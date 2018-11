von SK

Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – FC 03 Radolfzell (Samstag, 14.30 Uhr, Geberit-Arena). – Am letzten Spieltag im Jahr 2018 steht für den SC Pfullendorf nochmal ein Derby an. Mit dem FC 03 Radolfzell gastiert der Bodensee-Nachbar im Tiefental.

Beim SC Pfullendorf läuft es momentan, das 4:0 am vergangenen Wochenende über Mitaufsteiger Rot-Weiß Stegen war bereits der vierte Sieg in Serie. SCP-Abwehrchef Stephan Steinhauser beschreibt die Stimmung im Pfullendorfer Team als sehr gut: „Das wirkt sich positiv auf unser Spiel und unsere Ergebnisse aus.“ Auch knappe Spiele konnten die Rot-Weißen in den vergangenen Wochen immer öfter für sich entscheiden. Zu Beginn der Saison fehlte es dem Aufsteiger in der neuen Spielklasse noch an Konstanz. „Auch Anfang der Runde waren das viele Spiele auf Augenhöhe, teils waren wir sogar überlegen, konnten das aber nicht in Punkte ummünzen“, sagt Steinhauser, der mit einer noch besseren Tabellenplatzierung zur Winterpause liebäugelt. Die Anzahl unnötiger und dummer Gegentore konnte die Pfullendorfer Hintermannschaft zuletzt deutlich reduzieren, im November kassierte die Konrad-Elf in vier Spielen gerademal einen Gegentreffer. „Wir arbeiten gut gegen den Ball – und machen zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Das ist unser momentaner Schlüssel zum Erfolg“, sagt Steinhauser. „Mit der Hinrunde sind wir im Großen und Ganzen zufrieden, dennoch wissen wir, dass unsere Mannschaft noch entwicklungsfähig ist und Luft nach oben hat“, fügt er an.

Ähnliches Potenzial sieht Steinhauser beim FC Radolfzell. „Sie waren vergangenes Jahr Dritter und sind auch dieses Jahr mit ihrer jungen Mannschaft wieder vorne dabei.“ Die Mettnauer kann der Sportclub beinahe als Vorbild nehmen. Und dennoch hat der SCP nach dem Wiederaufstieg aufgeholt. So auch im Sommer, als sich beide Teams bereits im südbadischen Pokal (3:4 aus SCP-Sicht) und im Ligawettbewerb (1:1) gegenüberstanden. Momentan belegt der SCP Rang sechs, Radolfzell ist Siebter. „Beide Spiele im August waren intensiv, es ging hin und her“, erinnert sich Steinhauser, der vor allem vor der starken Offensive der Mettnauer um Alexander Stricker, Robin Niedhardt und Tobias Krüger großen Respekt hat. Steinhauser erwartet wie schon im August einen offenen Schlagabtausch, „hoffentlich diesmal mit dem besseren Ende für uns.“ (stl)

Radolfzell setzte sich in der vergangenen Woche gegen den Tabellenletzten aus Oppenau klar mit 6:0 durch. Die Mannschaft zeigte sich in diesem Spiel von der besten Seite. Für den FC 03 Radolfzell geht es im letzten Spiel wie auch für die Gastgeber darum, mit einem positiven Erlebnis und Ergebnis in die wohlverdiente Winterpause zu gehen. Jedoch hat auch das Radolfzeller Lager Respekt vor seinem Gegner. Der SCP ist der einzige Aufsteiger, der nicht auf einem Abstiegsplatz steht und rangiert sogar einen Platz vor dem FCR. Spiele wie gegen Pfullendorf mag die Kautzmann-Elf aber, da der SCP mitspielt und selber mutig nach vorne spielt. Radolfzell wird versuchen, seine Stärken auszuspielen und schnell umzuschalten von Abwehr auf Angriff. Der FCR weiß aber, dass die Gastgeber sich im südbadischen Oberhaus in dieser Saison prächtig etabliert haben. (km)

Rielasingen empfängt Kuppenheim

1. FC Rielasingen-Arlen – SV Kuppenheim (Sonntag, 14.30 Uhr). – Das nächste Topspiel steht vor der Tür: Eine Woche nach dem 0:0 beim Tabellenführer Freiburger FC gastiert der SV 08 Kuppenheim auf der Talwiese. Der Tabellenvierte kommt mit einer beachtlichen Siegesserie nach Rielasingen. Sechs Siege in Folge verbuchten die Gäste. Das hatten ihnen wohl die Wenigsten zugetraut, auch nicht diejenigen, die den 4:1-Erfolg des 1. FC Rielasingen-Arlen gegen Kuppenheim in der Hinrunde verfolgt hatten.

Fakt ist: Die Mannschaft von Trainer Matthias Frieböse ist in die Spitzengruppe vorgerückt und könnte mit einem Sieg sogar Kontakt zu den Hegauern (aktuell sechs Punkte Rückstand) aufnehmen. Die Siegesserie des SV 08 beinhaltet Erfolge gegen den Offenburger FV, Freiburger FC und am vergangenen Wochenende den FC Auggen. Dabei reichten den Gästen für ihre 30 Punkte 26 Tore. Auswärts hat Kuppenheim ein eher bescheidenes Torverhältnis (11:11), und holte trotzdem starke 13 Zähler.

Der SV 08 Kuppenheim ist eigentlich der Lieblingsgegner der Talwiesen-Elf. In den bisherigen neun Verbandsliga-partien konnte der SV 08 Kuppenheim noch nie gegen Rielasingen-Arlen gewinnen. Gleich siebenmal ging er als Verlierer vom Platz – und das bei einem Torverhältnis von 9:31.

Doch Bilanzen sind das eine, die Realität das andere. Die Mannschaft von Trainer Michael Schilling geht mit dem nötigen Respekt in die Partie. Selbstverständlich will die Mannschaft den Lauf der Kuppenheimer stoppen und nach den starken Leistungen der vergangenen Wochen die letzte Partie 2018 erfolgreich gestalten.

Die Verletztenliste hat sich aber wieder vergrößert. Danny Berger musste in Freiburg mit einer Armverletzung ausgewechselt werden. Auch Nico Kunze wurde angeschlagen ausgewechselt – sein Einsatz ist noch offen. Dennoch ist der Gastgeber zuversichtlich, die Serie gegen Kuppenheim ausbauen zu können und den zweiten Platz zu untermauern. (te)