von Michael Schulz

Reiten: Nicht nur in Donaueschingen wird am Wochenende geritten, in Pfullendorf auf der Anlage Brunnhausen findet ebenfalls ein Reitturnier statt. Mit 31 Prüfungen, die von heute bis Sonntag ausgetragen werden sollen, kann durchaus von einem „großen“ Reitturnier gesprochen werden, welches mit 400 Teilnehmern und gut 600 Pferden vielversprechend besetzt ist. Fünf M-Springprüfungen, zweimal

M-Dressurprüfungen plus eine S-Prüfung bilden die Höhepunkte.

Wohl eine der spannendsten Prüfung in Pfullendorf wird ein sogenanntes Speed-Derby, Klasse M sein, das am Samstag um 17 Uhr geritten wird. Dies ist eine selten gerittene Prüfung, eine Mischung zwischen Normal-Parcours und kleiner Geländestrecke mit festen Hindernissen. Gut zwei Minuten werden die Reiter unterwegs sein. Eigentlich sollte man meinen, dass dies eine klare Sache für Vielseitigkeitsreiter ist, doch die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die reinen Springreiter dominierten. 2017 Jahr gewann Karin Frech (RV Buggingen) diese Prüfung.

Die Dressurreiter haben am Sonntag um 14 Uhr ihre große Prüfung der Klasse S. Maren Schatz vom gastgebenden Verein setzte sich hier beim vergangenen Turnier gegen starke Konkurrenz aus ganz Baden-Württemberg durch und verwies Julia Schneider (Rottweil) und Jasmin Schaudt (Herbertingen) auf die Plätze. Ob ihr das wieder gelingt, bleibt ab zu warten.

Die Springreiter haben am Sonntag um 15 Uhr ihr Finale, bei einem

M-Springen mit Siegerrunde. Alia Knack (RSZ Boll) wird in diesem Wettbewerb die Favoritenrolle inne haben. Sie setzt und sitzt wieder auf ihren beiden Erfolgspferden Campari und Claus-Peter. Die erst 14-Jährige Alia schaffte es als bisher jüngste Reiterin in Baden-Württemberg, das Goldene Reitabzeichen zu erreiten (zehn S-Siege).

Alles in allem wird das wieder ein interessantes und spannendes Turnier in Pfullendorf geben, das über drei Tage hinweg Pferdesport in vielen Facetten zeigen wird.

Zeitplan Freitag, ab 8 Uhr Dressur: Dressurpferdeprüfung, Klasse A und L. Ab 17 Uhr Dressurpferdeprüfung, Klasse M und um 18 Uhr Dressur, Klasse M**. Springreiten: Springpferdeprüfung Klasse A* und A**, Springpferdeprüfung, Klasse L, Stilspringwettbewerb, Klasse E, Springprüfung, Klasse M* Samstag, ab 8 Uhr Dressur: Dressurprüfung, Klasse L* und Dressurprüfung, Klasse M*, Dressurwettbewerb, KLasse E und Dressurprüfung, Klasse A*. Springreiten: Zeitspringprüfung, Klasse L, Springpferdeprüfung, Klasse M und M**, Pfullendorfer Derby (17.00). Sonntag, ab 8 Uhr Dressur: Reitpferdeprüfung, Dressurprüfung Klasse L** und Klasse S*. Springreiten: Stilspringprüfung, Klasse A*, Stilspringprüfung Klasse L, Punktespringprüfung, Klasse M* mit Joker, Führzügelwettbewerb, Springprüfung, Klasse M** mit Siegerrunde (15.00), Siegerehrung Dressurprüfung, Klasse S* (17.00), Mannschaftsspringen.

