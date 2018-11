von SK

Handball, Landesliga

TV Ehingen

TV Pfullendorf

30:20 (15:10)

Welcher Wirbelsturm gerade über sie hinweggefegt ist, durfte den Spielern des TV Pfullendorf bei ihrem Gastauftritt in der Ehinger Eugen-Schädler-Halle am vergangenen Samstag wohl erst Stunden nach Abpfiff klar geworden sein. Die Hegauer ließen den Linzgauern nicht den Hauch einer Chance und schickten die Gäste mit einer schmerzhaften Packung nach Hause.

Lediglich den Beginn verschliefen die Männer von Coach Florian Maier, sodass Pfullendorf mit 3:1 (6. Minute) in Führung gehen konnten. Danach startete der TVE-Express durch und war nicht mehr aufzuhalten. Pfullendorf konnte sein schnelles Tempospiel nicht aufziehen, musste immer wieder in den weniger geliebten Positionsangriff – Angriff um Angriff prallte an der Ehinger Abwehr ab, Verzweiflung machte sich bei Pfullendorf breit. Der TV Ehingen hatte den sprichwörtlichen Beton angerührt. „Was die Jungs für eine Abwehr gestellt haben, war phänomenal. Pfullendorf über 60 Minuten bei nur 20 Toren zu halten, hat größten Respekt verdient“, bilanzierte der Ehinger Trainer Florian Maier.

Doch nicht nur die Abwehr um die beiden starken Keeper Sascha Merk und Marcel Kiyici verdiente sich die Bestnote 1 mit Sternchen. Auch im Angriff wirbelte das Team die Pfullendorfer Abwehr gehörig durcheinander. Angetrieben vom zehnfachen Torschützen Filip Galic und einem bärenstarken Bastian Dannenmayer schraubte der TV Ehingen den Vorsprung schon vor dem Pausenpfiff auf 15:10. Pfullendorf versuchte nach Wiederanpfiff alles, um die Niederlage abzuwenden – bis zur Manndeckung. KDocheine Maßnahme fruchtete. Ehingen hatte stets die passende Antwort parat und spätestens beim 21:13 (45.) war die Messe gelesen. „Ein ganz wichtiger Derbysieg, der uns für den Jahresendspurt noch einmal Aufschwung verschaffen wird“, erklärte das Ehinger Urgestein Matthias Schädler. (js)

TV Ehingen: S. Merk, Kiyici (Tor), M. Merk, Dannenmayer (5), Schädler (1), Gaie (4/1), Sartena (1), Müller (1), Renz (3), Stengele, Hosu (1), Güntert (4), Galic (10).

TV Pfullendorf: Yaren, Beckemeyer, Thews (alle Tor), Sugg, Hegge, T. Brändlin (2), Staudacher (6/3), F. Brändlin, Augustin (2), Scheitler (3), Blocherer (1), Kempf (3), Single (3), Burkert.

HU Freiburg

TuS Steißlingen II

26:17 (11:8)

Keine Chance hatte Steißlingen. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer kann die Mannschaft von Trainer Dominik Garcia eine Halbzeit lang mithalten, danach setzt sich aber die individuelle Klasse der Breisgauer durch.

Mit von der Partie war nach seiner Verletzungspause Rückraumspieler Simon Hautmann. Dafür mussten die Hegauer auf Mittelmann Alexander Benzinger verzichten. Der TuS verschlief die Anfangsphase komplett. Gegen die massive Freiburger Deckung fand er kein Mittel, und die Chancenverwertung war zunächst mangelhaft. Freiburg spielte mit breiter Brust und nutzte die sich bietenden Lücken konsequent. So stand es nach zwölf Minuten 5:0 für die Gastgeber, Steißlingen musste sich bis zur 13. Minute gedulden, um den ersten Treffer zu erzielen. Dies schien der Brustlöser zu sein, lief es danach deutlich besser. In der Abwehr ging man die Gegner früher an, vorn endlich mit der nötigen Konsequenz in die Zweikämpfe. So glich Steißlingen zum 6:6 (23.) aus. Das Spiel war wieder völlig offen. Freiburg konterte und setzte sich bis zur Halbzeit wieder auf drei Tore etwas absetzen.

Die Hegauer starteten gut in den zweiten Spielabschnitt und glichen durch Daniel Maier und Marvin Bauer zum 11:11 aus. Zudem überzeugte Simon Hautmann in dieser Phase. Dann verlor der TuS vollkommen den Faden im Angriff. Zudem hatte er in der Defensive zunehmend Probleme. Vor allem HU-Spieler Felix Bühler spielte groß auf. Er war es schließlich, der mit einem Dreifachschlag zum 17:12 (45.) für die Vorentscheidung sorgte. Diese Hypothek war schlussendlich zu viel für Steißlingen.

„Freiburg war die klar bessere Mannschaft, obwohl wir bis zum Anfang der zweiten Halbzeit gut mithalten konnten. Aber mit nur 17 Toren in einem Spiel kannst du gegen keine Mannschaft der Landesliga gewinnen, erst recht nicht gegen den Tabellenführer“, sagte Garcia.

TuS Steißlingen II: Beck, N. Maier (beide Tor); Bartels, Daniel Maier (3/2), David Maier (1), Kehl (2), Tassone (2), Bauer (3), Gattinger (1), Rihm (3), Hautmann (1), Gaus (1).

TV Herbolzheim

SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen

40:26 (19:13)

Erst regnete es auf der Hinfahrt, dann hagelte es Gegentore und zum Schluss stand die SG da wie begossene Pudel. Dabei fing das Spiel recht gut an. Herbolzheim machte ordentlich Tempo und die Allensbacher hielten dem gut stand. Immer wenn der TVH traf, glichen die Gäste aus, und falls der Gastgeber anzog, zogen sie hinterher. Bis zum 8:8 (13. Minute) waren sie auf Augenhöhe. Mit der nächsten Tempoverschärfung des Gastgebers konnten die Gäste aber nicht mithalten. Durch Leichtsinnsfehler und nachteilig ausgefallene Fifty-Fifty-Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns lag die SG zur Halbzeit mit sechs Toren hinten.

Wer aber jetzt dachte, dass die Gäste sich in der Kabine noch einmal besännen, mit einer Antwort aufs Spielfeld zurückkämen, der wurde ganz schnell eines Besseren belehrt. In zwei Minuten bekamen die Schwarz-Grünen drei Treffer – ohne Gegenwehr. Das Trainergespann Lier/Haller entschloss sich daraufhin wiederwillig, erst einmal eine Auszeit zu nehmen und die Mannschaft noch einmal wach zu rütteln. Das gelang gut und die Allensbacher kamen noch einmal auf sechs Tore heran (18:24). Doch es war kein Wille und keine Kraft mehr vorhanden, um gegen die Herbolzheimer Übermacht zu bestehen. Ab der 45. Minute hätten die Gäste das Spielfeld auch verlassen können, der Gastgeber traf nach Belieben. Einzig Torwart Kevin Ledig sorgte mit sehenswerten Paraden dafür, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel.

Dank dieser Auswärtsniederlage ist die SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen nun dort angekommen, wo sie nicht hinwollte, auf dem letzten Platz. Welche Schlüsse jeder aus dieser hohen Niederlage zieht, das wird man in den kommenden Partien sehen. Eines ist jedoch gewiss, ab jetzt kann es nur noch nach oben, sicher aber nicht weiter nach unten gehen.

SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen: Amann, Ledig (Tor), Allgaier (5/3), Mauz, Dzialoszynski (2), Nachtigall (1), Runge (7), Deggelmann (2), Hammel (1), B. Armbrüster (1), F. Armbrüster (3/2), Karrer (1), A. Hänsel (3), Weltin, Väthjunker.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein