von Jawin Schell

Fußball, Bezirksliga: “Wir gehen wieder in die Offensive“, kündigt Jörg Allgaier, Vorsitzender des FC Rot-Weiß Salem, dem Rest der Liga nach dem 4:0-Sieg über den SV Mühlhausen an. Zur Freude hat Allgaier auch allen Grund, denn seine Elf spielt unter dem neuen Trainer Lars Müller erfrischend auf. „Es ist ein absoluter Aufwärtstrend zu erkennen“, meint Allgaier. „Wir spielen viel offensiver mit zwei Stürmern und hoch aufgerückten schnellen Außen – das hat sich in dieser Partie bezahlt gemacht.“ Trotzdem will er die Gelegenheit nutzen, auch dem vor einigen Wochen geschassten Coach zu danken. „Ingo Martin ist ein sehr guter Mensch und Trainer“, lobt Allgaier. „Es ist auch seiner Arbeit zu verdanken, dass unser Blick jetzt wieder nach oben geht.“

Völlig ohne Schatten blieb aber auch der ansonsten so strahlende Sieg nicht. Denn noch in der Anfangsphase der Partie sollen die zu diesem Zeitpunkt schon 2:0 führenden Gäste einem verletzt auf dem Boden liegenden Mühlhausener Spieler das Fairplay verweigert haben. Der folgende, aus der Konfusion heraus entstandene Angriff wurde vom SVM mit einer harten Notbremse gestoppt. Jedoch kursieren zwei unterschiedliche Sichtweisen. „Natürlich lag vor unserem dritten Tor ein Mühlhausener auf dem Boden“, gesteht Allgaier ein. „Aber die Hausherren hatten in diesem Moment den Ball und hätten ihn, anstatt planlos hinten herumzuspielen, auch einfach selbst ins Aus befördern können.“

Er sieht keinen Fehler seiner Mannschaft. „Für diese Situationen ist der Schiedsrichter zuständig und der Sportkamerad Schneider hat an diesem Tag einen super Job gemacht“, so Allgaier. „Wir vom FC Rot-Weiß waren mit nur acht Personen auf der Tribüne mitten zwischen den SVM-Fans, haben uns mit denen prächtig verstanden und hatten viel Spaß zusammen“, beteuert Allgaier. „Selbst die Mühlhausener Fans haben sich für das brutale Foul und die Reaktion ihrer Mannschaft geschämt – deren Trainer ist am Spielfeldrand völlig ausgerastet.“

Dieser Darstellung widerspricht SVM-Coach Eddy Wiedenmaier. „Grundsätzlich war das Verhalten der Salemer nicht akzeptabel“, findet er. „Als unser Spiel verletzt am Boden lag, hieß es von überall, dass der Ball herausgespielt werden solle. Aber als wir dann kurz aufgehört haben zu spielen, kamen aus Richtung der Salemer Bank plötzlich Rufe, die gefordert haben, schnell weiterzuspielen.“ Wiedenmaier sieht darin eine grobe Verletzung des Fairplay-Gedankens. „Wenn es jetzt 1:1 in der 90. Minute gestanden hätte und wir uns in einem Endspiel gegen den Abstieg befunden hätten, hätte ich das Verhalten der Salemer möglicherweise akzeptiert“, so der Mühlhausener Coach. „Aber wenn du in der achten Minute 2:0 führst, dann spiel doch einfach den Ball raus.“ An dem folgenden Platzverweis gibt es seiner Meinung nach aber nichts zu rütteln. „Das war eine klare Rote Karte und damit habe ich auch überhaupt kein Problem“, meint Wiedenmaier.

Er habe seiner Mannschaft auch in der Folge die Anweisung gegeben, bei gegnerischen Verletzungen den Ball ins Aus zu spielen. „Ich bin vom Salemer Trainer enttäuscht, der auch nach der Begegnung meinte, dass das eben Sache des Schiedsrichters sei“, echauffiert sich Wiedenmaier. „Ich bin selbst kein Kind von Traurigkeit, aber so ein Verhalten darf nicht Schule machen“, so der Trainer.

