind die Leistungen eher durchwachsen. Daher fährt Dettingen-Dingelsdorf zwar als Außenseiter auf die Baar, aber nicht völlig aussichtslos.

FV Walbertsweiler/Rengetsweiler – SV Denkingen (Samstag, 16 Uhr). – Vertauschte Rollen! Vor der Saison wurde erwartet, dass der FV im vorderen Drittel mitspielt, während Denkingen Punkte gegen den Abstieg sammelt. Nun reist der Tabellendritte eher unbeschwert zum Linzgauderby. Mit 20 Punkten liegt er gut im Soll, während die Gastgeber aufpassen müssen, ihr Ziel nicht völlig aus den Augen zu verlieren und eventuell sogar in den Abstiegsstrudel gerissen zu werden. Zumal die Heimleistungen nicht mehr annährend so gut sind wie noch im Vorjahr.

FC Überlingen – SC Markdorf (Samstag, 16.15 Uhr). – Das abgeschlagene Schlusslicht gastiert beim Spitzenreiter – eine eindeutige Ausgangslage. Doch die Überlinger mussten zuletzt ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Führt dies zu einer Verunsicherung oder zur Trotzreaktion?

SpVgg F.A.L. – DJK Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr). – Die F.A.L.-Elf von Trainer Joachim Ruddies blieb bisher vieles schuldig und drei Remis in den vergangenen fünf Spielen waren zwar gut für die Psyche, aber zu wenig für die Tabelle. Höchste Zeit, das Potenzial im Kader auch am Spieltag umzusetzen. Mit der DJK gastiert aber die im Moment wohl konstanteste Landesligaelf im Linzgau.

Ferner spielen: FC Furtwangen – FC Löffingen (heute, 19 Uhr), FC Neustadt – FC Schonach (Samstag, 15.30 Uhr), SV Geisingen – FC 08 Villingen II (Samstag, 16 Uhr). (jr)

