von SK

Fußball, Verbandspokal, 2. Hauptrunde

FC Radolfzell

1. FC Rielasingen-Arlen

0:1 (0:0)

Obwohl Radolfzell nach einer frühen Roten Karte nahezu die gesamte Spielzeit in Überzahl agieren durfte, jubelte am Ende nach einem sehenswerten Plavci-Freistoß Rielasingen-Arlen. Von Beginn an zeichnete sich ab, was die Konstellation Nachbarschaftsduell und K.-o.-Situation im Pokal erahnen ließ: Das Kämpferische, die Leidenschaft dominierte, das Spielerische kam wenig zu kurz.

Schon die sechste Spielminute lieferte den ersten Aufreger: Der Rielasinger Almeida Compagnucci kann den durchgebrochenen Flamur Berisha nur durch intensives Ziehen am Trikot bremsen, Schiedsrichter Ebe entscheidet auf Strafstoß und Rot für den Übeltäter. Eine frühe Führung gegen einen dezimierten Gegner – das wäre so recht nach den Wünschen der Gastgeber gewesen. Aber Alexander Stricker vergab wie schon im Verbandsligaderby gegen Pfullendorf vor wenigen Tagen die Gelegenheit vom Elfmeterpunkt. In der 13. Minute der erste von mehreren Plavci-Freistößen. Noch kann FCR-Keeper Daniel Tkacz den Ball um den Pfosten lenken. Vier Minuten später bringt auf der Gegenseite Robin Niedhardt das Kunststück fertig, aus kurzer Distanz das leere Tor zu verfehlen. Im Spiel auf Augenhöhe gelingt es Rielasingen nicht, das spielerische Potential umzumünzen. Auf der anderen Seite gelingt es den Gastgebern aber auch nicht, ihre Überzahl in Spielanteile und Torchancen zu verwandeln. Nach weiteren Chancen auf beiden Seiten geht es torlos in die Pause.

Nach nahezu einer Stunde Spielzeit brennt es vor dem Rielasinger Tor, doch Tsimba-Eggers, an der Strafraumgrenze schön freigespielt, scheitert am glänzend reagierenden Dennis Klose im Rielasinger Tor. Nach der Ecke erneut das Duell Tsimba-Eggers gegen Klose, erneut bleibt der Rielasinger Sieger. In der 74. Spielminute die letztlich spielentscheidende Szene: Ein ungeschicktes Foul an Nedzad Plavci, der Gefoult tritt selbst an und zirkelt das Leder unhaltbar in den Torwinkel. Nur eine Minute später nahezu das 2:0, doch einen Konter über Plavci kann Tkacz zur Ecke ablenken. Zwei weitere Plavci-Freistöße sorgen für Gefahr, einer geht knapp vorbei, der andere an den Pfosten. „Das war eine sehr intensive Partie mit dem glücklicheren Ende für uns“, räumt der Rielasinger Trainer Jürgen Rittenauer nach dem Abpfiff ein, dass das Spiel auch einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können.

Tor: 0:1 (74.) Plavci . – SR: Stefan Ebe. – Z: 903.

FC Überlingen

DJK Donaueschingen

3:4 (3:0)

In der Anfangsphase erspielten sich die Gäste ein Übergewicht und kamen in der elften Minute durch Hölzenbein zur ersten Möglichkeit. Seinen Distanzschuss entschärfte FC-Torhüter Reimann. In der 21. Minute verfehlte Ohnmacht mit einem Kopfball aus kurzer Distanz das Überlinger Tor. Für den Spielverlauf etwas überraschend schloss Keller einen Tempogegenstoß des verletzungsbedingt kurz in Unterzahl spielenden FC zum 1:0 ab. Danach gestaltete sich das Spiel ausgeglichener. Cleverer zeigten sich die Einheimischen, die durch Bock noch vor der Halbzeit ihren Vorsprung ausbauten. In der zweiten Halbzeit verstärkten die Gäste ihre Bemühungen, gaben deutlich zu erkennen, dass sie die Partie keinesfalls verloren gaben. Klare Chancen waren nicht zu verzeichnen. Der FC vergab bei seinen Kontern durch Bock (49.), Keller (50.) und Blank (63.) klare Möglichkeiten zum 4:0. Nach vier verletzungsbedingten Wechseln schwanden bei Überlingen zunehmender die Kräfte. Nach dem 1:3 durch Albicker (81.) witterte Donaueschingen Morgenluft, ihm gelang nach einer Unsicherheit der FC-Hintermannschaft das 2:3 (85.). Erneut eine Ecke war der Ausgangspunkt zum 3:3 durch Schorpp (92.). Schneider schloss (95.) den letzten Angriff der Gäste zum glücklichen Sieg ab. (gh)

Tore: 1:0 (28.) Keller (28.) 2:0, 3:0 Bock (44., 45.), 3:1 (81.) Albicker, 3:2 (85.) Albicker, 3:3 (92.) Schorpp, 3:4 (95.) Schneider. – SR: Gäng (Klettgau). – Z.: 100

FC Öhingen-Gaienhofen

Hegauer FV

1:4 (0:2)

In einer temporeichen Anfangsphase war der FC gleich im Spiel, überzeugte aber nur die ersten Minuten. Die Gäste hatten die ersten Chancen. Schneider und kurz darauf Müller scheiterten an Torhüter Weiermann; Gelegenheiten von Toth und Jeck blieben ungenutzt. Auf der anderen Seite verpasste Schätzle eine Hereingabe nur knapp. Danach bekam die Heimelf das Spiel besser in den Griff. In dieser guten Phase erzielte der HFV durch Jeckl das 1:0. Danach folgte die beste Phase der Gäste, und nach einem Foul von Stegmann an Jeckl schoss Müller den Strafstoß an den Pfosten. Kurz vor der Pause zeigte Schiedsrichter Barisic nach einem harmlosen Zweikampf erneut auf den Punkt. Mayer ließ sich diese Chance diesmal nicht entgehen – 2:0. Nach dem Seitenwechsel wurde der Wiedenbach-Schuss in letzter Sekunde geblockt. Danach passierte wenig. Die Gäste ließen es ruhiger angehen, Öhningen-Gaienhofen schaffte es nicht, gefährlich zu werden. Als die Heimelf (71.) durch Gutzentat überraschend zum 1:2 kam, wurden Kräfte freigesetzt. Das Aufbäumen dauerte nicht lange. Wenig später erhöhte Jeckl auf 3:1, die Entscheidung erzielte Schneider zum hochverdienten Gästesieg.

Tore: 0:1 (33.) Jeckl, 0:2 (44.) Maier, 1:2 (71.) Gutzentat, 1:3 (77.) Jeckl, 1:4 (83.) Schneider. – SR: Barisic. – Z.: 250.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein