von SK

Fußball, Regionalliga Frauen

Hegauer FV

Eintracht Frankfurt

2:0 (0:0)

HFV-Coach Gino Radice musste kurzfristig Nadine Grützmacher ersetzen, die wegen einer starken Erkältung passen musste. Es entwickelte sich vom Anpfiff weg ein intensives Spiel. Lea Scharf rutschte nach einem Freistoß von Anja Hahn in Höhe des Fünfmeterraums knapp am Ball vorbei (14.). Glück hatte die HFV-Elf, dass Sina Sauter eine Flanke bei einem der schnellen Frankfurter Konter gerade noch zur Ecke abfälschen konnte (18.). Die Gäste hatten in der Folge ein Übergewicht im Mittelfeld. Eintracht-Spielmacherin Kaho Fushiki setzte ihre Mitspielerinnen immer wieder geschickt in Szene.

Eine herrliche Direktabnahme von Fushiki ging über das Hegauer Tor (30.). HFV-Coach Gino Radice reagierte und stellte um. Nach Zuspiel von Berenice Becker hatte HFV-Spielführerin Luisa Radice die beste Chance für die Gastgeberinnen, Eintracht-Torhüterin Lina Hofmann hielt aber stark (43.). Auf der anderen Seite war es kurz darauf Teresa Straub im HFV-Tor, die gegen Nina Neumann stark parierte (44.). Kurz vor der Pause zog Laura Frech aus 20 Metern ab, der Ball ging aber über das Gästetor (45.).

Anders als vor einer Woche waren die Hegauerinnen nach der Pause sofort hochkonzentriert. Als Tabea Griß in der 55. Minute sah, dass Eintracht Torhüterin Hofmann recht weit vor dem Tor postiert war, nahm sie kurz hinter der Mittellinie Maß und erzielte aus 50 Metern mit einem Traumtor die wichtige Führung für den Hegauer FV. Kurz darauf klärte Hofmann kurz vor Lea Scharf (58.). Frankfurt verlor in der Folge nun etwas den Faden. Die HFV-Elf versuchte nachzulegen. Ein starker Angriff über Jana Kaiser und Luisa Radice wurde zur Ecke abgewehrt (61.). Aus dem Spiel heraus konnten die Hessinnen keine Chancen entwickeln, sorgten aber mit Distanzschüssen von Annika Leber (70.) und bei Standardsituationen, speziell nach einem Eckball (75.) für Gefahr vor dem HFV-Tor. Nadja Sabellek bediente in der 77. Minute mit einem kurzen Zuspiel Berenice Becker, die den Ball mit Effet clever an der Torhüterin vorbei zum vorentscheidenden 2:0 ins Tor beförderte. In der Schlussviertelstunde versuchte Frankfurt nochmals heranzukommen. Die HFV-Elf blieb aber konzentriert und zweikampfstark und sicherte sich verdient drei Punkte. (roe)

Hegauer FV: Straub (Tor); Knisel, Butsch (83. Schüler), Sauter (83. Storz ), Becker, Frech, Hahn, Kaiser, Griß, Scharf (60. Sabellek), Radice. – Tore: 1:0 (55.) Griß, 2:0 (77.) Becker. – SR: De Marco (Stuttgart).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein