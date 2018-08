von SK

FC 03 Radolfzell – SC Pfullendorf (Freitag, 18.30 Uhr). – Innerhalb von nur zehn Tagen trifft der FC 03 Radolfzell erneut auf den SC Pfullendorf. Nach dem torreichen Pokalspiel, das der FCR mit 4:3 für sich entscheiden konnte, kommt es nun am Freitagabend zum Liga-Duell gegen die Linzgauer.

Auf der Mettnau erwartet man einen anderen SC Pfullendorf, der laut Trainer Marco Konrad „zu viele individuelle Fehler“ gemacht hatte. Doch auch der FC 03 Radolfzell hatte in diesem Spiel seine Probleme, was die drei Gegentore deutlich belegen. Der Start in die Verbandsligasaison ist aber geglückt, nach dem 0:0 am ersten Spieltag gegen Mörsch konnte der FC 03 am vergangenen Sonntag beim Aufsteiger Oppenau klar mit 6:2 gewinnen. Trotz fehlender Spieler spielte die Mannschaft sehr gut. Hier zeigte sich, dass der FCR in der Breite sehr gut aufgestellt ist und auch mal einen Ausfall verkraften kann. Die junge Mannschaft, angetrieben durch die überragenden Krüger und Niedhardt, spielte überlegen und gewann auch in der Höhe verdient. Damit platzierte sich der FC 03 Radolfzell auf dem zweiten Rang, einen Platz vor den Gästen aus dem Linzgau, womit die Partie rein auf dem Papier als Verbandsliga-Spitzenspiel durchgeht.

Davon will SCP-Trainer Marco Konrad zum derzeitigen Saisonzeitpunkt aber nichts wissen: „Die Tabelle interessiert mich nicht die Bohne.“ Zu knabbern haben die Linzgauer noch am 3:3-Remis in Stegen am vergangenen Sonntag, als sie einen fast schon sicher geglaubten Sieg vier Minuten vor Schluss noch aus der Hand gegeben haben. „Immerhin haben wir einen weiteren Punkt gewonnen und wissen, dass wir ein ordentliches Spiel abgeliefert haben“, umschreibt Konrad die gegenwärtige Konstellation in seinen Gedankenspielen. Doch auch wenn seiner Mannschaft zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen drei auswärts erzielte Treffer nicht zum Sieg reichten, fand der Pfullendorfer Übungsleiter im Stegener Wechselbad der Gefühle positive Ansätze: „Wir sind nach den Rückschlägen jedes Mal wieder zurückgekommen. Jetzt geht es darum, noch routinierter und souveräner in den heiklen Situationen zu agieren und unsere Überlegenheit, beziehungsweise unser Selbstbewusstsein noch zielstrebiger zum Ausdruck zu bringen.“

Auch das Duell am Freitag auf der Mettnau geht der Pfullendorfer Übungsleiter trotz des Pokal-Ausscheidens vergangene Woche ganz unvoreingenommen an: „Das ist für mich ein komplett neues Spiel. Die Radolfzeller Mannschaft hat unter ihrem Trainer eine sehr interessante Entwicklung genommen und dadurch momentan viel Selbstvertrauen. Es werden zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die nach vorne spielen wollen.“ Formulierungen wie Revanche oder Wiedergutmachung nimmt der SCP-Coach nach dem Pokalaus dabei nicht in den Mund, auch wenn bei einigen seiner Spieler vor dem erneuten Aufeinandertreffen das Kopfkino nicht ausbleiben wird. Konrad schätzt den FC 03 Radolfzell als harten Brocken ein: „Sie sind spiel-, lauf und kampfstark und verfügen über eine gute Mischung aus Jung und Alt.“

Personell hat der Sportclub einige Sorgen. Abwehr-Neuzugang Jonas Lang zog sich am ersten Spieltag eine Ruptur des Delta- und vorderen Syndesmosesbandes zu. Urlaubsrückkehrer Sandro Caltabiano verletzte sich in Stegen am Oberschenkel und wird aussetzen müssen. Hart getroffen hat es den erst vor wenigen Wochen verpflichteten Marco Aicher, der wegen einer Muskelverletzung im Hüftbereich sechs bis acht Wochen außer Gefecht gesetzt ist. Somit fällt beim SCP eine komplette Achse im Defensivbereich wochenlang aus. Dafür ist Torjäger Mustafa Akgün wieder mit an Bord. (km/stl)

SV 08 Kuppenheim – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). – Das Auswärtsspiel beim SV 08 Kuppenheim ist für den 1. FC Rielasingen-Arlen eine eminent wichtige Partie. Der Auftakt in die Saison ist den Hegauern nicht geglückt. Das Unentschieden zum Auftakt in Waldkirch war fahrlässig und der Heimauftakt gegen den Freiburger FC ging dann beim 0:2 ebenfalls daneben. Entgegen den Vorstellungen von Jürgen Rittenauer brachte seine Mannschaft nicht die Stärken auf den Platz, die man bei zwei Siegen zuvor gegen die Breisgauer hatte zeigen können. Der zu große Abstand zwischen Defensive und Offensive war einer der Gründe, warum man diesmal dem FFC nicht Paroli bieten konnte. Damit stehen die Hegauer schon etwas mit dem Rücken an der Wand, wie bereits im vergangenen Jahr droht ein Fehlstart.

Dennoch fährt der 1. FC optimistisch nach Kuppenheim. Der Kader ist fast komplett. Habil Jonuzi ist nach seiner überflüssigen, aber verdienten Roten Karte für zwei Pflichtspiele gesperrt, Pascal Rasmus weiter angeschlagen, und Sven Körner hat triftige Gründe, fernzubleiben, da er am Samstag Hochzeit feiert. Das Trainerteam hat aber genügend Auswahl, zumal auch Tobias Bertsch wieder im Training ist.

Spiele gegen den SV 08 Kuppenheim waren bisher meist eine erfreuliche Angelegenheit. Gegen keinen anderen Gegner hat der 1. FC Rielasingen-Arlen mehr Siege in der Verbandsliga feiern können (sechs, bei zwei Unentschieden und keiner Niederlage). Dennoch gehen die Hegauer von einem schweren Auswärtsspiel aus, denn zum einen sind Siege gegen Kuppenheim kein Naturgesetz und zum anderen ist der SV 08 vorzüglich in die Saison gestartet. Zwar war der Auftakt beim 1:1 zu Hause gegen den Aufsteiger RW Stegen eher zäh, der 3:2-Sieg beim heimstarken FC Auggen war dann doch ein Weckruf für die Konkurrenz. (te)

