von SK

Handball, Oberliga Frauen

SV Allensbach II

SG Schozach/Bott.

15:33 (13:18)

Mit besorgten Mienen kam der Anhang des SV Allensbach II zum Heimspiel gegen die SG Schozach/Bottwartal in die Halle, um die Spielerinnen nach dem misslungenen Auftritt in Steißlingen anzufeuern. Der Gegner: die SG Schozach/Bottwartal, eine sehr ambitionierte Mannschaft, die zu den Aufstiegsfavoriten gehört. Für Allensbach eine gute Gelegenheit, befreit aufzuspielen.

Und die Heimmannschaft ging auch in Führung, allerdings zum letzten Mal in diesem Spiel. Die Gäste antworteten unter Mithilfe der Heimmannschaft, die schnell mit 1:4 hinten lag. Positiv war, dass sich der SV Allensbach II im Anschluss zu wehren begann. Die Abwehr war schnell auf den Beinen und konnte hierdurch die gegnerische Angriffslawine das eine oder andere Mal bremsen. Der SG fiel es dadurch zunehmend schwerer, ihren Vorsprung weiter auszubauen. Allerdings war nicht zu verkennen, dass die Gäste weitaus gradliniger spielten und mit wesentlich mehr Dynamik auf das SVA-Tor zukamen. Auf Allensbacher Seite wirkte das eher behäbig. In der Folge hatten die Gastgeberinnen fünf sehenswerte Spielminuten. Wohl mit Wut im Bauch und endlich auch mal mit Mumm zeigten die Allensbacherinnen, was sie eigentlich leisten können. In der 23. Spielminute stand es so nur noch 13:14 für die Gäste. Doch dies war nur ein Strohfeuer. Die Fehler häuften sich wieder, Torwürfe fanden nicht ihr Ziel, und so stand es 13:18 zur Pause.

Innerhalb von nur sechs Minuten im zweiten Durchgang bauten die Gäste ihren Vorsprung auf 21:13 aus. Der SVA II wirkte völlig hilflos, keine Spielerin war auch nur ansatzweise in der Lage, die Gästemannschaft in Bedrängnis zu bringen. Alles, was aufs Tor der Gäste kam, war sichere Beute von Torhüterin Tabea Kraft. (up)

SV Allensbach II: Singler, Spiegel (Tor); Lauth, Koch (1), Allgaier, Heinstadt, Holzmann, Wollny (3), Schmal (1), Leenen (2), Gisa, Dzialoszynski (4), Moll, Kayser (4/2)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein