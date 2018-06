von Jawin Schell

Fußball: Auch in der kommenden Spielzeit gibt es in der Bezirksliga Bodensee wieder neue Gesichter und alte Bekannte zu begrüßen – vier Aufsteiger bereichern das Starterfeld. Aus der Kreisliga-A-Staffel 1 kommt mit dem Türkischen SV Singen eine Menge Offensivpower in die Liga. Mit rekordverdächtigen 75 Punkten und 120 Toren aus 26 Spielen bewies das Team von Trainer Rui Mendes seine enorme Durchschlagskraft. Dementsprechend selbstbewusst geht man in Singen die Herausforderung an. „Unser Ziel ist noch nicht erreicht“, betont etwa Manager Sükrü, genannt „Sigi“, Özcan. „Natürlich müssen wir uns erstmal in der Bezirksliga beweisen, aber mittelfristig wollen wir auf jeden Fall in Richtung Landesliga schauen.“

Dafür geht der Verein, seit Özcan und Präsident Ramazan Mustafa Ates das Zepter übernommen haben, auch neue Wege. „Wir haben beispielsweise Mental-Coach Cengiz Bozkurt Seminare geben lassen – denn unsere Spieler sind früher einfach zu schnell ausgerastet“, verrät Özcan. „Die ständigen Roten Karten haben uns sehr gehemmt. Von den Spielern, die diesen Weg nicht mitgehen wollten, haben wir uns getrennt.“ Auch sonst arbeitet man im Verein konsequent an den eigenen Zielen. „Dank der finanziellen Möglichkeiten unseres Präsidenten fahren wir jedes Jahr ins Wintertrainingslager nach Antalya – das schweißt die Mannschaft zusammen“, so Özcan.

Freuen kann man sich in Singen auch in der Bezirksliga auf das Stadtderby gegen den CFE Independiente Singen, der sich die Teilnahme an der Bezirksliga erst in der Aufstiegsrunde sicherte. „Die Erleichterung, dass es endlich geklappt hat, ist sehr, sehr groß“, sagt Pino La Vigna, Sportausschussvorsitzender der Hohentwieler. „Das ist seit Jahren unser Vereinsziel, und es war jetzt immerhin schon der vierte Anlauf – da ist die Freude, sich endlich belohnt zu haben, natürlich da.“

Einziger Wermutstropfen ist der Abgang von Erfolgstrainer Neno Rogosic, der den Verein trotz des Aufstiegs verlassen wird. „Wir haben uns im Guten getrennt – da gab es keinerlei Streitigkeiten“, betont La Vigna. Er hofft, dass sein Verein sich schnell in der Liga etablieren kann. „Wir wollen keine Fahrstuhlmannschaft sein“, macht er unmissverständlich klar. „Wenn wir verletzungsfrei bleiben, haben wir das Potenzial, um einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen – es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht schaffen.“

Aus der zweiten Staffel der Kreisliga A steigt der FC Bodman-Ludwigshafen auf, der zuletzt in der Saison 2015/16 in der Bezirksliga spielte. „Intern war es das Ziel, in diesem Jahr aufzusteigen“, gibt Spielertrainer André Eckstein Einblick. „Druck hat der Vorstand allerdings nicht gemacht. Wir wollten einfach eine schlagkräftige Truppe aufbauen, um für die Bezirksliga bereit zu sein.“ Nun, da dieser Zwischenschritt erreicht ist, wollen Eckstein und sein Team die neue Herausforderung mit Elan angehen. „Es wird sicher eine Umstellung, denn in der Bezirksliga ist das Spiel noch einmal schneller“, glaubt Eckstein, der seine Mannschaft aber gut gerüstet sieht: „Wir waren in unserer Staffel die spielerisch stärkste Mannschaft und hatten eher Probleme, wenn der Gegner sich hinten reingestellt hat. Dass es in der Bezirksliga mehr spielstarke Mannschaft gibt, kann uns sehr entgegenkommen.“

Die Motivation für die starke Saison gab nicht zuletzt das knappe Scheitern in der letztjährigen Aufstiegsrunde. „Nach der letzten Spielzeit in der Relegation zu scheitern, tat uns sehr weh“, gibt Eckstein zu. „Aber es hat keinen Knick gegeben. Die Mannschaft ist zusammen geblieben und hat sich noch einmal besonders reingehängt. Ich hatte dieses Jahr einen Trainingsschnitt von 18 bis 19 Spielern. Deshalb haben wir so reif und klar gespielt.“

Komplettiert wird das Bezirksliga-Starterfeld vom Aufsteiger aus Staffel 3, dem SV Bermatingen. Diesem gelang der Aufstieg erst im zweiten Anlauf, wie Spielertrainer Michael Fink verrät. „Eigentlich war im Jahr davor die Zielsetzung, Erster oder Zweiter zu werden – dieses Ziel haben wir nicht erreicht“, so Fink. „Deshalb gab es im vergangenen Sommer einen Umbruch. Wir haben einige Leistungsträger abgegeben und neue, junge Spieler integriert.“

Nun gelang der Aufstieg in einer Saison, die eigentlich als Zwischenschritt dienen sollte. „Wir haben gar nicht damit gerechnet“, verrät Fink. „Zielsetzung waren eigentlich die Plätze vier bis sieben. Nachdem wir ein wenig schwankend in die Rückrunde gestartet sind, hat sich die Mannschaft hinten heraus gefunden“, sagt der Spielertrainer. Nun soll die Erfolgsgeschichte auch in der Bezirksliga ihre Fortsetzung finden. „Wir freuen uns riesig auf die Erfahrung, denn für viele junge Spieler ist es das erste Mal“, so Fink. „Wir gehen mit großer Vorfreude in die Liga, und wenn die Jungs so hungrig bleiben, mache ich mir keine Sorgen.“

