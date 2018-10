von SK

Fußball, Verbandsliga

1. FC Rielasingen-Arlen – Kehler FV 1:2 (0:0)

Die Gastgeber spielten eine starke erste Halbzeit. Sie unterbanden die Offensivaktionen der Gäste und kombinierten richtig gut. Nach zwölf Minuten rettete das Aluminium für die Gäste, der Kopfball von Silvio Battaglia klatschte an die Latte. Nach 13 Minuten scheiterte Nico Kunze aus halbrechter Position an Daniel Künstle, der per Fußabwehr rettete. Die Gastgeber blieben dominant und hatten viele Chancen. Ein Tor wollte den Rielasingern aber nicht gelingen.

Auch nach dem Wechsel bestimmten die Hegauer den Takt. Nach 54 Minuten scheiterte Christoph Matt mit einem Schuss in die lange Ecke am Pfosten, doch die unter Druck stehenden Gäste klärten nicht gut genug. Der Ball kam zu Thomas Kunz und dessen Schuss flatterte aus gut 20 Metern unhaltbar unter die Latte. Nur eine Minute später scheiterte Christoph Matt an Daniel Künstle, doch im Kampf um den Abpraller wurde Nico Kunze gefoult und es gab Elfmeter für die Gastgeber. Nedzad Plavci schoss den Ball am Tor vorbei. Nach 59 Minuten blieb Daniel Künstle auch bei einem Schuss aus gut zehn Metern gegen Nedzad Plavci Sieger. In der Folge wurde das Spiel offener, die technisch guten Gäste entdeckten ihre offensiven Möglichkeiten. Ein Distanzschuss von Göser nach 63 Minuten war das erste Warnsignal. Nach 67 Minuten scheiterte Kevin Sax nach Maßflanke von David Assenmacher an der Latte, und nur eine Minute später bewahrte ein Reflex von Dennis Klose die Gastgeber vor dem Ausgleich. Die Gastgeber verstanden es in dieser Phase nicht, sauber aus der Defensive heraus zu spielen. Nach 79 Minuten waren die Gastgeber in der Vorwärtsbewegung, ein unsauberer Pass bot den Gästen aber die Konterchance. Dabei brachte David Assenmacher den Ball zur Mitte, Arber Paqarizi am Fünfmetereck war frei und spitzelte den Ball ins kurze Eck. Die Gastgeber antworteten wütend, doch in der 84. Minute liefen sie in den nächsten Konter: Kevin Sax legte den Ball quer auf Felix Weingart, der nur einschieben musste. Die Gastgeber warfen nun alles nach vorne, doch es sollte nicht sein. Denis Hoxha brachte aus einem Meter den Ball nicht im leeren Tor unter (89.), und in der Nachspielzeit holte der überragende Daniel Künstle den platzierten Flachschuss von Nedzad Plavci noch aus der Ecke.

Rielasingens Trainer Michael Schilling lobte sein Team für die Leistung in der ersten Hälfte. "Am Ende wollte meine Mannschaft unbedingt den Sieg und lief in den entscheidenden Konter", so Schilling. (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Bertsch, Almeida, Kunze (60. S. Stark), Plavci, Mauersberger, Berger, Matt, Kunz (75. Rasmus), Körner (85. Hoxha), Battaglia. – Tore: 1:0 (54.) Kunz, 1:1 (79.) Paqarizi, 1:2 (84.) Weingart. – SR: Drews (Freiburg). – Z: 250.

SC Lahr – FC 03 Radolfzell 1:3 (1:1)

Das Spiel begann gut für den FC 03 Radolfzell. Mit dem ersten Angriff schoss Alex Stricker die Gäste in Führung (1.). Nachdem Strauß ihm den Ball genau in den Lauf gespielt hatte, stand er alleine vor dem Gästehüter und ließ diesem keine Chance. Radolfzell blieb weiter am Drücker, der SC Lahr agierte nur mit langen Bällen, die jedoch eine sichere Beute der Radolfzeller Abwehr waren. In der 6. Minute dann die nächste Möglichkeit für den FCR: Über rechts spielte Strauß den Ball Wehrle in den Lauf, dieser flankte in den Strafraum auf Stricker, der den Ball mit dem Rücken zum Tor annahm und sich drehte. Sein Schuss konnte vom Schlussmann Witt gerade noch zur Ecke geklärt werden. In der 9. Minute dann der erste Schuss auf das Tor von Radolfzell durch einen Freistoß, der jedoch in der Mauer hängenblieb. Lahr kam jetzt etwas besser auf. Nach einem Ball aus dem Mittelfeld in den Radolfzeller Strafraum waren sich die beiden Gäste-Verteidiger nicht einig, und so kam Ümit Sen an den Ball und schob zum glücklichen Ausgleich ein. Nun war das Spiel etwas ausgeglichener, Radolfzell hatte aber die besseren Möglichkeiten. Wie Strickers Lupfer, der aber über das Tor ging. Als Berger nach einem Eckball aufs Tor köpfte, verhinderte der Lahrer Torwart mit einer Glanztat die Radolfzeller Führung. In der 34. Minute gab es dann gleich auf beiden Seiten eine Möglichkeit: Zuerst konnte der Pass von Krüger auf Stricker gerade noch von der Gästeabwehr geklärt werden, im Gegenzug war Sen auf dem Weg zum Tor, Torwart Bisinger war aber hellwach und konnte weit vor dem Tor gerade noch klären. So ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Nach der Pause kam der FC 03 Radolfzell hochkonzentriert aus der Kabine und hatte in der 48. Minute die erste Chance durch Strauß, der Ball konnte aber gerade noch zur Ecke geklärt werden. In der 52. Minute dann die erneute Führung für Radolfzell: Krüger spielte den Ball auf Berisha, der eiskalt abschloss. Radolfzell machte so weiter und kam in der 68. Minute zum 3:1 – unter Mithilfe des Gegners: Berishas Flanke auf Krüger nahm dieser direkt und der Lahrer Verteidiger Bungert beförderte den Ball ins eigene Tor. Dies war die Vorentscheidung – zu überlegen war der FCR an diesem Tag. In der Folge hatte dann Radolfzell das Spiel klar unter Kontrolle. Hätte er seine Möglichkeiten konsequenter genutzt, wäre der Sieg noch höher ausgefallen. (km)

FC 03 Radolfzell: Bisinger (Tor); Berger, Stricker, Wehrle, Hain (80. Tsimba-Eggers), Aichem, Berisha, Strauß (85. Ranzenberger), Krüger (88. da Silva Tomas), Schmidt, Hlavacek. – Tore: 0:1 (1.) Stricker, 1:1 (12.) Sen, 1:2 (53.) Berisha, 1:3 (68.) Eigentor. – SR: Mera-Linz (Schopfheim). – Z: 113.

SV Endingen – SC Pfullendorf 2:2 (1:2)

Bereits mit dem ersten Angriff ging der Gastgeber in Führung (4.). Die Linzgauer konnten jedoch mit ihrer ersten nennenswerten Aktion den Ausgleich erzielen: Nach einem kurz ausgeführten Freistoß spielte Jonas Keller einen Diagonalball auf Samuel Fischer, der den Ball volley ins lange Eck bugsierte (11.). Nach einer Hackenvorlage von Behr konnte dann Alessandro Sautter von der Strafraumgrenze abziehen, jedoch konnte Endingens Torhüter Joshua Schilz den Ball parieren (17.). Nun entwickelte sich eine kleine Drangphase der Gastgeber, in Führung ging aber der Sportclub: Nach Steilpass von Gruler rannte Lukas Stützle den Verteidigern davon, schlug vor Torhüter Schlitz einen Haken und schob den Ball ins leere Tor (36.). So ging es mit einer Gästeführung in die Halbzeit.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stand Pfullendorf hinten gut und Endingen fand dagegen keine Mittel. Torchancen sahen die Zuschauer auf beiden Seiten keine. So dauerte es bis zur 68. Minute, ehe es gefährlich wurde. Nach einem Su-Fernschuss ließ Schlitz den Ball nach vorne klatschen, jedoch schoss Behr am quasi leeren Tor vorbei. Dies war der Weckruf für Endingen. Die Heimelf warf nun alles nach vorne und es dauerte bis zur 89. Minute, ehe sie die nächste Torchance verzeichneten. Diese führte auch zum Ausgleich: Nach kurz ausgeführter Ecke flankte Weik an den kurzen Pfosten, wo Michael Junker richtig stand und zum Ausgleich einköpfte. In der Nachspielzeit hatte Endingen noch die Riesenchance zum Siegtreffer, allerdings schoss Niklas Holderer freistehend vor Willibald drüber (90.+1). So blieb es beim gerechten Remis.

Das Fazit des Pfullendorfer Trainers Marco Konrad: „Den Punkt nehmen wir mit. Dadurch konnten wir Endingen in der Tabelle auf Distanz halten. Insgesamt tut das Unentschieden aber natürlich weh nach einer so langen Führung.“ (sh/stl)

SC Pfullendorf: Willibald (Tor); Erdem, Keller, Kahl, Marena, A. Sautter, Fischer, Gruler (88. Huber), Behr (90.+3 S. Steinhauser), Su (81. Stark), Stützle (90.+5 Waldraff). – Tore: 1:0 (4.) Einecker, 1:1 (11.) Fischer, 1:2 (36.) Stützle, 2:2 (89.) Junker – SR: Pacher (Brigachtal) – Z: 130.

