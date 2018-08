von SK

Herr Eblen, am Samstag beginnt wieder der Spielbetrieb für Sie und Ihre Mannschaft. Wie groß ist die Vorfreude?

Es wird Zeit, dass es endlich losgeht. Die Vorbereitung, so wichtig sie auch sein mag, war länger als vergangene Saison, jetzt freuen wir uns auf die Punktspiele.

Wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung?

Sehr. Es ist gut gelaufen, vor allem ohne unangenehme Überraschungen durch Verletzungen. In früheren Jahren habe ich meinen medizinischen Wortschatz in der Vorbereitung regelmäßig erweitern müssen, dieses Mal – toi, toi, toi – sind eigentlich alle verschont geblieben. Mich hat auch sehr gefreut, wie gut die Jungs mitgezogen haben. Und was die Testspiele angeht, habe ich viel Gutes gesehen.

Auch bei der Niederlage im DHB-Pokal gegen Göppingen?

Auf jeden Fall. Wir hatten in der ersten Hälfte eine sehr stabile, agressive Abwehr und haben auch im Angriff richtig erwachsen gespielt. Nicht zu hektisch, sondern ruhig auf die Chancen wartend. Auch wenn wir dann in der zweiten Hälfte nachgelassen haben, hat das gut ausgesehen und macht Hoffnung.

Hoffnung auf den Titel und sofortigen Wiederaufstieg?

Eines ist sicher: Von uns will jeder noch mal in der 2. Bundesliga spielen. Aber der Weg soll das Ziel sein. Über die Platzierungen in dieser Saison mache ich mir jetzt keinen Kopf. Wir arbeiten daran, dass sich jeder Spieler individuell entwickelt, um dann besser zu sein als die Summe der Einzelteile. Wir wollen nicht krampfhaft auf etwas hoffen, sondern hart arbeiten – und das wird dann belohnt werden, wie ich hoffe.

Und wie sieht es mit der Erwartungshaltung im Umfeld aus?

Ich glaube, ich wurde noch nie so viel auf die HSG Konstanz angesprochen wie vor dieser Saison. Alle drücken uns die Daumen und freuen sich auf die Spiele, obwohl wir eine Klasse tiefer spielen. Dass das Interesse an der HSG ungebrochen ist, zeigt auch, dass es beim Dauerkarten-Vorverkauf einen Rekord gab.

Wie haben sich die externen Neuzugänge integriert?

Sehr gut. Fabian Wiederstein wird ein ganz wichtiger Spieler für uns werden, handballerisch, aber auch charakterlich. Er ist ein Typ, der das Winner-Gen in sich trägt – solche Spieler braucht jede Mannschaft. Simon Tölke im Tor hat ein bisschen Zeit gebraucht, weil bei seinem vorherigen Verein die Zusammenarbeit zwischen Torwart und Abwehr ein bisschen anders organisiert war als bei uns. In den letzten drei Spielen hat er aber super gehalten.

Dann wären da noch Michel Stotz und Tim Keupp.

Michel ist ein junger, hoch talentierter Spieler, dem nur noch ein bisschen Körperlichkeit fehlt. Das wird aber noch. Und Tim ist sehr schnell und beweglich und wird bei uns im Angriff eine wichtige Alternative sein.

In der 2. Bundesliga mussten Sie und die Spieler oft an die Grenzen – und manchmal auch darüber hinaus – gehen. Geht es eine Klasse tiefer etwas ruhiger zu?

Die 2. Bundesliga war eine tolle Erfahrung, die wir – wie bereits gesagt – auch noch mal wiederholen möchten. Aber es war auch eine harte Zeit. Wir haben jetzt acht Spiele weniger als in der vergangenen Saison vor der Brust und viel kürzere Auswärtsfahrten. Das heißt für uns mehr Handball und weniger Straße. Ich habe jetzt viel mehr Zeit, mit den Spielern individuell zu arbeiten. Darauf freue ich mich.

Wie wichtig war der Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Oberliga Baden-Württemberg?

Ganz wichtig. Als Unterbau spielt die Zweite eine entscheidende Rolle für uns. Und da ist es wichtig, dass zwischen beiden Teams sportlich nicht eine große Kluft herrscht. Spieler wie Samuel Wendel, Maximilian Wolf, Felix Krüger, Joschua Braun und Samuel Löffler haben über die U 23 den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Und Benjamin Schweda soll nach seinem Kreuzbandriss wieder langsam an die 3. Liga herangeführt werden.

Ein paar Sätze zum ersten Gegner am Samstag.

Fürstenfeldbruck ist gleich eines der schwersten Auswärtsspiele in dieser Saison. Vor ein paar Jahren sind wir dort ebenfalls zum Auftakt kläglich untergegangen. Die spielen eine ganz offensive, aggressive Abwehr und haben sich in der 3. Liga etabliert. Das wird gleich zum Einstand eine ganz hohe Hürde für uns.

Zur Person Daniel Eblen (43) ist seit 2004 Cheftrainer der HSG Konstanz, bei der der A-Lizenzinhaber alle Mannschaften von der Jugend bis zur 2. Bundesliga durchlaufen hat. Eblen begann zunächst als Co-Trainer von Adolf Frombach, den er als Coach der ersten Mannschaft beerbte. Der gebürtige Konstanzer ist Diplom-Kaufmann, verheiratet und hat zwei Kinder. Im Herbst erwartet die Familie erneut Nachwuchs.

