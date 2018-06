von Autorenzeile

Bahnradsport: Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) konnte mit einem Sieg im Handicaprennen an Martin Ruepp (RRC Diessenhofen) vorbeiziehen und nahm ihm die Führung in der Gesamtwertung bei Punktgleichheit ab. In der Jugendklasse siegte Paul Wissert (VC Singen) vor Cedric Abt (RC Pfullendorf). Punktgleich dahinter kamen die Geschwister Hendrick und Victoria Stelling (VC Singen). Das Führungstrikot verteidigte Hendrick Stelling.

Im Ausscheidungsfahren der Junioren und Elitefahrer setzte Junior Jan Münzer (VC Singen) den ersten Angriff. Doch das Feld mit Rettig konterte. Im Finale sprintete Ruepp gegen Rettig, wobei Ruepp mit einem Sprint über drei Runden erfolgreich war. Im 500-m-Zeitfahren zog Rettig gleichauf mit Ruepp. Er siegte in 36,66 Sekunden mit 34 Hundertstelsekunden Vorsprung vor Ruepp.

Im Punktefahren sicherte sich Rettig die ersten zwei Wertungen. Dem folgenden Angriff von Ruepp aus dem Feld konnte nur Rettig folgen. Beide Fahrer fuhren einen Vorsprung von bis zu einer halben Runde heraus. In den Wertungen setzte Ruepp jeweils zu einem Zwischensprint an und ging damit in Führung. Kurz vor der entscheidenden Schlusswertung war das Feld wieder beisammen. Auch diese holte sich Ruepp vor Rettig und siegte damit vor diesem und Niklas Stelling (VC Singen). Im Handicaprennen setzte sich Rettig mit einem Kraftakt durch. Er holte nicht nur sein Handicap auf, sondern baute auch seinen Vorsprung auf über 40m aus. Er gewann vor Münzer, Stelling und Ruepp. Damit sicherte sich Rettig den Tagessieg und die Gesamtführung im WD-Dittus Bahn-Cup.

Bei den Nachwuchsklassen ging die erste Tempoverschärfung im Ausscheidungsfahren von Hendrick Stelling aus. Dann eröffnete Victoria Stelling jeweils die Sprints. Im Finale musste sie sich ihrem Teamkollegen Wissert geschlagen geben. Im Rundenrekordfahren siegte Abt mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung vor Wissert. Hendrick Stelling kam fünf Hundertstelsekunden vor Victoria Stelling ins Ziel und damit auf Rang drei. Auch im Punktefahren leitete Victoria Stelling die Sprints ein. Zur Rennhälfte setzte sich Wissert ab und sicherte sich den Sieg um zwei Punkte vor Victoria Stelling. Ihr Bruder Hendrick kam mit einem Zähler mehr als Abt auf Rang drei. Im Handicaprennen konnte sich Felix Steiner (RV Wetzikon), lange an der Spitze halten. Zum Schluss ging der Sieg jedoch an Abt vor Hendrick Stelling. Wissert kam früh zu Victoria Stelling vor, doch diese konnte ihr Handicap nicht aufholen und wurde auf den letzten Metern von Wissert geschlagen.

In der Endabrechnung holte sich Wissert den Tagessieg mit zwei Punkten Vorsprung vor Abt. Weitere drei Zähler zurück wurde Hendrick Stelling Dritter vor der punktgleichen Victoria. (hbr)

