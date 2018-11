von SK

Handball, 3. Liga, Frauen: SV Allensbach – SG BBM Bietigheim II (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Mit der SG BBM Bietigheim II kommt der amtierende Vizemeister an den Riesenberg.

Seit fünf Spielen in Folge sind die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach ungeschlagen und sie konnten nach dem Sieg bei der TSG Ketsch II (32:26) sogar für eine Woche die Tabellenspitze erklimmen. Diese Serie wollen die Allensbacherinnen nach dem spielfreien Wochenende ausbauen. Die SG BBM Bietigheim II ist in dieser Saison alles andere als gut gestartet. Die Bundesligareserve rangiert mit 2:12-Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, hat allerdings mit einer anhaltenden Verletztenwelle zu kämpfen. In der vergangenen Partie, der 24:30-Niederlage bei Aufsteiger Würm-Mitte, konnte Bietigheim nur elf Spielerinnen aufbieten. So bleibt abzuwarten, ob es sich mit Spielern der ersten Mannschaft verstärkt, die an diesem Wochenende spielfrei ist. „Eigentlich sind die Rollen in diesem Heimspiel anhand des derzeitigen Tabellenspiegels klar verteilt, doch wir müssen mit voller Konzentration zu Werke gehen und unseren Gästen mit dem nötigen Respekt entgegentreten“, warnt SVA-Teamchef Oliver Lebherz.

Auch die TSG Ketsch II hatte sich gegen den SVA tatkräftige Unterstützung aus ihrem Zweitliga-Team geholt. Gereicht hat es am Ende trotzdem nicht, da die Allensbacherinnen geschlossen als Mannschaft aufgetreten sind und sich auch in schwierigen Phasen des Spiels auf ihre Stärken besonnen haben. „Wir wollen den Schwung der vergangenen Spiele mitnehmen und unsere derzeitige Stärke, die mannschaftliche Geschlossenheit und Einsatzbereitschaft, zeigen. Das Team hat sich hier enorm weiterentwickelt und zeigt viel Ruhe, auch wenn es im Spiel mal nicht so läuft“, zeigt sich Teamchef Lebherz zufrieden. Die Kadersituation sollte sich wieder etwas entspannen, sodass Lebherz und Trainerin Sandra Reichmann alle Optionen haben, um das Spiel erfolgreich gestalten zu können.

Vor dem Drittligaspiel trifft der SVA II um 16.45 Uhr in der Oberliga auf die SG Schozach-Bottwartal. Der Spieltag wird von den beiden Teams gemeinsam gestaltet und vom Premiumsponsor, dem Autohaus Südstern-Bölle, unterstützt. „Wir haben bereits im Vorfeld dieser Saison wieder begonnen, innerhalb des Vereins enger zusammenzurücken und Projekte mannschaftsübergreifend als SV Allensbach zu realisieren“, beschreibt Andreas Spiegel, Vorstand der Frauen, die Zielsetzung und ergänzt: „Solche Plattformen nutzen auch unsere Sponsoren gerne, um sich einer breiten Zielgruppe zu präsentieren – darüber freuen wir uns.“

Bereits ab 16 Uhr findet die Bewirtung in der Riesenberghalle statt. Zwischen den Spielen werden die Parkour- und Freerunner des TeamFox für Unterhaltung sorgen. Wer beim Spiel der Frauen II auch gleich ein Ticket für die erste Mannschaft kauft, der bekommt ein Freigetränk. (asp)

