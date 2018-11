von Julian Widmann

Die Rollen in der Partie waren klar verteilt. Der Tabellenführer, der zuletzt achtmal in Folge gewann, empfing den Tabellenvorletzten, welcher in den vergangenen vier Spielen jeweils den Kürzeren zog.

Von Beginn an überzeugten die Gelb-Blauen mit einer kompakten und aggressiven 6:0-Abwehr. In den ersten zehn Minuten ließ die HSG nur zwei Gegentore zu und ging mit 5:2 in Führung (9.). Konstanz blieb auch in der Folge am Drücker. HSG-Kreisläufer Fabian Wiederstein setzte sich einige Male am Kreis stark durch und erzielte mit seinem dritten Treffer das 10:6 für die Gastgeber (17.). Die Ortenauer hielten im Anschluss zwar dagegen, allerdings schafften sie es häufig nicht, die klugen Pässe vom überragenden HSG-Mittelmann Tim Jud zu unterbinden. Konstanz baute den Vorsprung bis zur Halbzeit auf komfortable sechs Tore aus (18:12).

Fabian Wiederstein (am Ball) kann sich wieder einmal gegen die offene Abwehr des TV Willstätt (Christian Skusa,l inks) durchsetzen. | Bild: Peter Pisa

Auch im zweiten Abschnitt erwischten die Gastgeber den besseren Start und erhöhten ihr Polster auf neun Tore (22:13/ 36.). HSG-Coach Daniel Eblen wechselte nun kräftig durch. Die Ortenauer hatten nichts mehr entgegenzusetzen, sodass die Konstanz durch Treffer von Samuel Löffler und Joshua Braun sogar einen Zehn-Tore-Vorsprung herauswarf (26:16/ 47.). In den letzten zehn Minuten passierte nicht mehr viel. Das Spiel war längst entschieden, die Zuschauer der HSG Konstanz feierten ihr Team und erhebten sich von ihren Sitzen. Auch Jéróme Portmann trug sich noch in die Torschützenliste ein und sorgte mit dem 34:21 für den Schlusspunkt der Partie. Der TV Willstätt schaffte es zu keinem Zeitpunkt des Spiels, der HSG Konstanz Paroli zu bieten, sodass die Gelb-Blauen einen ungefährdeten Sieg einfahren konnten.

HSG Konstanz: Tölke, M. Wolf (Tor); Stotz (5), Schlaich (1), Wiederstein (6), Kaletsch (5/2), Krüger (2), Maier-Hasselmann (4), Jud (1), Keupp (2), Braun (2), Löffler (3), Wendel (2), Portmann (1).

