von rainer hennies

Fußball: Ans erste Länderspiel kann sich Janina Minge gut erinnern. „Ich hatte nicht mit der Nominierung gerechnet und war fürchterlich aufgeregt.“ Mit zwei Toren der Lindauerin beim 8:0 über die Niederlande startete sie ihre Erfolgsgeschichte: Spielführerin des U-17-Europameisters 2016. Im Jahr darauf die erste WM-Teilnahme in Jordanien für die Mittelfeldspielerin, die mit drei Jahren zum Fußball kam. Von der TSG Lindau Zech wechselte sie in die Bundesliga zum SC Freiburg.

Auch bei Giulia Gwinn aus Ailingen lag der Fußballplatz in direkter Nachbarschaft. Mit acht Jahren begann sie bei der TSG zu kicken. „Ich sollte mehrere Sportarten ausprobieren, hatte mich deshalb erst im Handball, Taekwondo und Kunstradfahren versucht“, erzählt die Stürmerin. Nebenbei habe sie seit dem Kindergartenalter mit den Brüdern und Freunden gekickt. „Als eine Freundin bei einem Besuch dann ins Fußballtraining musste, ging ich einfach mit – in Turnschuhen. Heute ist meine Mutter mein größter Fan.“

Beim SC Freiburg lebte Gwinn im Sportinternat, machte ihr Abitur und entwickelte sich zu einer erfolgreichen Torjägerin beim Bundesligadritten. Nach dem Abitur ist sie wie Janina Minge dort ausgezogen. Die DFB-Meriten sind nahezu identisch. Den Unterschied zu Minge macht ein A-Länderspiel für die Fußballerin mit Leib und Seele, die künftig Sportmanagement studieren wird: „Ich lebe meinen Traum. Und das Schöne ist: Er hat gerade erst begonnen.“ Gerade erst war Giulia Gwinn beim Tag des Mädchenfußballs in Lindau zu Besuch. „So etwas ist mir sehr wichtig. Wie die Mädels sich freuen, dass eine Nationalspielerin kommt, fand ich früher selbst gut“, strahlt sie in aktueller WM-Frische. „Ich bin voller Vorfreude, denn wir wollen Großes erreichen.“

Janina Minge absolviert derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr am Olympiastützpunkt in Freiburg. Zweimal pro Woche kocht sie dort, erledigt Einkäufe, unterstützt im Büro. „Job und Training lassen sich zeitlich optimal verbinden“, erklärt sie. Nun zählt nur die WM. Abflug in die Bretagne ist am 2. August, zum Auftakt geht es am 6. August in St. Malo gegen Nigeria. Drei Tage später geht es am selben Ort gegen China und am 13. August in Vannes gegen Haiti. Das Finale steigt am 25. August.

Minge ist optimistisch: „Wir haben eine sehr gute Mannschaft und wollen möglichst weit kommen.“ Ob es für eine Medaille reicht? „Es gibt in der Weltspitze mehrere Teams, die eng beieinander liegen. Wir gehören dazu.“ Auf jeden Fall drücken Eltern und Bruder vor Ort die Daumen. „Und meine verschiedenen Glücksbringer reisen auch wieder mit“, sagt sie.

Die haben bei der Generalprobe in Goch am Niederrhein bereits funktioniert, denn Minge konnte einen Treffer beim 5:1 über die Niederlande beisteuern. Und bei Gwinn sorgte ihr Maskottchen, ein hinter Glas konserviertes vierblättriges Kleeblatt, wenigstens für exzellente Zweikampfstärke.

