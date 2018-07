Segeln: Noch bis Samstag wird vor Langenargen die Weltmeisterschaft der 8mR-Yachten ausgetragen. 23 Crews segeln in vier verschiedenen Klassen, je nach Alter der Yachten, um den WM-Titel. Mit dabei ist auch der 81-jährige König Harald der V. von Norwegen. Mit seiner 1938 gebauten Yacht „Sira“ liegt er auf dem sechsten Gesamtplatz. In Führung ist souverän der Bregenzer Werner Deuring mit seiner Crew auf der erst 2014 gebauten „Conquistador“.

Sechs Wettfahrttage sind für die 23 Yachten, die an der Weltmeisterschaft der Acht-Meter-Rennyachten teilnehmen, angesetzt, und fünf sind für eine gültige WM notwendig. Reichlich Zeit sollte man meinen, doch dass der Bodensee so seine Tücken hat, was Wind und Wetter angeht, bekamen die Crews aus sieben Ländern schon nach dem ersten Wettfahrttag zu spüren. Der Montag begann wie aus dem Bilderbuch: Bester Achterwind konstant mit zwei Windstärken und strahlendem Sonnenschein. Wettfahrtleiter Rudi Magg nutzte deshalb den Tag für drei Wettfahrten. „Der Wind war perfekt – alles hat gepasst“, freute sich Werner Deuring, der gleich in Führung ging, gefolgt vom Schweizer Jean Fabre und dem Finnen Harry Roschier.

Der zweite Wettfahrttag begann mit heftigem Regen und Gewittern und danach mit einem Startversuch, der mangels Wind abgeschossen werden musste. Windtechnisch nicht besser verlief der dritte Tag, dafür forderte er viel Geduld von den Teilnehmern, die fleißig am aus- und wieder einlaufen in den Hafen waren. So war zwischen Starksturmwarnung und gar keinem Wind alles geboten.

Nach zwei Tagen ohne eine Wettfahrt bescherte Rudi Magg den Teilnehmern eine kurze Nacht, sie mussten gestern bereits um 6 Uhr zur ersten Wettfahrt auslaufen. Die Windverhältnisse waren schwierig, und so kam es auch zur ersten schweren Kollision: Die Schweizer Crew der „Carron II“ hatte den Kurs des Führenden falsch eingeschätzt. Deuring konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, und der Bug der „Conquistador“ bohrte sich gut 20 Zentimeter in den Rumpf der „Carron II“. Das Boot des Schweizers konnte glücklicherweise rasch repariert werden. Auch Deuring konnte mit Verspätung weitersegeln.

Am Freitag sind zwei Rennen geplant, das Erste soll um 9.30 Uhr gestartet werden. In der „First Rule“, der Klasse mit den ältesten Yachten, ist Andi Lochbrunner aus Lindau mit seiner „Elfe II“ dabei, seinen Titel zu verteidigen, an dritter Stelle liegt der Bodmaner Willi Wagner. Ab sechs Wettfahrten kann die jeweils schlechteste gestrichen werden. Wenn der Wind mitmacht, sollen bis Samstag noch fünf weitere Wettfahrten gesegelt werden, ehe am Samstagabend die neuen Weltmeister gefeiert werden.

