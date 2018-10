Fußball-Landesliga: FC Singen 04 – SpVggF.A.L. (Samstag, 15.30 Uhr). – Wer vor der Runde den Spielplan studiert hatte, der dürfte davon ausgegangen sein, dass am 13. Spieltag das Spitzenspiel der Landesliga im Hohentwielstadion stattfinden wird. Denn die beiden Rivalen, die am Samstag dort aufeinandertreffen, mischten in den vergangenen Jahren stets in der Landesligaspitze mit, wenn sie nicht sogar in der Verbandsliga anzutreffen waren. Nun aber heißt es relativ schmucklos: Der Siebte empfängt den Drittletzten!

„Der FC Singen hat sein Soll erfüllt, wir hingegen nicht!“, weist F.A.L.-Trainer Joachim Ruddies darauf hin, dass die Gastgeber nach durchwachsenem Start wieder zur Spitze aufgeschlossen haben. „Es sind nur noch vier Punkte Distanz zum Tabellendritten. Wir hätten das Nötige für ein Spitzenspiel getan!“, sieht es FCS-Trainer Wolfgang Stolpa ähnlich wie sein Kollege und er unterstreicht: „Wir sind auf dem richtigen Weg!“

Ein Weg aber, der nicht geradlinig läuft, wie der vergangene Spieltag gezeigt hat. „Nachdem wir Überlingen geschlagen haben, hat man auch gemeint, wir wären in Hilzingen Favorit. Das 1:1 war dann wohl ein Warnschuss und ein Hinweis darauf, dass man den Sieg gegen Überlingen nicht überbewerten darf“, analysiert der Singener Trainer.

Denn auch am Samstag lässt die Tabellensituation und der Heimvorteil auf eine Favoritenrolle schließen, von der Stolpa aber nichts wissen will: „Es sind fast alle Teams noch eng beieinander und wir haben in der Landesliga eine hohe Leistungsdichte“, warnt er daher folgerichtig. Doch seine Mannschaft hat Topteams wie Villingen und Überlingen geschlagen und in den vergangen neun Wochen nur ein Spiel verloren – der Trend stimmt, sodass Stolpa schon mal diagnostizieren kann: „Wir sind auf dem richtigen Weg!“

So paradox es klingt, aber ganz so weit vom richtigen Weg sieht auch Joachim Ruddies sein Team nicht. Denn seine Mannschaft erarbeitet sich in jedem Spiel Chancen, nur es kommt zu wenig Zählbares dabei heraus. „Ich werde schon fast unglaubwürdig, wenn ich immer das Gleiche sage. Aber es ist eben einfach so, dass wir viele Chancen auslassen und uns dann unnötige Gegentore einfangen. Mir tun da oft die Spieler leid, die sich für den Aufwand nicht belohnen!“, sagt Joachim Ruddies. Er streift auch nur am Rande den Aspekt Glück, auch bei Schiedsrichterentscheidungen, ehe er die Sache auf den Punkt bringt: „Wer die Chancen nicht nutzt, der hat es dann am Ende nicht verdient. Aber wir werden irgendwann den Bock umstoßen. Vielleicht schon in Singen, doch das wird keine leichte Aufgabe!“

Die weiteren Landesligaspiele DJK Donaueschingen – VfR Stockach (Samstag, 14 Uhr). – Vier der vergangenen fünf Spiele konnte der Aufsteiger gewinnen und auch das torlose Remis im Spiel in Villingen kann sich sehen lassen. Beim VfR Stockach scheint es aktuell rund zu laufen. Aber eine ähnlich gute Bilanz kann auch der Gastgeber vorweisen, es darf ein spannendes Match erwartet werden.

SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Überlingen (Samstag, 15.30 Uhr). – Nord- gegen Südufer des Überlinger Sees – das war meist eine knappe Sache, eine Begegnung auf Augenhöhe. Nun aber reisen die Überlinger als Tabellenführer an, während die SG trotz der einen oder anderen Überraschung in der zweiten Tabellenhälfte fest zu hängen scheint, dringend punkten sollte, um nicht in die kritische Zone abzugleiten. Daher kann der Gast ein wenig entspannter agieren.

FC 08 Villingen II – FV Walbertsweiler/Rengetsweiler (Samstag, 17.30 Uhr). – Die Oberligareserve aus Villingen hat die Saison furios begonnen, doch nachdem am Grünen Tisch die blütenweiße Weste erste Flecken bekommen hatte, läuft es nicht mehr so rund. Daher reist der FV Walbertsweiler/Rengetsweiler, der bisher in dieser Saison doch noch einiges schuldig geblieben ist, nicht ohne Chancen in den Schwarzwald.

SC Markdorf – FC Hilzingen (Sonntag, 15 Uhr). – Beiden Rivalen steht das Wasser bis zum Hals, Abstiegskampf pur. Der Verlierer dieses Kellerduells muss sich fragen, gegen wen er denn in dieser Liga überhaupt noch punkten will. Immerhin konnte der FC Hilzingen das Kirchweihfest nutzen, um mit einem Punktgewinn gegen Singen ein wenig Selbstvertrauen zu tanken, während die Gastgeber seit zehn Spielen auf einen Punkt, ein Erfolgserlebnis warten.

SV Denkingen – FC Furtwangen (Sonntag, 15 Uhr). – Zwar deutet die Tabelle eine leichte Favoritenrolle des SVD an, doch dürfte dort nicht vergessen worden sein, wie Furtwangen noch im Frühjahr aufspielte. Einen lockeren Pflichtsieg sollte daher niemand einplanen. (jr)

Ferner spielen: FC Löffingen – FC Neustadt (Samstag, 16 Uhr), FC Schonach – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr).

