von SK

Fußball: Hans-Peter Restle (Denkingen) hatte die Verantwortlichen der Fußballjugend des Bezirks Bodensee in das Dorfgemeinschaftshaus in Bermatingen eingeladen. Lediglich vier Vereine (Türkischer SV Konstanz, CFE Independiente Singen, ESV Südstern Singen und Türkischer SV Singen) fehlten auf der Anwesenheitsliste. Nach Grußworten durch Gemeinde und Verein berichtete Verbandsjugendwart Kai Schmitt (Neuhausen), der als Gast anwesend war, von erschreckenden Entwicklungen im Jugendfußball. So musste in einem Nachbarbezirk das Pokalfinale der C-Junioren abgebrochen werden wegen Schlägereien zwischen den Eltern der beiden Teams. Bei einem anderen Spiel war mehr Pyro-Technik im Einsatz als Zuschauer am Platz waren. Absolut nicht verstehen kann Schmitt, dass „Vereine mit den Vorschriften des Spielbetriebs nicht vertraut sind und sich dann in unsäglicher Art darstellen“.

Bezirksvorsitzender Konrad Matheis (Sauldorf) dankte den Vereinsvertretern für ihre geleistete Arbeit. Er sprach von einer „insgesamt guten Saison“, verwies dann aber auch auf die bevorstehenden Aufgaben, die sich aus der zunehmenden Digitalisierung ergeben. Nachdem der Online-Spielbericht schon vor Jahren eingeführt wurde, geht es nun um den digitalen Spielerpass, der im kommenden Spieljahr – noch als Pilotprojekt – für alle Spielklassen und -staffeln auch der Junioren genutzt werden soll. Ziel soll die Abschaffung des Spielerausweises in Papierform sein.

In seinem Tätigkeitsbericht gab Bezirksjugendwart Restle erläuternde Ergänzungen zu seinem veröffentlichten Jahresbericht. So verwies er nicht nur auf das durchwachsene Abschneiden der überbezirklich spielenden Mannschaften, sondern auch auf Anlaufschwierigkeiten bei den Futsalmeisterschaften im vergangenen Winter und einen ausgezeichneten Pokalspielbetrieb mit dem Finaltag in Hilzingen. Restle dankte hierbei auch den Schiedsrichtern und auch Spieleinteiler Norbert Wassmer (Meersburg), der dem Schiedsrichter-Mangel zum Trotz noch fast alle Spiele besetzen kann.

Die Anzahl der Mannschaften verhält sich im Vergleich mit den Vorjahren recht stabil, weicht nur geringfügig nach unten ab. Lediglich bei den Jüngsten, den F-Junioren, ist die Fehlzahl noch groß, doch können diese noch nachgemeldet werden. Auch bei den Spielgemeinschaften gibt es keine großen Abweichungen in der Zahl. Was die beantragten Namen der Spielgemeinschaften angeht, kündigte Restle an, Bezeichnungen, die keine regionale Zuordnung der SG zulassen, nicht immer genehmigen zu können.

Umfangreich war die Liste der Mannschaften, die sich durch Meisterschaften und Pokalsiege Auszeichnungen verdient hatten. Bei den zu ehrenden Mitarbeitern aus Verband und Vereinen hatte der Bezirksvorsitzende Konrad Matheis dafür lediglich drei Namen auf seiner Liste stehen. Siegfried Wohner von der DJK Singen erhielt die Verbandsehrenurkunde, Vera Epple (Mädchenreferentin des Bezirks Bodensee) wurde die Verbandsehrennadel angeheftet, mit der Silbernen Verbandsehrennadel wurde Verbandsjugendwart Kai Schmitt ausgezeichnet.

Mit besonderem Interesse erwartet wurde von den Vereinsverantwortlichen die Einteilung der Mannschaften in die verschiedenen Spielklassen und Staffeln. Der Entwurf von Hans-Peter Restle wurde ausgiebig diskutiert. Nach zahlreichen Wortmeldungen und Änderungswünschen stand schließlich ein Ergebnis fest, mit dem (fast) alle zufrieden sein konnten. (kha)

