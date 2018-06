Fußball: Gailingen – ein kleiner Ort am Hochrhein, für Wanderer oder Radler ideal auf dem Weg von Stein am Rhein nach Schaffhausen gelegen. Bekannt ist der Erholungsort für seine Reha-Zentren, die Schmieder-Klinik und das Jugendwerk. Als Sport-Hochburg gilt die 3000-Einwohner-Gemeinde nicht gerade. So haben die Fußballer des SV Gailingen vor Kurzem den Abstieg aus der Kreisliga B gerade noch abwenden können. Dass dies einmal ganz anders war, dass gar Tausende von Zuschauern den SVG-Sportplatz säumten, daran erinnern sich allenfalls ältere Fußballfreunde.

Entscheidungsspiel vor 3000 Zuschauern

Vor 50 Jahren brachte der SV Gailingen ein wahres Kunststück zustande. Im Jahr 1967 waren die Hegauer als Meister der A-Klasse in die 2. Amateurliga aufgestiegen, ein Jahr später standen sie nach einem langen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Radolfzell schon einen Spieltag vor Saisonende als Meister fest – verbunden mit dem Aufstieg in die Schwarwald-Bodensee-Liga (SBL), der damals dritthöchsten Spielklasse im deutschen Fußball. Beim entscheidenden Spiel gegen den FC Radolfzell standen über 3000 Zuschauer dichtgedrängt am Spielfeldrand des Rauhenberg-Stadions.

Spurensuche beim SV Gailingen

Ortstermin, 50 Jahre später: Ein Treffen mit Wolfram Schmid (76), nach dem Aufstieg vom VfR Stockach zum SV Gailingen gekommen, und mit Reinhard Grundler, damals als junger Fan mitfiebernd, zwischenzeitlich Trainer und heute Vorstand Sport beim SVG. Naheliegende Frage: Wie hat es ein kleiner Verein wie der SV Gailingen in eine Liga mit dem FC Singen 04, dem VfB Friedrichshafen oder dem FC Tailfingen geschafft? Zum einen gab es damals einen harten Kern mit Spielern aus dem Ort. Dann fällt aber auch der Name Manfred Leisinger, ein Architekt, der auch bei den Bauten der Schmieder-Klinik engagiert und damaliger SVG-Präsident war. Offensichtlich verfügte er über Geld und Kontakte, so dass einige starke Spieler der Region die SVG-Elf verstärkten, wie etwa Spielertrainer Harald Schneck oder Spielführer Bruno Rech, die gemeinsam mit Hannes Strittmatter in der erfolgreichen Mannschaft des FC Singen 04 standen, die 1959 deutscher Amateurmeister wurde.

Ein eingeschworener Haufen

Einige Jahre zuvor schon war auch Wolfram Schmid den Gailingern aufgefallen. Mit vier Treffern drehte er, damals noch für seinen Heimatclub FC Zizenhausen spielend, einen 0:3-Pausenrückstand gegen den SVG zu einem 4:3-Sieg. Im Meisterjahr dann, für den VfR Stockach im Einsatz, sprachen ihn die Gailinger an, ob er im Aufstiegsfall nicht an den Rhein kommen wolle. Die Zusage war alles andere als fix, genauso wenig wie der Aufstieg. Doch nach dem Gailinger Durchmarsch durch die 2. Amateurliga stand der Stürmer zu seinem Wort und kam zum Hochrhein-Team. Und es folgte eine turbulente Zeit in der SBL. „Da war jedes Spiel ein Erlebnis!“, blickt Schmid 50 Jahre zurück und betont: „Wir haben eine tolle Truppe gehabt.“ Und Grundler ergänzt, aus Sicht des Fans: „Das war ein eingeschworener Haufen. Das habe ich auch als C-Jugendlicher schon gemerkt.“

Der Aufsteiger überrascht den Nachbarn

1500 Zuschauer sahen die Partie des SV Gailingen gegen den Nachbarn FC Gottmadingen – und erlebten einen "verdienten 2:1-Sieg", wie damals der SÜDKURIER berichtete. | Bild: Archiv

Und Schmid kann sich noch gut an die eine oder andere Episode erinnern. Etwa an den 2:1-Sieg im Derby gegen den FC Gottmadingen vor 1500 Zuschauern. Oder an den 1:0-Sieg gegen den SV Kressbronn, mit dem man dem Titelanwärter wichtige Punkte raubte, die den Württembergern am Ende fehlten – das Tor des Tages erzielte Schmid. Und auch weniger schöne Momente blieben ihm unvergessen. Wie die herbe 0:6-Schlappe beim Mitabsteiger SV Wannweil, nach der SVG-Spielführer Bruno Rech den Schiedsrichter fragte, was er, der Unparteiische, mit dem SV Gailingen gemeinsam habe. Rechs Erklärung dürfte dem Mann mit der Pfeife nicht gefallen haben: „Wir sind beide eine Klasse zu schlecht für diese Liga!“

Mit elf Punkten, 32 erzielten Toren und mit 97 Gegentreffern ging es wieder zurück in die 2. Amateurliga, wo man noch einige Jahre eine beachtliche Rolle spielte. In der Saison 1970/71 schien Gailingen erneut auf dem Weg in die Schwarzwald-Bodensee-Liga. Das letzte Spiel gegen Tabellenführer FC Furtwangen war verschoben worden, Schmid daher schon im Urlaub in Ungarn. Doch Leisinger, der Macher des SV Gailingen, besorgte Flugtickets von Ungarn nach Zürich, Schmid spielte, doch Furtwangen siegte mit 1:0 und stieg auf. Im Jahr darauf blieb erneut nur Rang zwei, der ESV Singen wurde Meister und Aufsteiger. Ein halbes Jahr später, nach einem 3:3 gegen seinen Ex-Club VfR Stockach, beendete Schmid seine aktive Laufbahn, doch in Gailingen blieb er verwurzelt.

Dann begann auch schon der steile Abstieg des SVG bis hinab in die C-Klasse zum Ende des vergangenen Jahrtausends. Auch eine Spielgemeinschaft mit Randegg brachte nicht den gewünschten Erfolg, so dass der SV Gailingen 2004 in der Kreisliga C einen Neuanfang startete.

Zur Serie Was war los im Juni 2008, was war 1993 im Juni geboten, was hatte das Jahr 1968 im Juni sportlich zu bieten – ein Blick ins Zeitungsarchiv bringt für jeden Monat interessante Fundstücke zutage. Wie die Geschichte des SV Gailingen, der 1968 den Aufstieg in die Schwarzwald-Bodensee-Liga geschafft hat. Der Heimatsport des SÜDKURIER war vor 50 Jahren übrigens noch eine sporadisch erscheinende und sehr übersichtliche Rubrik in direkter Nachbarschaft zu den Vieh- und Schweinemärkten. (jr)

Das Regionalsportgeschehen im Juni – vor 10, 25 und 50 Jahren Juni 2008 Bereits am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga sichern sich die Tennisdamen des TC Radolfzell mit einem 8:1-Sieg über den TC BW Ludwigshafen den Meistertitel und Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Der FC Konstanz wird unter Trainer Uli Hermann mit fünf Punkten Vorsprung vor dem FC Singen 04 Meister in der Landesliga und kehrt damit in die Verbandsliga zurück. Der FC Singen 04 scheitert knapp in der Aufstiegsrunde und der FC Wollmatingen steigt aus der Landesliga ab. Gar in die Kreisliga muss die SpVgg F.A.L., während der 1.FC Rielasingen-Arlen in die Bezirksliga aufsteigt. Mit 9:8 nach Elfmeterschießen schlägt der SC Pfullendorf in Radolfzell den FC 08 Villingen und steht damit als südbadischer Pokalsieger in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Der Singener Radsportler David Rösch wird in Untergriesbach bei Passau deutscher Meister im Bergfahren. Auch für Tim Böhme, eher auf dem Mountainbike zuhause, läuft es gut: In Kirchzarten gewinnt er sowohl den Sprint als auch den „Black Forrest Bike Marathon“, bei dem er als Titelverteidiger antrat. Juni 1993 In der C-Jugend des FC Rielasingen, die souverän Verbandsstaffelmeister wird, spielt ein gewisser Jens Truckenbrod, der über den FC Konstanz zum Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach stößt. Schon bald wird er Stammspieler beim DFB-Nachwuchs, bei der U17-WM 1997 ist er Kapitän und einer der auffallendsten DFB-Spieler. Zum Durchbruch in der Bundesliga reicht es jedoch nicht, dafür wurde er mit 233 Spielen Rekordhalter in der 3. Liga.

Nach drei Jahren im Tor des SC Pfullendorf wechselt Torhüter Marco Langner zu den Stuttgarter Kickers, damals Zweitligist. Nach seiner aktiven Laufbahn wird er zunächst Torhütertrainer beim SC Freiburg, folgt dann Trainer Robin Dutt nach Leverkusen und ist heute Torwarttrainer beim VfB Stuttgart. Juni 1968 Der SV Gailingen wird vor dem VfR Stockach und dem FC Radolfzell Meister in der 2. Amateurliga und steigt in die Schwarzwald-Bodensee-Liga, damals dritthöchste deutsche Spielklasse, auf (siehe Artikel oben).

Bei den südbadischen Tennisjugendmeisterschaften in Konstanz sind mit Bettina von Michaelis und Ernst Rossknecht zwei Lokalmatadoren erfolgreich. Bettina von Michaelis wird auch in die deutsche Jugend-Nationalmannschaft berufen.

Über 14 Tage liefern sich 16 U-21-Fußball-Mannschaften aus elf Ländern in Singen und Friedrichshafen vor großer Kulisse packende Duelle. Im kleinen Finale in Konstanz siegt der FC Santos 4:1 gegen den Hamburger SV. (jr)

