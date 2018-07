von SK

Radsport: Victoria Stelling siegte beim Rheinfeldener Kriterium in der Juniorinnenklasse, zeigte sich aber auch stark im Frauenfeld. Ihr Vereinskollege Ron Niestroj aus Engen holte sich in der Juniorenklasse ebenfalls den Sieg nach einem packenden Rennen. In einem Herzschlagfinale konnte er sich gegen seine Alterskollegen durchsetzen.

Am Sonntag in Filderstadt-Plattenhard bei einer weiteren Etappe des Heuer Cup fuhr Victoria Stelling wieder in der Spitze der Frauen mit und gewann den harten Stadtkurs mit einem langen Berganstieg erneut bei den Juniorinnen. Bei den Junioren konnte sich hier Jan Münzer mit einer herausragenden Leistung den ersten Platz sichern. Victoria Stelling und Jan Münzer bereiten sich nun auf das Rennen „Artic Heroes of Tomorrow“ im norwegischen Hammerfest vor. Die beiden Sportler wurden ausgewählt, um bei diesem internationalen Rennen in einem Team von vier Mädchen beziehungsweise sechs Jungs Erfahrungen zu sammeln.

Auch die Mountainbiker des VC Singen waren erfolgreich. Karsten Keller wurde beim Heckengäu Bike Marathon in Aidlingen Dritter. Janine Schneider fuhr bei der ersten Etappe des Bike Trans Alp mit ihrer Teamkollegin Stefanie Dohrn als Erste über die Ziellinie.

Die jüngsten Rennfahrer des VC Singen zeigten beim Sparkassen-Nachwuchs-Cup in Pfullendorf tolle Leistungen. Die Platzierungen: Emily Schlums (2.), Nora-Li Böttcher (3., beide U9w), Linus Schmid (2.), Silas Böttcher (3., beide U11m), Noemi Böttcher (1.), Marlene Stelling (2.), Frieda Schramm (3., alle U13w), Lena Herzog (1., U15w).

