von SK

Neun Tore Differenz beim bislang ungeschlagenen Spitzenreiter, nur 25 Gegentore beim torgefährlichsten Angriff der Liga und eine frühe Entscheidung im Topspiel Erster gegen Zweiter in fremder Halle. Wie war das möglich?

Wir waren hochmotiviert, beim Tabellenführer was zu reißen. Wir waren super eingestellt und haben gut trainiert. Dementsprechend heiß waren wir und wollten zeigen, was wir draufhaben. So sind wir aufgetreten und konnten die Leistung dann auch abrufen.

Wie ist es gelungen, den torgefährlichsten Angriff der Liga bei nur 25 Toren zu halten? Zuvor lag der Schnitt bei 32 Treffern pro Partie.

Die Abwehr ist super gestanden, Simon Tölke hat gut gehalten. Da gibt es zwar noch Verbesserungsbedarf. Wir bekommen noch ein paar einfache, dumme Gegentore. Aber im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein.

Sie selbst wurden in Manndeckung genommen, doch darauf und auf die offensive Abwehr des TSB haben Sie und Ihre Mitspieler sofort die passende Antwort gefunden.

Bei mir ist es sicher ganz gut gelaufen. Wir haben aber vor allem als Mannschaft super gespielt, den Ball viel laufen lassen, wodurch es dann auch wieder einfacher war, die Würfe zu nehmen. Das war kollektiv eine super Leistung. Dazu Fabian Wiederstein, der am Kreis einen tollen Job macht. Hier waren wir als Ganzes auf der Höhe.

Kann man das Geleistete am Ende mit früher Entscheidung schon genießen oder ist man noch im Tunnel?

Man kann das schon ein wenig aufsaugen und genießen. Trotzdem ist es wichtig durchzuziehen und nicht locker zu lassen. Das ist uns über weite Strecken gelungen. Klar, am Schluss können wir ein paar Aktionen noch cleverer spielen. Aber ich denke, wir haben das gut durchgezogen.

Vier Siege in Folge gegen hochkarätige Gegner: Warum läuft es jetzt so gut für die HSG Konstanz?

Wir finden immer besser zusammen. In der Abwehr ist es das Zusammenspiel mit dem Torwart, das sich immer weiter verfeinert. Dazu kommt der Innenblock, der sich mit Tom Wolf und Fabian Wiederstein gefunden und das in Heilbronn super gemacht hat. Ich glaube, es finden sich so langsam die Automatismen ein. Und dann generiert sich mit den Erfolgen natürlich auch das Selbstbewusstsein. Auch in Heilbronn war es wieder ein Schritt in die richtige Richtung, den wir nutzen müssen. Ich bin froh, wenn es so weitergeht.

War das ein Big Point, trotz der noch jungen Saison?

Auf jeden Fall. Auswärtssiege bei solchen Mannschaften sind immer Big Points. Im deutschen Handball ist, anders als in der Schweiz, jedes Spiel entscheidend.

Zur Person Tim Jud teilt sich seit dieser Saison zusammen mit Tom Wolf die Kapitänsrolle. Der ehemalige Schweizer Jugend- und Junioren-Nationalspieler spielt seit 2015 und seinem Wechsel vom damaligen Nationalliga-A-Klub Lakers Stäfa bei der HSG. Zweimal nahm der 23-jährige Mittelmann mit der Schweiz an der Junioren-EM teil. (joa)

