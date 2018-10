von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HSG Konstanz – TuS Kaiserslautern-Dansenberg (Samstag, 20 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Mit der HSG Konstanz und dem TuS Kaiserslautern-Dansenberg duellieren sich am Samstag, 20 Uhr, im Topspiel der Tabellenzweite und -dritte der 3. Liga Süd. Nur ein Punkt trennt die beiden Mannschaften vor dem Gipfeltreffen, zudem fehlt der HSG auch nur ein Zähler auf Spitzenreiter Heilbronn.

Es ist somit alles angerichtet für einen spannenden Handballabend. HSG-Cheftrainer Daniel Eblen hatte seinen emotionalen Höhepunkt allerdings schon unter der Woche: Endlich konnte er sein drittes Kind, seine kleine Tochter Hanni, in den Arm nehmen. „Diese emotionale Woche wird nichts toppen“, sagte der frischgebackene Vater, auf dem Weg, seine „beiden Mädels“, Frau und Kind, nach Hause zu holen.

Bei Eblens Spielern ist das besondere Kribbeln vor dieser Partie deutlich zu spüren. Dafür sorgt nicht nur die Tabellenkonstellation, auch auf dem Spielfeld wird es mit dem Wiedersehen von Ex-HSG-Kreisläufer Sebastian Bösing eine Begegnung der besonderen Art. Spannend wird somit nicht nur der Vergleich zwischen Fabian Wiederstein und Bösing am Kreis, vor allem die Abwehrstärke beider Teams – Konstanz mit der zweitbesten Deckung empfängt mit Dansenbergs die beste der Liga – wird eine entscheidende Rolle spielen. Beide Mannschaften befinden sich vor dem direkten Kräftemessen in bestechender Form. Dansenberg kommt mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge, Konstanz kann sogar fünf Erfolge in Serie vorweisen.

Nun wartet aber auf die Eblen-Mannschaft eine ganz schwere Aufgabe. Von vielen Experten und Trainern der 3. Liga Süd wurde Kaiserslautern-Dansenberg schon vor der Saison als ganz heißer Titelkandidat gehandelt. Und das, obwohl sich der in einem Stadtteil von Kaiserslautern beheimatete Club nach einer turbulenten letzten Saison erst dank einer Aufholjagd in der Rückrunde den Klassenerhalt sichern konnte. Doch kaum etwas ärgert Trainer Marco Sliwa mehr, als die Einstufung seines Teams als Meisterschaftskandidat. Im oberen Drittel will man sich etablieren, sagt Sliwa, bevor der Blick in den nächsten ein, zwei Jahren noch etwas weiter nach oben gehen soll. Allerdings hat Dansenberg mit dem französischen Torjäger Loic Laurent, dem langjährigen Bundesliga-Torwart Kevin Klier, Linkshänder Robin Egelhof, Fabian Serwinski aus dem Leistungszentrum der Rhein-Neckar Löwen, dem Ex-Konstanzer Sebastian Bösing und den Jugend-Nationalspielern Marc-Robin Eisel und Jan Claussen viele Topspieler im Kader. 13:5 Punkte, die beste Abwehr der Liga und Tabellenplatz drei deuten darauf hin, dass die Trainer der 3. Liga Süd so falsch mit ihrer Einschätzung nicht lagen.

In der intensiven Vorbereitung hatte Eblen indes mit einigen kranken und angeschlagenen Spielern zu kämpfen, hofft aber auf einen vollen Kader am Samstag. „Neben der Tagesform wird eine stabile Abwehr im Zusammenspiel mit den Torhütern entscheidend sein“, glaubt Eblen. „Ich freue mich auf eine volle Halle, gute Stimmung und ein tolles Handballspiel mit – hoffentlich – wenigen Fehlern“, sagt der Konstanzer Trainer. Sollte dies seinen Spielern gelingen, stünde auch für ihn der nächste emotionale Höhepunkt an.

"Wir müssen eine gute Deckung stellen" Vor der Partie gegen Dansenberg sprach der Konstanzer Torjäger Paul Kaletsch über das Wiedersehen mit Sebastian Bösing und die Erwartungen an das Spitzenspiel Herr Kaletsch, Zweiter gegen Dritter, ein echtes Topspiel. Spüren Sie besondere Vorfreude? Ich freue mich vor allem ganz besonderes auf das Duell mit Sebastian Bösing, der ein guter Freund von mir geworden ist. Für 60 Minuten wird die Freundschaft aber ruhen. Ansonsten kenne ich nur zwei, drei Spieler und bin noch nie gegen Dansenberg angetreten. Spätestens am Samstag kommt sicher das Kribbeln, wenn die Halle voll ist. Was erwarten Sie vom Topspiel am Samstag? Dansenbergs erste Sechs hat Rang und Namen, mit Kevin Klier einen guten Torwart, Jan Claussen und Loic Laurent, der in der vergangenen Saison für Aufsehen gesorgt hat – und natürlich mit Bösing einen Top-Kreisläufer für die 3. Liga. Das ist eine gute Truppe mit einigen jungen und sehr erfahrenen Kräften, eine gute Mischung. Wir spielen aber unser Tempo und sehen auf uns und unsere Leistung, egal wer kommt. Was entscheidet solche Spitzenspiele? Die Tagesform ist ein wichtiger Faktor, da beide Teams auf einem ähnlichen Niveau sind. Damit sind vor allem die individuellen Leistungen gemeint. Wir müssen die Kleingruppen des TuS in den Griff bekommen und wieder eine gute Deckung stellen. Dann können wir mit Tempo nach vorne gehen und in der zweiten Halbzeit wie in Heilbronn auch noch einmal zulegen. Fragen: Andreas Joas

