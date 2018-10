Laufsport: Nachdem die letzten Teilnehmer des „Günter-Regele-Firmenlaufs“ den Zielbereich auf dem Konstanzer Stephansplatz erreicht hatten, war die 34. Auflage des Konstanzer Altstadtlaufs schon wieder Geschichte. Und was für eine: neuer Teilnehmerrekord, neue Bestleistung im Elitelauf der Frauen durch die Schwarzwälderin Elena Burkard. „Das Wetter hat uns da sicherlich in die Karten gespielt“, wertet Michael Scherer, neuer Leiter des Organisationsteams beim TV Konstanz, Sonne und angenehme Temperaturen als Erfolgsfaktor. Aber das allein kann es nicht gewesen sein, dass sich letztlich 4471 Läufer jeglichen Alters auf eine der angebotenen Strecken machten.

Vor über 18 Jahren übernahm Günter Regele die Organisation des Altstadtlaufs, der damals nahezu 600 Läufer in die Altstadt lockte. Im Vorjahr, letztmals unter Regeles Leitung, waren es über 4400 Teilnehmer. „Wir haben von Günter sozusagen ein gutes Produkt übernommen“, so Scherer zum Wechsel in der Organisation. Und, wie die aktuellen Zahlen belegen, die Erfolgsstory des Laufevents geht weiter. Neben dem Wetter ist sicherlich ein wichtiger Faktor für die Resonanz die Tatsache, dass man nun schon seit Jahren überaus erfolgreich den Laufnachwuchs anspricht. „Wir versuchen weiterhin, Kindergärten und Schulen zum Laufen zu bringen“, erklärt Scherer, dass hier ein Hauptaugenmerk der Veranstalter liegt. Etwa 1000 Läufer der Jahrgänge 2011 und jünger in den Bambiniklassen zeigen, dass das Lauffieber bei den Jüngsten angekommen ist. Mit der Verlegung des Zieles bei den Jüngsten habe man gute Erfahrungen gemacht, so Scherer, doch noch immer waren einige Kinder nach dem Zieleinlauf mit der Suche nach den Eltern beschäftigt.

Dass das Sicherheitskonzept funktioniert, zeigte sich bei einem Brandalarm auf der Markstätte. Polizei und Feuerwehr sperrten hier kurzfristig die Laufstrecke, doch da es sich als Fehlalarm erwies, konnten die weiteren Starts mit leichter Verspätung erfolgen. Pech für Ella Weise, die bei den Schülerinnen B führte, als es zur Sperrung kam, aber gerade noch durchkam, während alle anderen Läuferinnen gestoppt wurden. Mit großem Vorsprung kam die Schülerin des Ellenrieder-Gymnasiums ins Ziel, doch das Rennen wurde annulliert, die Preise wurden unter den Teilnehmerinnen verlost.

Auch das neue Organisationsteam zeigte sich zufrieden. „Ich bin stolz auf das Team, denn das hat perfekt gepasst“, fasst Scherer die erste Auflage unter neuer Leitung zusammen. Die 35. Auflage des Konstanzer Altstadtlaufs wird am 20. Oktober 2019 stattfinden. Da aber die Kapazitätsgrenzen erreicht sind, sollen, so Scherer, keine neuen Rekorde angepeilt werden: „Wir werden jetzt nicht versuchen, jedes Jahr den Teilnehmerrekord zu brechen!“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein