Fußball, Verbandsliga

SC Pfullendorf

FC 03 Radolfzell

2:3 (1:2)

Nicht unverdient sicherte sich der FC 03 Radolfzell beim Derby in Pfullendorf mit einem 3:2-Sieg drei Punkte und zog damit in der Tabelle an den Gastgebern vorbei. Der SC Pfullendorf überwintert als bester Aufsteiger auf Rang acht.

Den deutlich besseren Auftakt hatten die Gäste. Trotz schwer bespielbarem und tiefem Rasen lief der Ball phasenweise gut in den Reihen der Radolfzeller und mehrfach lag ein früher Führungstreffer in der Luft. Doch auch die Gastgeber sorgten für heikle Momente vor dem gegnerischen Tor, so etwa als ein Kopfball von Stephan Steinhauser die Latte streifte. Dennoch kam der Pfullendorfer Führungstreffer etwas überraschend und war begünstigt durch eine schlechte Zuordnung in der Radolfzeller Hintermannschaft. Nach einer guten Vorteilsauslegung von Schiedsrichter Langeneckert kam der Ball über Frank Stark zu Faruk Erdem, der Maß nahm und platziert ins lange Eck abschloss.

Doch weiterhin gaben die Gäste, die zumeist einen Schritt schneller und wacher wirkten, den Ton an, während bei den Platzherren im Spielaufbau viel Sand im Getriebe war. Folgerichtig dann auch das 1:1, als sich Robin Niedhardt nach einer halben Stunde Spielzeit an der Eckfahne den Ball erkämpfte und Tobias Krüger mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel abschloss. Zwar kam SCP-Stürmer Heiko Behr nach einem weiteren Radolfzeller Abwehrschnitzer in aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch ansonsten war der FC weiter agiler und gefährlicher, zumal die SCP-Abwehrspieler ihren Gegnern viel Spielraum gewährten. Mit einer spektakulären Aktion sorgte dann Alexander Stricker kurz vor der Pause für die vollauf verdiente Gästeführung: Im Lauf nahm er den Ball mit der Brust mit und schloss mit rechts ab.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste von der Mettnau am Drücker. Zwar schoss der eingewechselte Joshua Menger mit seinem ersten Ballkontakt knapp neben das Radolfzeller Tor, doch ansonsten spielte sich das Geschehen zunächst eher in der Pfullendorfer Hälfte ab. In der 64. Minute dann die Belohnung, als Niedhardt eine Hereingabe von Stricker unhaltbar in die Maschen drosch. Die Vorentscheidung? Keineswegs, denn nun begann, begünstigt durch den Anschlusstreffer von Erdem, die stärkste Phase der Gastgeber, während man dem FC 03 Radolfzell anmerkte, dass der tiefe Boden Kraft gekostet hat. Der Ausgleich war durchaus noch möglich, etwa bei einem Kopfball von Samuel Fischer nach einem Freistoß von Amadou Marena (76.), doch unterm Strich brachte der FC Radolfzell die knappe Führung verdient über die Zeit.

Der Pfullendorfer Trainer Marco Konrad war – abgesehen vom Ergebnis – nicht unzufrieden: „Aufgrund der zweiten Hälfte bin ich zufrieden mit meiner Mannschaft, aber das Ergebnis ist sehr, sehr bitter!“

Gästetrainer Steffen Kautzmann konnte mit positiven Eindrücken in die Winterpause gehen: „In den ersten 60 Minuten haben wir guten Fußball gespielt, aber Pfullendorf war immer mit Kontern gefährlich. Ich glaube, wir haben das Spiel verdient gewonnen, denn wir haben mutig gespielt.“

SC Pfullendorf: Willibald, Steinhauser, Fischer, Stützle, Erdem, Marerna, Behr, Kahl, Stark (46. Keller), Caltabiano (65. Ciuntu), Sautter (51. Menger/88. Waldraff). – FC 03 Radolfzell: Bisinger, Berger, Stricker, Niedhardt, Tsimba-Eggers (87. Ranzenberger), Wehrle, Hain, Aichem, Berisha (82. Strauß), Krüger, Hlavacek. – Tore: 1:0 (13.) Erdem, 1:1 (30.) Krüger, 1:2 (44.) Stricker, 1:3 (64.) Niedhardt, 2:3 (66.) Erdem.- SR: Langeneckert (Appenweier). – Z: 350.